Очень маленький кроссовер Toyota, интерьер новой модели Kia и другие новости за ночь

Гигафабрика Tesla в Китае уже достроена

Здание первого китайского завода Tesla, участок под который выделили в Шанхае всего пять месяцев назад, уже построено. Судя по свежему ролику, готовы стены и крыша производства ежегодной мощностью 500 тысяч электромобилей. Следующий этап – оборудование помещений и монтаж производственных линий. Это займёт ещё около полугода. По плану Илона Маска до конца 2019 года в Китае должны выпустить три тысячи электрокаров Tesla Model 3.