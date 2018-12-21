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Новый Ford Focus в России пока лучше не ждать (и другие новости за ночь)

Новости

Ford Focus четвёртого поколения показали ещё в апреле 2018 года на специальном мероприятии в Германии, а выпуск автомобилей для Европы стартовал летом. Но в России новый Focus ждать придётся ещё долго. Компания Ford намерена продлить выпуск третьего поколения модели на заводе во Всеволожске как минимум до 2020 года. И не факт, что после этого к нам приедет преемник. Проблема в том, что спрос на легковые модели гольф-класса в стране падает, а у нового Фокуса в линейке вообще нет дешёвых безнаддувных моторов, без которых спрос на модель в нашей стране будет минимальным.

Источник: Авторевю

Volkswagen показал тизер нового электробагги

Слухи о появлении в линейке электромобилей Volkswagen пляжного багги, кажется, были не слухами. VW показал первый тизер будущей новинки – силуэт такой модели изображен на рождественской открытке, а управляет багги Санта-Клаус. Премьера серийной машины может пройти уже весной 2019 года на автосалоне в Женеве.

Источник: Autocar (англ.)

Прокуратура Токио арестовала Карлоса Гона по новому обвинению

Экс-глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон арестован в Японии по новому обвинению. Следователи подозревают, что Гон мог списать на Nissan личные потери от финансовых операций на сумму 16,5 миллионов долларов.

Накануне окружной суд Токио отклонил запрос прокуратуры о продлении срока ареста Гона и бывшего члена совета директоров компании Грега Келли. Они могли быть освобождены под залог до конца года. Однако после появления новых обвинений срок ареста скорее всего продлят ещё на 10 дней.

Гон был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в сокрытии доходов. Прокуратура заявила, что он занизил данные в декларации о доходах с 2010 по 2017 год примерно на 71 миллион долларов.

Источник: NHK (англ.)

Компания Subaru готовит ещё одну спецверсию WRX STI

Something special from Subaru Tecnica International is coming to America for the first time ever. 1/14/19 at the North American International Auto Show.

Японский автопроизводитель показал видео-тизер специальной версии заряженного седана Subaru WRX STI. Обратите внимание на расширенные колёсные арки и новый аэродинамический обвес с огромным антикрылом. Ходят слухи, что модель получит название WRX STI S209 – такое название Subaru недавно зарегистрировала в патентном бюро США. Премьера модели состоится на автосалоне в Детройте в январе 2019 года.

Источник: Subaru

Toyota Supra против VW Golf R32 – эпичная битва 2000 лошадиных сил

Купе Toyota Supra четвёртого поколения является любимицей тюнеров – ведь стандартную «турбошестёрку» можно тюнинговать до бесконечности. В данном случае у машины 990 лошадиных сил. Но от неё не отстаёт и «пятый» Volkswagen Golf R32 – в его VR6 всего на 10 л.с. меньше! Баторо!

During the SCC500 Deutsche Meisterschaft Rolling50 1000 in Lahr, Germany, I have filmed this stunning 990HP+ Toyota Supra Turbo in action on the dragstrip racing against a Volkswagen Golf V R32 Turbo 4Motion with a huge Garrett GTX42 Turbo. It is tuned by DPA Performance. Vmax Rolling 50km/h after 1000meters: Toyota Supra: 295.79 km/h VW Golf 5 R32: 316,44 km/h Liked the video? Click the 'like' button, comment, and subscribe! Follow me: Subscribe: http://www.YouTube.com/GUMBAL FACEBOOK: http://www.fb.com/GUMBALTV INSTAGRAM: http://www.instagram.com/GUMBALTV TWITTER: http://Twitter.com/GUMBALTV http://www.gumbal.tv #Toyota #Supra #Turbo #VW #Golf #R32
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