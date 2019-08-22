Секретный Opel, Lada Vesta с вариатором и другие новости за ночь

Вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Ян Птачек рассказал, что Lada Vesta с бес­ступен­чатой трансмиссией продемон­стри­руют в ближайшие месяцы. При этом недавно другой предста­витель компании назвал сроки выхода новой модифи­кации более осторожно: руково­­дитель пресс-службы Сергей Ильинский заявил, что Веста с вариатором появится в течение 24 месяцев.