Интерьер новой Audi A3, рекорд стоимости Tesla и другие новости за ночь

Компания Tesla стала первым американским автопроизводителем, чья стоимость на бирже достигла 100 миллиардов долларов. Одна акция стоит уже 569,56 доллара и показатели продолжают расти на фоне успешного запуска предприятия в Китае. Сейчас Tesla по капитализации стоит как половина компании Toyota — самого дорогого автопроизводителя в мире.

В 2018 году глава Tesla Илон Маск отказался от фиксированной зарплаты на ближайшие десять лет, заменив её системой вознаграждений, зависящей от рыночной стоимости компании. Если уровень капитализации удержится на отметке в 100 миллиардов долларов в течение полугода, то бизнесмен получит премию в 346 миллионов долларов.