Британец построил самый необычный мотоцикл в Англии

Секретный Opel, Lada Vesta с вариатором и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Компания Opel опубликовала тизер автомо­биля, который представят на авто­салоне во Франк­фурте 10 сентября. Пока известно только то, что модель получит электри­фи­ци­ро­ванную силовую установку. А судя по необычным колёсам, которые выгляды­вают из-под чехла, новинка может оказаться концепт-каром.

Lada Vesta с вариатором выйдет раньше, чем планировалось

Вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Ян Птачек рассказал, что Lada Vesta с бес­ступен­чатой трансмиссией продемон­стри­руют в ближайшие месяцы. При этом недавно другой предста­витель компании назвал сроки выхода новой модифи­кации более осторожно: руково­­дитель пресс-службы Сергей Ильинский заявил, что Веста с вариатором появится в течение 24 месяцев.

Источник: Российская газета

Немцы придумали модульный автомобиль на топливных элементах

Немецкая инжиниринговая фирма EDAG привезёт на Франк­фурт­ский авто­салон беспилот­ный прото­тип CityBot, работающий на топлив­ных элементах. Модель может транс­форми­роваться за счёт сменных модулей, превращаясь в пассажир­скую легковушку, грузовой фургон или машину для коммунальных служб. На мачте, торчащей спереди, располо­жены камеры и датчики для авто­пилота.

Источник: Electrive (нем.)

Жизнеспособна ли идея модульных автомобилей?

Электрокроссовер Ford впервые замечен в серийном кузове

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У штаб-квартиры компании Ford в Мичигане сфото­графи­ровали первый электри­ческий кроссовер марки. Несмотря на сильную маскировку, заметен купе­образ­ный профиль прото­типа, напомина­ющий ранее опублико­ванный тизер модели. Ожидается, что электро­кроссовер с запасом хода в 600 кило­метров, выпол­ненный в стиле купе Mustang, представят в ноябре 2019 года.

Источник: Motor1 (англ.)

Тюнеры построили 760-сильный Jeep Gladiator и проверили его в деле

Ателье Recon установило в Jeep Gladiator компрессорный 6,2-литро­вый V8 мощностью более 760 лошадиных сил и отдало автомобиль на испыта­ния каналу Drag Times. Выяснилось, что мощный пикап на колёсах с 36-дюймовыми внедо­рожными шинами разгоняется до 60 миль в час (97 км/ч) за 5,7 секунды и на заднем приводе с лёгкостью делает бернаут.

We meet up with Heath and his 2020 RECON Jeep Gladiator to check out its 6.2L Supercharged V8 Hellcat engine transplant as well as all of the crazy accessories. https://gorecon.com https://www.amw4x4.com The original 3.6L Pentastar® V6 engine puts out 285 horsepower and maximum torque of 260 pound-feet. The vehicle's name harkens back to the original Jeep Gladiator, made from 1962–1988 and known as the J-Series after 1971. Jeep considered reviving the Gladiator name alongside Comanche and most commonly Scrambler, as well as simply using a new name, before deciding on Gladiator, feeling it fits the truck the best. Jeep celebrated the launch of the all-new Gladiator with the limited-edition Rubicon Launch Edition model. Available for preorder only through a special website, and only on April 4th, 2019 (Jeep 4X4 Day), the Rubicon Launch Edition is based on the top-of-the-line Rubicon trim level, and includes all available options on that trim level with no additional options available. Available for an MSRP of $62,310, only 4,190 limited-edition Rubicon Launch Edition Gladiators will be produced. The Gladiator features an approach angle of 43.6 degrees, a breakover angle of 20.3 degrees and a departure angle of 26 degrees. The Rubicon comes with front- and rear-axle electric lockers and an electronic disconnecting front sway-bar. #jeepgladiator #jeep #hellcat
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