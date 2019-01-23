Новый Mitsubishi L200 для России, краш-тест «Ауруса» и другие новости за ночь

Компания Mitsubishi Motors объявила о том, что обновленный пикап L200 появится в России в марте 2019 года. О комплектациях и ценах модели пока информации нет, но известно, что в РФ машины будут поставлять из Таиланда.

Внешность обновленного L200, который представили осенью 2018-го, серьёзно изменилась и теперь выполнена в фирменном стиле Dynamic Shield, как у кроссовера Eclipse Cross. Сзади у пикапа появились светодиодные фонари, которые будут доступны во всех комплектациях. Среди технических изменений – шестиступенчатый автомат, который заменил старый пятиступенчатый.