Секретный Opel, Lada Vesta с вариатором и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания Opel опубликовала тизер автомобиля, который представят на автосалоне во Франкфурте 10 сентября. Пока известно только то, что модель получит электрифицированную силовую установку. А судя по необычным колёсам, которые выглядывают из-под чехла, новинка может оказаться концепт-каром.
Lada Vesta с вариатором выйдет раньше, чем планировалось
Вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Ян Птачек рассказал, что Lada Vesta с бесступенчатой трансмиссией продемонстрируют в ближайшие месяцы. При этом недавно другой представитель компании назвал сроки выхода новой модификации более осторожно: руководитель пресс-службы Сергей Ильинский заявил, что Веста с вариатором появится в течение 24 месяцев.
Источник: Российская газета
Немцы придумали модульный автомобиль на топливных элементах
Немецкая инжиниринговая фирма EDAG привезёт на Франкфуртский автосалон беспилотный прототип CityBot, работающий на топливных элементах. Модель может трансформироваться за счёт сменных модулей, превращаясь в пассажирскую легковушку, грузовой фургон или машину для коммунальных служб. На мачте, торчащей спереди, расположены камеры и датчики для автопилота.
Источник: Electrive (нем.)
Жизнеспособна ли идея модульных автомобилей?
Электрокроссовер Ford впервые замечен в серийном кузове
У штаб-квартиры компании Ford в Мичигане сфотографировали первый электрический кроссовер марки. Несмотря на сильную маскировку, заметен купеобразный профиль прототипа, напоминающий ранее опубликованный тизер модели. Ожидается, что электрокроссовер с запасом хода в 600 километров, выполненный в стиле купе Mustang, представят в ноябре 2019 года.
Источник: Motor1 (англ.)
Тюнеры построили 760-сильный Jeep Gladiator и проверили его в деле
Ателье Recon установило в Jeep Gladiator компрессорный 6,2-литровый V8 мощностью более 760 лошадиных сил и отдало автомобиль на испытания каналу Drag Times. Выяснилось, что мощный пикап на колёсах с 36-дюймовыми внедорожными шинами разгоняется до 60 миль в час