Прототип нового Nissan Juke напомнил предшественника

Почти серийный кроссовер-купе Renault Arkana, новый 911 Turbo и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Renault Arkana

Бразильский Национальный институт промышленной собственности (INPI) зарегистрировал патентные изображения кроссовера Renault Arkana. На одном из них автомобиль полностью повторяет концепт (включая маленькие зеркала), который показали на Московском автосалоне летом 2018 года. Одновременно компания Renault отдельно зарегистрировала ряд деталей, которые получит серийный кроссовер Arkana, премьера которого состоится в 2019 году.

Источник: Autos Segredos (бр.)

Создатели первого арабского суперкара создали беспилотный шаттл

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Фирма W Motors, разработавшая суперкар Fenyr, представила автономный электромобиль Muse. Он оснащён системой беспилотного управления 4 уровня (максимальный 5 уровень начнут тестировать через несколько месяцев), четырьмя сиденьями и мультимедийкой с 40-дюймовым экраном, подключённой к облачной системе дистанционного управления и контроля.

Разработчики заявляют, что ко всемирной выставке Экспо-2020, которая пройдёт в Дубае, Muse научится ездить «в контролируемой среде», а на обычные дороги беспилотник выйдет в 2023 году.

Источник: The National (англ.)

Porsche 911 Turbo серии 992 встал на конвейер

Инстаграм-пользователь опубликовал фотографии флагманской версии нового купе Porsche 911 Turbo. Снимки сделаны прямо на сборочном конвейере – а это означает, что премьера новинки состоится совсем скоро. По традиции, 911 Turbo получит воздухозаборники в задних крыльях, увеличенный спойлер и оппозитную «турбошестёрку» мощностью более 550 лошадиных сил.

Источник: T_schleicher

Новый Morgan покажут в Женеве

Британская компания Morgan готовит новинку, которая пока она носит рабочее название Wide Body («широкий кузов»). Её выход приурочен к 110-летию британской марки. Несмотря на кузов, напоминающий автомобили 1930-х годов, машина получит совершенно новую алюминиевую платформу и новый двигатель. Деталей пока нет, но премьера новой модели должна состояться в марте 2019 года на выставке в Женеве.

Источник: Autocar (англ.)

Посмотрите, как ездит автомобиль с квадратными колёсами

Авторы канала mastermilo82 провели эксперимент: с колёс хэтчбека Opel Corsa сняли шины и приварили стальные трубы – теперь ухабистая езда гарантирована даже на идеальной дороге.

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