«Копейка» BMW и Mercedes-Benz A-класса станут родственниками и другие новости за ночь

Ранее компании BMW и Daimler объявили о сотрудничестве в вопросах разработки электрических платформ, аккумуляторов и систем автономного управления, а теперь стало известно, что помимо этого марки собираются разработать ещё и общую платформу для своих младших моделей. В будущем это поможет им сэкономить миллиарды евро, но случится это не раньше 2025 года – и BMW, и Mercedes-Benz только что обновили актуальные переднеприводные платформы.