Почти серийный кроссовер-купе Renault Arkana, новый 911 Turbo и другие новости за ночь

Фирма W Motors, разработавшая суперкар Fenyr, представила автономный электромобиль Muse. Он оснащён системой беспилотного управления 4 уровня (максимальный 5 уровень начнут тестировать через несколько месяцев), четырьмя сиденьями и мультимедийкой с 40-дюймовым экраном, подключённой к облачной системе дистанционного управления и контроля.

Разработчики заявляют, что ко всемирной выставке Экспо-2020, которая пройдёт в Дубае, Muse научится ездить «в контролируемой среде», а на обычные дороги беспилотник выйдет в 2023 году.