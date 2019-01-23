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Новый Mitsubishi L200 для России, краш-тест «Ауруса» и другие новости за ночь

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Mitsubishi L200 (в Таиланде продаётся под именем Triton)

Компания Mitsubishi Motors объявила о том, что обновленный пикап L200 появится в России в марте 2019 года. О комплектациях и ценах модели пока информации нет, но известно, что в РФ машины будут поставлять из Таиланда.

Внешность обновленного L200, который представили осенью 2018-го, серьёзно изменилась и теперь выполнена в фирменном стиле Dynamic Shield, как у кроссовера Eclipse Cross. Сзади у пикапа появились светодиодные фонари, которые будут доступны во всех комплектациях. Среди технических изменений – шестиступенчатый автомат, который заменил старый пятиступенчатый. 

Минпромторг показал краш-тесты седана Aurus

Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало видео, кратко рассказывающее историю создания седана Aurus Senat – от появления первых эскизов в 2013 году до краш-тестов, испытаний кузова в аэродинамической трубе и подвески на специальном стенде. Сейчас машины Aurus собираются на мощностях НАМИ – годовой тираж не превышает 200 экземпляров, а в 2020 году на заводе компании Sollers в Татарстане начнётся серийный выпуск автомобилей.

Задача по созданию линейки новых автомобилей на основе Единой модульной платформы была поставлена в 2013 году. Исполнителем был определен ФГУП «НАМИ».Получился масштабный и амбициозный проект. Создана не просто новая российская машина, - созданы мощности и компетенции для серийного производства надежных автомобилей. Проект позволил консолидировать ресурсы российского автопрома и организовать межотраслевое научное, техническое и производственное взаимодействие для выведения российской автомобильной промышленности на лидирующие мировые позиции. В рамках реализации проекта были собраны лучшие российские инженеры и конструкторы, созданы новые технологии, а также оборудование. Автомобили бренда построены на абсолютно новой Единой модульной платформе. Использование принципа модульности позволяет легко и быстро изменять колесную базу, длину и даже тип автомобиля, а также адаптировать производственную площадку под выпуск разных моделей семейства. В ходе реализации проекта была разработана линейка мощных двигателей V8 и V12, которые работают вкупе с электромотором. Все автомобили данной линейки – впервые в истории российского автопрома – гибридные. Спустя чуть меньше чем полгода после мировой премьеры Аурус уже успел войти в список величайших лимузинов в истории по версии старейшего и одного из самых авторитетных в мире профильного издания – журнала Autocar. Автомобили AURUS используют Президент России Владимир Путин и глава Правительства России Дмитрий Медведев. Ведутся работы по серийному производству машин. На базе ПАО «СОЛЛЕРС» будут созданы мощности для выпуска 5 тысяч автомобилей в год.

В Volkswagen посоветовали не ждать дешёвых электромобилей

Прототип электромобиля Volkswagen ID.

Глава наблюдательного совета Volkswagen Ханс-Дитер Петш заявил, что бюджетные электромобили в любом случае окажутся дороже аналогов с ДВС, несмотря на развитие технологий и увеличение объёмов производства. Поэтому, по его словам, если оставить в линейке только электромобили, покупка новой машины станет недоступной для людей с низкими доходами.

Источник: InsideEV’s (англ.)

Volvo отзывает 200 тысяч автомобилей из-за угрозы возгорания

Volvo XC90

Компания Volvo объявила отзыв более 200 тысяч автомобилей по всему миру. На сервис отправятся дизельные версии моделей V40, S60, V60, XC60, V70, XC70, S80 и XC90, выпущенные в 2015-2016 годах. Причиной стали обнаруженные проблемы в выхлопной системе машин, которые могут привести к появлению трещин в топливопроводе. Пока компания не получала сообщения об опасных инцидентах, связанных с этой проблемой. Неисправным автомобилям бесплатно заменят топливопровод.

Источник: Business Insider (англ.)

Нет, это не LaFerrari после аварии. Да, у нее фонарики вместо фар

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Этот малайзиец очень хотел Ferrari LaFerrari, но явно на нее еще не заработал. Зато искусно (ну, почти) ее воспроизвел из того, что было под рукой. И вам не показалось: вместо фар у этой машины примотанные скотчем карманные фонарики. Теперь очень хочется увидеть финальную версию. 

Источник: GTSpirit (англ.)
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