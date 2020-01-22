Дизельгейт вокруг Mitsubishi, премьера электрокроссовера VW и другие новости за ночь

Вице-президент Nissan по дизайну Альфонсо Альбайса рассказал, что на электриче­ской платформе CMF-EV, которую разрабаты­вает компания, будут построены большин­ство электро­мобилей марок, входящих в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Первой моделью, основанной на CMF-EV, станет электро­кроссовер Nissan Ariya. Его прототип пред­ставили на Токийском автосалоне прошлой осенью, а серийная версия дебюти­рует в 2020 году и позже начнёт продаваться в России.