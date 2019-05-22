Очень маленький кроссовер Toyota, интерьер новой модели Kia и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания Toyota разрабатывает новый кроссовер, который окажется меньше модели C-HR. Главным рынком модели станет Европа, где сейчас наблюдается рост спроса на автомобили такого класса. Конкурировать новинке придётся с Renault Captur и Peugeot 2008, доминирующими на европейском рынке. Производство кроссовера Toyota наладят на заводе во Франции, где японская компания пока выпускает только одну модель – хэтчбек Yaris. Премьера состоится в конце 2019-го или в начале 2020 года.
Источник: Сar Advice (англ.)
Конкурент Креты от Kia получит богатое оснащение
Безымянный кроссовер Kia, по размерам близкий к Крете, попался индийским фотошпионам. В этой стране он начнёт продаваться в нынешнем году, а в России появится в 2020-м. Известно, что новинка получит отдельно стоящий дисплей мультимедийки, проекционный дисплей, беспроводную зарядку для смартфонов и камеры кругового обзора. Премьера модели состоится 20 июня.
Источник: Throttle Blips (англ.)
Компактный кроссовер Hyundai оказался дешевле Соляриса
В Индии открылся приём заказов на самый маленький кроссовер Hyundai Venue местной сборки. От американской версии модель отличается уменьшенной на 41 миллиметр длиной (3995 мм) и моторной гаммой.
Наиболее доступный индийский Venue с 83-сильным «атмосферником» 1.2 оценён в 9330 долларов, а самая богатая модификация с литровой «турботройкой» мощностью 120 л.с. стоит 15 560 долларов. Для сравнения: цена начальной версии седана Hyundai Verna в Индии (аналог нашего Соляриса) – 11 600 долларов, а за Hyundai Creta там просят минимум 13 700 долларов.
Источник: Autocar India (англ.)
Hyundai Venue стоит привезти в Россию?
Cupra Formentor станет серийным в 2020 году
Марка Cupra, которая была выделена испанской компанией Seat в суббренд, в следующем году представит серийный купеобразный кроссовер, созданный по мотивам концепт-кара Formentor. Автомобиль станет первой самостоятельной машиной Cupra, которая не будет особой версией какой-либо модели Seat. Наоборот — у марки Seat похожая модель появится позднее и с менее мощными моторами.
Источник: Auto Express (англ.)
Гигафабрика Tesla в Китае уже достроена
Здание первого китайского завода Tesla, участок под который выделили в Шанхае всего пять месяцев назад, уже построено. Судя по свежему ролику, готовы стены и крыша производства ежегодной мощностью 500 тысяч электромобилей. Следующий этап – оборудование помещений и монтаж производственных линий. Это займёт ещё около полугода. По плану Илона Маска до конца 2019 года в Китае должны выпустить три тысячи электрокаров Tesla Model 3.