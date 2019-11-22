Дата премьеры нового Mercedes-Benz GLA, электропикап GM против Tesla и другие новости за ночь

Глава General Motors Мэри Барра объявила, что концерн начнёт продажи первого электрического пикапа осенью 2021 года. Это заявление сделано перед премьерой главного конкурента — футуристичного Tesla Cybertruck. Детище Илона Маска встанет на конвейер в конце 2021 года.

По слухам, для первого электропикапа General Motors возродят бренд Hummer. К 2023 году появится электрический внедорожник, который также назовут Хаммером. Их будут производить на заводе D-HAM (Detroit-Hamtramck) в Детройте.