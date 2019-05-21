Канадская полиция перешла на алюминиевых полицейских

Конфискация машин у пьяных, Лады с «Яндекс.Авто» и другие новости за ночь

Новости

Александр Мирошкин

МВД России предложило отнимать машины у автомобилистов, второй раз пойманных на пьяном вождении. Такие транспортные средства хотят изымать в пользу государства, а после продавать на аукционе. Соответствующий законопроект направлен в Правительство РФ.

В документе также указано, что если за рулём автомобиля в состоянии алкогольного опьянения находился не его владелец, то хозяин транспортного средства обязан будет изъять его у нарушителя и не допустить повторения случившегося.

Согласно предложению МВД, поправки придётся внести как в уголовный кодекс, так и в кодекс об административных правонарушениях. В правительстве подтвердили получение законопроекта. Документ находится на изучении.

Источник: Коммерсантъ

Нужно ли отнимать машины у пьяных водителей?

На два миллиона машин Lada, Renault и Nissan поставят «Яндекс.Авто»

Мультимедийная система «Яндекс.Авто» с встроенными сервисами «Яндекса» (например, «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Радио» и «Яндекс.Погода») будет с завода ставится на автомобили Lada, Renault и Nissan, которые производятся в России. В течение ближайших пяти лет такой развлекательный комплекс получат два миллиона новых автомобилей, но какие это будут модели, пока неизвестно.

Источник: Ведомости

Умер Ники Лауда

В возрасте 70 лет скончался трёхкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда. Бывший гонщик умер в понедельник. В августе он перенёс пересадку легкого. Австриец выступал за March, BRM, Ferrari, Brabham и McLaren. Чемпионом мира он становился в 1975, 1977 и 1984 годах. В последнее время Лауда занимал руководящую должность в команде Формулы-1 Mercedes-AMG.

Источник: Reuters

Когда купил Теслу, но всё-таки хотел Хонду

В США сфотографировали электрокар Tesla Model 3 с шильдиками от Honda Civic Si. Более того, на двери этой Теслы есть наклейка VTEC. Может, и под капотом у Model 3 не ещё один багажник?

Посмотрите, как восстанавливают сильно разбитый Lamborghini Gallardo

Владелец этого купе не справился с управлением, улетел с дороги и сильно разбил машину. Теперь Gallardo отправили на кузовной ремонт и документируют весь процесс. Вот первая часть сериала. Кстати, видео на русском языке.

Lamborghini Gallardo. Body requires complete rebuild. The frame repair of the car. Aluminum TIG welding. The parts replacing of the frame. Полный ремонт кузова. Ремонт рамы машины. Сварка алюминия. Замена частей рамы. Production Music courtesy of Epidemic Sound #lamborghini #bdyrepair #ремонткузова
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