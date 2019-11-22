Маск, ты серьёзно? 8 фактов про шокирующий пикап Tesla Cybertruck

Дата премьеры нового Mercedes-Benz GLA, электропикап GM против Tesla и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Компания Mercedes-Benz открыла на своём сайте раздел, созданный для кроссовера GLA второго поколения. Пока в нём есть только таймер с обратным отсчётом, указывающий на дату премьеры модели – 11 декабря 2019 года. Она состоится на специальном мероприятии в Штутгарте.

Ранее стало известно, что новый GLA при длине 4424 милли­метра почти на 20 мм короче предше­ственника. Колёсная база, наоборот, выросла на 30 милли­метров (до 2729 мм), а высота увеличилась чуть меньше чем на 100 мм (у нынешнего поколения – 1494 мм). Модель по-прежнему будет сильно унифицирована с хэтчбеком A-класса.

General Motors назвал дату начала продаж электропикапа

Hummer H2 SUT

Глава General Motors Мэри Барра объявила, что концерн начнёт продажи первого электрического пикапа осенью 2021 года. Это заявление сделано перед премьерой главного конкурента — футуристичного Tesla Cybertruck. Детище Илона Маска встанет на конвейер в конце 2021 года.

По слухам, для первого электропикапа General Motors возродят бренд Hummer. К 2023 году появится электрический внедорожник, который также назовут Хаммером. Их будут производить на заводе D-HAM (Detroit-Hamtramck) в Детройте.

Источник: Reuters (англ.)

Роскошный китайский внедорожник появился у российских дилеров

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Первые экземпляры китайского семиместного внедорожника GAC GS8, который позицио­ни­ру­ется как конкурент Toyota Highlander и Honda Pilot, начали поступать к россий­ским дилерам. Эта модель станет первой, с которой компания GAC Motor решила выйти на российский рынок. GS8 со 190-сильным турбо­мотором сертифи­цировали в сентябре, а 9 декабря состоится офици­альный старт продаж — тогда же объявят и цены.

Источник: Китайские автомобили

Пойдёте штурмовать дилеров GAC, чтобы они продали вам GS8 поскорее?

Lamborghini готовит виртуальный суперкар

Компания Lamborghini опубликовала тизер суперкара, созданного для гоночного симулятора Gran Turismo. Ждём от дизайнеров марки что-нибудь интересное, ведь виртуальная модель не имеет никаких ограничений. Премьера модели состоится 24 ноября.

2000-сильный Lotus Evija вышел на тесты

Британцы из Lotus показали, как проходил первый выезд прототипа электрического гиперкара Evija. На карбоновое купе установлено четыре 500-сильных электро­мотора — по одному на каждое из колёс. Совокупная мощность гиперкара составляет 2000 л.с. и 1700 Н·м. Всего выпустят 130 экземпляров модели стоимостью 1,7 миллиона фунтов стерлингов (140,4 милли­она рублей) за каждый автомобиль. Их производство начнётся в 2020 году.

Lotus Evija engineering prototype #2 in high-speed action on a private circuit. This film marks a landmark moment – the dynamic world debut of the Lotus Evija, the first all-electric British hypercar.
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