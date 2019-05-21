Конфискация машин у пьяных, Лады с «Яндекс.Авто» и другие новости за ночь
Александр Мирошкин
МВД России предложило отнимать машины у автомобилистов, второй раз пойманных на пьяном вождении. Такие транспортные средства хотят изымать в пользу государства, а после продавать на аукционе. Соответствующий законопроект направлен в Правительство РФ.
В документе также указано, что если за рулём автомобиля в состоянии алкогольного опьянения находился не его владелец, то хозяин транспортного средства обязан будет изъять его у нарушителя и не допустить повторения случившегося.
Согласно предложению МВД, поправки придётся внести как в уголовный кодекс, так и в кодекс об административных правонарушениях. В правительстве подтвердили получение законопроекта. Документ находится на изучении.
Источник: Коммерсантъ
Нужно ли отнимать машины у пьяных водителей?
На два миллиона машин Lada, Renault и Nissan поставят «Яндекс.Авто»
Мультимедийная система «Яндекс.Авто» с встроенными сервисами «Яндекса» (например, «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Радио» и «Яндекс.Погода») будет с завода ставится на автомобили Lada, Renault и Nissan, которые производятся в России. В течение ближайших пяти лет такой развлекательный комплекс получат два миллиона новых автомобилей, но какие это будут модели, пока неизвестно.
Источник: Ведомости
Умер Ники Лауда
В возрасте 70 лет скончался трёхкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда. Бывший гонщик умер в понедельник. В августе он перенёс пересадку легкого. Австриец выступал за March, BRM, Ferrari, Brabham и McLaren. Чемпионом мира он становился в 1975, 1977 и 1984 годах. В последнее время Лауда занимал руководящую должность в команде Формулы-1 Mercedes-AMG.
Источник: Reuters
Когда купил Теслу, но всё-таки хотел Хонду
В США сфотографировали электрокар Tesla Model 3 с шильдиками от Honda Civic Si. Более того, на двери этой Теслы есть наклейка VTEC. Может, и под капотом у Model 3 не ещё один багажник?
The sense of humor is strong with this owner. #LikeTesla #Tesla #Model3 #ModelS #ModelX #Civic photo via Jason Tung pic.twitter.com/qGewy1msXe— LikeTesla (@LikeTeslaKim) 15 мая 2019 г.
Посмотрите, как восстанавливают сильно разбитый Lamborghini Gallardo
Владелец этого купе не справился с управлением, улетел с дороги и сильно разбил машину. Теперь Gallardo отправили на кузовной ремонт и документируют весь процесс. Вот первая часть сериала. Кстати, видео на русском языке.