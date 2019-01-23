Новый Mitsubishi L200 для России, краш-тест «Ауруса» и другие новости за ночь
Компания Mitsubishi Motors объявила о том, что обновленный пикап L200 появится в России в марте 2019 года. О комплектациях и ценах модели пока информации нет, но известно, что в РФ машины будут поставлять из Таиланда.
Внешность обновленного L200, который представили осенью 2018-го, серьёзно изменилась и теперь выполнена в фирменном стиле Dynamic Shield, как у кроссовера Eclipse Cross. Сзади у пикапа появились светодиодные фонари, которые будут доступны во всех комплектациях. Среди технических изменений – шестиступенчатый автомат, который заменил старый пятиступенчатый.
Минпромторг показал краш-тесты седана Aurus
Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало видео, кратко рассказывающее историю создания седана Aurus Senat – от появления первых эскизов в 2013 году до краш-тестов, испытаний кузова в аэродинамической трубе и подвески на специальном стенде. Сейчас машины Aurus собираются на мощностях НАМИ – годовой тираж не превышает 200 экземпляров, а в 2020 году на заводе компании Sollers в Татарстане начнётся серийный выпуск автомобилей.
В Volkswagen посоветовали не ждать дешёвых электромобилей
Глава наблюдательного совета Volkswagen Ханс-Дитер Петш заявил, что бюджетные электромобили в любом случае окажутся дороже аналогов с ДВС, несмотря на развитие технологий и увеличение объёмов производства. Поэтому, по его словам, если оставить в линейке только электромобили, покупка новой машины станет недоступной для людей с низкими доходами.
Источник: InsideEV’s (англ.)
Volvo отзывает 200 тысяч автомобилей из-за угрозы возгорания
Компания Volvo объявила отзыв более 200 тысяч автомобилей по всему миру. На сервис отправятся дизельные версии моделей V40, S60, V60, XC60, V70, XC70, S80 и XC90, выпущенные в 2015-2016 годах. Причиной стали обнаруженные проблемы в выхлопной системе машин, которые могут привести к появлению трещин в топливопроводе. Пока компания не получала сообщения об опасных инцидентах, связанных с этой проблемой. Неисправным автомобилям бесплатно заменят топливопровод.
Источник: Business Insider (англ.)
Нет, это не LaFerrari после аварии. Да, у нее фонарики вместо фар
Этот малайзиец очень хотел Ferrari LaFerrari, но явно на нее еще не заработал. Зато искусно (ну, почти) ее воспроизвел из того, что было под рукой. И вам не показалось: вместо фар у этой машины примотанные скотчем карманные фонарики. Теперь очень хочется увидеть финальную версию.