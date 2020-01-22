Дизельгейт вокруг Mitsubishi, премьера электрокроссовера VW и другие новости за ночь
Николай Андреев
Прокуратура Германии начала расследование в отношении компании Mitsubishi Motors, заподозрив её в занижении данных об уровне вредных выбросов у дизельных автомобилей. Под подозрение попали модели, оснащённые турбодизелями объёмом 1,6 и 2,2 литра. По данным немецкой прокуратуры, они могли быть оборудованы обманными устройствами.
Уже проведены обыски в офисах Mitsubishi Motors во Франкфурте, Ганновере и Регенсбурге. Компания Continental, которая является поставщиком деталей для автопроизводителя, выступает в деле в качестве свидетеля.
Источник: Reuters (англ.)
Первый электрокроссовер VW представят в апреле
Компания Volkswagen представит серийный электрический кроссовер ID.4 на автосалоне в Нью-Йорке в апреле. Позднее продемонстрируют и его купеобразную версию ID.5, однако точная дата дебюта пока неизвестна. Закамуфлированный прототип Volkswagen ID.4 впервые показали во Франкфурте в прошлом году — во время премьеры соплатформенного хэтчбека ID.3.
Источник: Autocar (англ.)
Какой электрокроссовер Volkswagen ждёте больше всего?
Выпуск купе-кроссовера Infiniti отложен из-за проблем с производством
Старт серийного производства купеобразного кроссовера Infiniti QX55 перенесён с июня на ноябрь 2020 года. По слухам, задержка вызвана неизвестными проблемами при подготовке производственных мощностей на заводе в Мексике. Недавно QX55 впервые заметили фотошпионы — модель оказалась очень похожа на кроссовер Infiniti QX50.
Источник: Auto Week (нид.)
На новой платформе Nissan построят электрические модели Renault, Mitsubishi и Infiniti
Вице-президент Nissan по дизайну Альфонсо Альбайса рассказал, что на электрической платформе
Источник: Green Car Reports (англ.)
Трицикл превратили в гоночный болид для дрифта
Для итальянского гонщика Франческо Геррини построили машину для покатушек на снежных серпантинах. Для этого взяли простенький трицикл Piaggio и установили за кабиной 675-кубовый двигатель мощностью 106 л.с. от мотоцикла Triumph Street Triple 675. Посмотрите, как круто ездит трёхколёсник, стилизованный наклейками под Lancia Delta HF Integrale.