Дата премьеры нового Mercedes-Benz GLA, электропикап GM против Tesla и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания Mercedes-Benz открыла на своём сайте раздел, созданный для кроссовера GLA второго поколения. Пока в нём есть только таймер с обратным отсчётом, указывающий на дату премьеры модели – 11 декабря 2019 года. Она состоится на специальном мероприятии в Штутгарте.
Ранее стало известно, что новый GLA при длине 4424 миллиметра почти на 20 мм короче предшественника. Колёсная база, наоборот, выросла на 30 миллиметров (до 2729 мм), а высота увеличилась чуть меньше чем на 100 мм (у нынешнего поколения – 1494 мм). Модель по-прежнему будет сильно унифицирована с хэтчбеком A-класса.
General Motors назвал дату начала продаж электропикапа
Глава General Motors Мэри Барра объявила, что концерн начнёт продажи первого электрического пикапа осенью 2021 года. Это заявление сделано перед премьерой главного конкурента — футуристичного Tesla Cybertruck. Детище Илона Маска встанет на конвейер в конце 2021 года.
По слухам, для первого электропикапа General Motors возродят бренд Hummer. К 2023 году появится электрический внедорожник, который также назовут Хаммером. Их будут производить на заводе D-HAM (Detroit-Hamtramck) в Детройте.
Источник: Reuters (англ.)
Роскошный китайский внедорожник появился у российских дилеров
Первые экземпляры китайского семиместного внедорожника GAC GS8, который позиционируется как конкурент Toyota Highlander и Honda Pilot, начали поступать к российским дилерам. Эта модель станет первой, с которой компания GAC Motor решила выйти на российский рынок. GS8 со 190-сильным турбомотором сертифицировали в сентябре, а 9 декабря состоится официальный старт продаж — тогда же объявят и цены.
Источник: Китайские автомобили
Пойдёте штурмовать дилеров GAC, чтобы они продали вам GS8 поскорее?
Lamborghini готовит виртуальный суперкар
Компания Lamborghini опубликовала тизер суперкара, созданного для гоночного симулятора Gran Turismo. Ждём от дизайнеров марки что-нибудь интересное, ведь виртуальная модель не имеет никаких ограничений. Премьера модели состоится 24 ноября.
2000-сильный Lotus Evija вышел на тесты
Британцы из Lotus показали, как проходил первый выезд прототипа электрического гиперкара Evija. На карбоновое купе установлено четыре 500-сильных электромотора — по одному на каждое из колёс. Совокупная мощность гиперкара составляет 2000 л.с. и 1700 Н·м. Всего выпустят 130 экземпляров модели стоимостью 1,7 миллиона фунтов стерлингов (140,4 миллиона рублей) за каждый автомобиль. Их производство начнётся в 2020 году.