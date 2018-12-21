Новый Ford Focus в России пока лучше не ждать (и другие новости за ночь)

Экс-глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон арестован в Японии по новому обвинению. Следователи подозревают, что Гон мог списать на Nissan личные потери от финансовых операций на сумму 16,5 миллионов долларов.

Накануне окружной суд Токио отклонил запрос прокуратуры о продлении срока ареста Гона и бывшего члена совета директоров компании Грега Келли. Они могли быть освобождены под залог до конца года. Однако после появления новых обвинений срок ареста скорее всего продлят ещё на 10 дней.

Гон был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в сокрытии доходов. Прокуратура заявила, что он занизил данные в декларации о доходах с 2010 по 2017 год примерно на 71 миллион долларов.