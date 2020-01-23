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Интерьер новой Audi A3, рекорд стоимости Tesla и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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Шпионы сфотографировали интерьер хот-хэтча Audi S3 нового поколения без маскировки. Посередине центральной консоли располагается большой экран мультимедийной системы, а под ним находится кнопочный блок управления климатом, тогда как у старших моделей Audi климатическая установка управляется при помощи сенсорного экрана. Сфотографированный автомобиль также укомплектован цифровой приборной панелью и миниатюрным джойстиком управления трансмиссией. Ожидается, что премьера семейства A3 следующего поколения состоится в марте на автосалоне в Женеве.

Источник: Carscoops (англ.)

Понравился интерьер Audi A3/S3 нового поколения?

Капитализация Tesla впервые превысила 100 миллиардов долларов

Компания Tesla стала первым американским автопроизводителем, чья стоимость на бирже достигла 100 миллиардов долларов. Одна акция стоит уже 569,56 доллара и показатели продолжают расти на фоне успешного запуска предприятия в Китае. Сейчас Tesla по капитализации стоит как половина компании Toyota — самого дорогого автопроизводителя в мире.

В 2018 году глава Tesla Илон Маск отказался от фиксированной зарплаты на ближайшие десять лет, заменив её системой вознаграждений, зависящей от рыночной стоимости компании. Если уровень капитализации удержится на отметке в 100 миллиардов долларов в течение полугода, то бизнесмен получит премию в 346 миллионов долларов.

Источник: Automotive News (англ.)

В автомобилях Mercedes-Benz хотят использовать пластик из вторсырья

Концерн Daimler решил протестировать в своих машинах пластик из переработанных отходов от производства автокомпонентов изготовления израильской компании UBQ Materials. Экологичный материал, аналогичный по свойствам обычному термопластику, на 70 процентов состоит из органических отходов и на 30 процентов — из пластмассы. При успешных результатах эксперимента новый материал планируется использовать на серийных машинах Mercedes-Benz.

Источник: Bloomberg (англ.)

Главный дизайнер BMW хочет создать баварский Porsche 911

BMW 6 серии Gran Turismo

Адриан ван Хойдонк, являющийся шеф-дизайнером концерна BMW, рассказал, что ему нравится идея создания конкурента Porsche 911. По его словам, он бы хорошо смотрелся в линейке семейства 6 серии, где сейчас остался только большой лифтбек Gran Turismo. Однако пока решения о разработке спорткара в BMW не принято.

Источник: Autocar (англ.)

Провалившийся под лёд Dodge Ram вытащили девятью внедорожниками

В Исландии на одном из замёрзших озёр провалился под лёд пикап Dodge Ram. В операции по его спасению участвовало сразу девять внедорожников, которые вытаскивали автомобиль с помощью хитрой системы из тросов и цепей. 

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