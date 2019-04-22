Volkswagen на колёсах от Bentley, автосервисы будущего и другие новости за ночь
Андрей Шульдешов
Суперпикап от Tesla будет выглядеть примерно так
Дизайнер Эмре Хасмен посмотрел на тизер будущего пикапа Tesla, почитал посты Илона Маска, обещавшего дизайн в стиле киберпанка и машин из «Бегущего по лезвию», а потом собрал всё это на рендере. Первый пикап от Tesla по версии Эмре получился огромным, с куполообразной кабиной и широченными крыльями.
Как обещал Илон Маск, пикап заимеет адаптивную подвеску, шестиместный салон и систему камер кругового обзора. Автомобиль, разумеется, будет полностью электрическим и сможет проезжать на одной зарядке до 800 километров в зависимости от модификации.
...а автосервисы будущего – вот так
Британская страховая компания Direct Line совместно с институтом транспортной безопасности Thatcham Research, компанией DG Cities (занимается разработками в области городской транспортной инфраструктуры) и рядом других экспертов в индустрии решила показать, как изменятся авторемонтные мастерские к 2050 году.
По прогнозам экспертов, в автосервисах будут активно использоваться системы дополненной реальности и голограммы, размещением машин в сервисных зонах займутся специальные роботы, а некоторые запчасти можно будет распечатать прямо в мастерской на 3D принтере. Кроме того, прогнозируется использование лазерной сварки и самодиагностика: автомобили сами «расскажут», что в них надо починить.
Исследование проводилось по следам недавнего соцопроса, который показал, что профессия автомеханика стремительно теряет популярность.
Хотели бы работать механиком в таком сервисе?
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Источник: k2vwin
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При этом у внедорожника механическая (!) пятиступенчатая коробка передач и раздатка с понижающим рядом. Сколько будет стоить такой Bronco и когда он выйдет на рынок, пока неизвестно. В компании планируют начать продажи с особой стартовой партии Edition One тиражом в 150 экземпляров.