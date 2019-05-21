Конфискация машин у пьяных, Лады с «Яндекс.Авто» и другие новости за ночь

МВД России предложило отнимать машины у автомобилистов, второй раз пойманных на пьяном вождении. Такие транспортные средства хотят изымать в пользу государства, а после продавать на аукционе. Соответствующий законопроект направлен в Правительство РФ.

В документе также указано, что если за рулём автомобиля в состоянии алкогольного опьянения находился не его владелец, то хозяин транспортного средства обязан будет изъять его у нарушителя и не допустить повторения случившегося.

Согласно предложению МВД, поправки придётся внести как в уголовный кодекс, так и в кодекс об административных правонарушениях. В правительстве подтвердили получение законопроекта. Документ находится на изучении.