7 фактов о купеобразном Porsche Cayenne

Россияне разлюбили механику, распродажа Chevrolet Corvette и другие новости за ночь

Новости

Александр Мирошкин

В 2018 году россияне купили 941 тысячу автомобилей с автоматическими, роботизированными и бесступенчатыми трансмиссиями, что составляет 56,3 процента от общего объема реализованных автомобилей. Эта победа для двухпедальных машин – уже третья подряд. Причем 45,6 процента машин с автоматизированными коробками оснащены традиционным гидротрансформаторным «автоматом», 7,7 процента –  вариатором, а 3 процента – «роботом».

Источник: Автостат

Любите механику?

Прокатная контора распродаст Корветы, которые выпустили специально для неё

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Компания Hertz собирается продать суперкары Chevrolet Corvette Z06, которые были сделаны специально к столетнему юбилею прокатной конторы. Каждый из них будет стоить от 90 000 до 100 000 долларов, при том что цены на новый Z06 начинаются в США с 80 900 долларов. В Hertz заявили, что пробег суперкаров в среднем составляет примерно 13 000 километров. За что такие деньги? За то, что всего было сделано 100 таких автомобилей. От обычных Z06 машины Hertz отличаются окраской кузова и особой отделкой интерьера.

Источник: Jalopnik 

Заряженный электрокроссовер Ford появится в 2020 году

Официально: производство «заряженного» кроссовера Ford с полностью электрической силовой установкой начнется в 2020 году и будет налажено в Мексике. Остальные электромобили автопроизводитель планирует выпускать в Мичигане, США.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk победил дюну...

Вероятно, чаще увидеть Jeep Grand Cherokee Trackhawk можно на дрэг-стрипе, как в ролике ниже, а не на бездорожье. Но и в песке он неплохо смотрится.


...а потом выиграл гонку у спортбайка

В соперники Джипу достался Suzuki Hayabusa со 173-сильным четырёхцилиндровым мотором. Согласно разным замерам, до первой сотни байк разгоняется быстрее, чем за три секунды, а его максималка – 312 километров в час. Это просто был не лучший день для мотоциклиста...

Jeep Trackhawk takes on Suzuki Hayabusa ,top speed,acceleration and drag race.

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