Volkswagen на колёсах от Bentley, автосервисы будущего и другие новости за ночь

Дизайнер Эмре Хасмен посмотрел на тизер будущего пикапа Tesla, почитал посты Илона Маска, обещавшего дизайн в стиле киберпанка и машин из «Бегущего по лезвию», а потом собрал всё это на рендере. Первый пикап от Tesla по версии Эмре получился огромным, с куполообразной кабиной и широченными крыльями.

Как обещал Илон Маск, пикап заимеет адаптивную подвеску, шестиместный салон и систему камер кругового обзора. Автомобиль, разумеется, будет полностью электрическим и сможет проезжать на одной зарядке до 800 километров в зависимости от модификации.