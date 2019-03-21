Volvo против пьяных водителей, Россия без «Скалы», Suzuki RAV4 и другие новости за ночь

Компании Toyota и Suzuki рассказали о деталях сотрудничества, которое началось два года назад. Toyota поделится с партнёром гибридными технологиями, а также начнёт выпускать гибридные версии кроссовера RAV4 и универсала Corolla Sports Tourer для продажи на европейском рынке под маркой Suzuki. Последняя, в свою очередь, будет производить модели Ciaz и Ertiga под брендом Toyota на индийском заводе Maruti Suzuki и автомобили Baleno, Vitara и Vitara Brezza для Африки. Плюс ко всему, двигатели Suzuki для городских автомобилей начнут производить в Польше на мощностях Тойоты.