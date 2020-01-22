Автомобили Lexus защитили от угона с помощью 10 000 микроскопических точек

Дизельгейт вокруг Mitsubishi, премьера электрокроссовера VW и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Прокуратура Германии начала расследование в отношении компании Mitsubishi Motors, заподозрив её в занижении данных об уровне вредных выбросов у дизельных авто­мобилей. Под подозрение попали модели, оснащённые турбо­дизелями объёмом 1,6 и 2,2 литра. По данным немецкой проку­ратуры, они могли быть оборудо­ваны обманными устройствами.

Mitsubishi Outlander

Уже проведены обыски в офисах Mitsubishi Motors во Франкфурте, Ганновере и Регенс­бурге. Компания Continental, которая является поставщиком деталей для автопроиз­водителя, выступает в деле в качестве свидетеля.

Источник: Reuters (англ.)

Первый электрокроссовер VW представят в апреле

Компания Volkswagen представит серийный электрический кроссо­вер ID.4 на авто­салоне в Нью-Йорке в апреле. Позднее продемон­стрируют и его купеобразную версию ID.5, однако точная дата дебюта пока неизвестна. Закамуфли­рованный прототип Volkswagen ID.4 впервые показали во Франкфурте в прошлом году — во время премьеры соплатформенного хэтчбека ID.3.

Источник: Autocar (англ.)

Какой электрокроссовер Volkswagen ждёте больше всего?

Выпуск купе-кроссовера Infiniti отложен из-за проблем с производством

Старт серийного производства купеобразного кроссовера Infiniti QX55 перенесён с июня на ноябрь 2020 года. По слухам, задержка вызвана неизвест­ными проблемами при подготовке производ­ственных мощностей на заводе в Мексике. Недавно QX55 впервые заметили фотошпионы — модель оказалась очень похожа на кроссовер Infiniti QX50.

Источник: Auto Week (нид.)

На новой платформе Nissan построят электрические модели Renault, Mitsubishi и Infiniti

Nissan Ariya
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Nissan Ariya

Вице-президент Nissan по дизайну Альфонсо Альбайса рассказал, что на электриче­ской платформе CMF-EV, которую разрабаты­вает компания, будут построены большин­ство электро­мобилей марок, входящих в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Первой моделью, основанной на CMF-EV, станет электро­кроссовер Nissan Ariya. Его прототип пред­ставили на Токийском автосалоне прошлой осенью, а серийная версия дебюти­рует в 2020 году и позже начнёт продаваться в России.

Источник: Green Car Reports (англ.)

Трицикл превратили в гоночный болид для дрифта

Для итальянского гонщика Франческо Геррини построили машину для покатушек на снежных серпантинах. Для этого взяли простенький трицикл Piaggio и установили за кабиной 675-кубовый двигатель мощностью 106 л.с. от мотоцикла Triumph Street Triple 675. Посмотрите, как круто ездит трёхколёсник, стилизованный наклейками под Lancia Delta HF Integrale.

Check out this modified Piaggio Ape going sideways at Livigno ice track! This tricycle is powered by a 675cc 3-cylinder engine taken from a Triumph 675 Street Triple. Follow the driver @francesco.guerrini.93 for more contents! #apecar #triumph #ice - Event: The Ice Challenge 2020 - Where: Livigno, Italy - When: 12th January 2020 Follow me! • MattyB727 - Car Videos: https://www.youtube.com/MattyB727 • Instagram: http://instagram.com/mattyb727 • Facebook: http://www.facebook.com/Mattyb727
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