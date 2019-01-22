Мексиканцы сделали спорткар, который круче и дешевле любого гиперкара

«Копейка» BMW и Mercedes-Benz A-класса станут родственниками и другие новости за ночь

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Ранее компании BMW и Daimler объявили о сотрудничестве в вопросах разработки электрических платформ, аккумуляторов и систем автономного управления, а теперь стало известно, что помимо этого марки собираются разработать ещё и общую платформу для своих младших моделей. В будущем это поможет им сэкономить миллиарды евро, но случится это не раньше 2025 года – и BMW, и Mercedes-Benz только что обновили актуальные переднеприводные платформы.

Источник: Handelsblatt (нем.)

Tesla Model 3 разрешили продавать в Европе

Фирма Tesla получила европейский сертификат на электроседан Model 3 в голландском регистрационном органе RDW. Продажи модели в Европе начнутся в феврале 2019 года в версии Long Rage с самой большой батареей – ёмкостью 75 кВт⋅ч. В США такая версия стоит от 49 тысяч долларов.

Источник: Bloomberg (англ.)

Компания Porsche удвоила план выпуска электромобиля Taycan

Концепт Porsche Mission E

Серийный электромобиль Porsche Taycan ещё официально не представлен, но  в некоторых странах Европы уже начали собирать предзаказы – и они превысили самые смелые ожидания. Теперь автопроизводитель решил увеличить производственные планы с 20 до 40 тысяч штук в год. Премьера Porsche Taycan состоится в 2019 году.

Источник: Automobilwoche (нем.)

Ford решил для начала разработать беспилотник попроще

Глава подразделения Ford Smart Mobility Марси Клеворн рассказал, что автопроизводитель не будет сразу создавать беспилотник четвёртого уровня (без руля и педалей), а для начала разработает автомобиль с третьим уровнем автономности (требующий постоянной подстраховки водителя). 

Тем не менее, Ford продолжает работать над первым в мире беспилотным автомобилем, который в определённых условиях будет обладать автономностью четвёртого уровня. Он появится в 2021 году.

Источник: Automotive News Europe (англ.)

Владелец «Теслы» проверил автопилот, закрыв глаза повязкой

На стриминговом сервисе Netflix вышел фильм ужасов «Птичий короб» (Bird Box), где герои носят на глазах специальные повязки, помогающие не поддаваться влиянию загадочного и очень опасного существа. После его показа США набирает популярность челлендж Bird Box Challenge, в котором люди пробуют делать обычные вещи закрытыми глазами. Один из владельцев Tesla Model 3 доверился автопилоту, надев повязку на скорости 113 км/ч! (Ролик можно посмотреть здесь).

Источник: Твиттер
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