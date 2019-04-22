Москвичам больше не нужны дешёвые автомобили

Volkswagen на колёсах от Bentley, автосервисы будущего и другие новости за ночь

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Андрей Шульдешов

Суперпикап от Tesla будет выглядеть примерно так

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Дизайнер Эмре Хасмен посмотрел на тизер будущего пикапа Tesla, почитал посты Илона Маска, обещавшего дизайн в стиле киберпанка и машин из «Бегущего по лезвию», а потом собрал всё это на рендере. Первый пикап от Tesla по версии Эмре получился огромным, с куполообразной кабиной и широченными крыльями.

Как обещал Илон Маск, пикап заимеет адаптивную подвеску, шестиместный салон и систему камер кругового обзора. Автомобиль, разумеется, будет полностью электрическим и сможет проезжать на одной зарядке до 800 километров в зависимости от модификации.

...а автосервисы будущего – вот так

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Британская страховая компания Direct Line совместно с институтом транспортной безопасности Thatcham Research, компанией DG Cities (занимается разработками в области городской транспортной инфраструктуры) и рядом других экспертов в индустрии решила показать, как изменятся авторемонтные мастерские к 2050 году.

По прогнозам экспертов, в автосервисах будут активно использоваться системы дополненной реальности и голограммы, размещением машин в сервисных зонах займутся специальные роботы, а некоторые запчасти можно будет распечатать прямо в мастерской на 3D принтере. Кроме того, прогнозируется использование лазерной сварки и самодиагностика: автомобили сами «расскажут», что в них надо починить.

Исследование проводилось по следам недавнего соцопроса, который показал, что профессия автомеханика стремительно теряет популярность.

Хотели бы работать механиком в таком сервисе?

Посмотрите, как выглядит кроссовер Volkswagen T-Roc на огромных колёсах от Bentley

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Кто-то уже начал экспериментировать над компактным кроссовером Volkswagen T-Roc. Машину взяли за основу для стенс-проекта, экстремально занизили подвеску и поставили огромные колёса от Bentley. Вот как это всё выглядит.

Источник: k2vwin

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Это очень крутой рестомод на базе Ford Bronco. Он электрический и на механике!

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Американская компания Zero Labs представила впечатляющий электрический рестомод на базе старого Ford Bronco. За основу взяли оригинальное восстановленное шасси, а кузов по большей части сделан из карбона. Место ДВС занял блок батарей на 70 кВт·ч, который питает энергией электромотор от Borg Warner. Мощность силовой установки достигает 369 лошадиных сил, а на одной зарядке электрический Bronco способен проехать до 300 километров.

При этом у внедорожника механическая (!) пятиступенчатая коробка передач и раздатка с понижающим рядом. Сколько будет стоить такой Bronco и когда он выйдет на рынок, пока неизвестно. В компании планируют начать продажи с особой стартовой партии Edition One тиражом в 150 экземпляров.

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