Россияне разлюбили механику, распродажа Chevrolet Corvette и другие новости за ночь

Компания Hertz собирается продать суперкары Chevrolet Corvette Z06, которые были сделаны специально к столетнему юбилею прокатной конторы. Каждый из них будет стоить от 90 000 до 100 000 долларов, при том что цены на новый Z06 начинаются в США с 80 900 долларов. В Hertz заявили, что пробег суперкаров в среднем составляет примерно 13 000 километров. За что такие деньги? За то, что всего было сделано 100 таких автомобилей. От обычных Z06 машины Hertz отличаются окраской кузова и особой отделкой интерьера.