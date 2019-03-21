Электрический Renault Duster сфотографировали на тестах. И он трёхдверный

Volvo против пьяных водителей, Россия без «Скалы», Suzuki RAV4 и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Все будущие модели Volvo, построенные на платформе SPA2 (её представят в начале 2020-х годов), оснастят датчиками и двумя-тремя камерами в салоне для выявления пьяных и сонных людей: устройства будут анализировать физиологическое состояние водителя. В случае, если система зафиксирует, что человек за рулем чрезмерно отвлекся от управления автомобилем, электроника ограничит скорость и отправит сигнал оператору Volvo on Call. Если же водитель не отреагирует на предупреждение, машина сама остановится на обочине или припаркуется в безопасном месте.

Прототип Volvo с камерой в углу лобового стекла

Кроме того, Volvo открыла доступ к своей цифровой базе данных E.V.A. (Equal Vehicles for All), в которой содержатся результаты исследований в области безопасности за последние 40 лет. По словам представителей компании, это поможет сделать все автомобили в мире безопаснее.

Skoda Scala не приедет в Россию

Компания Skoda пока не планирует привозить в Россию хэтчбек Scala, который представили в декабре 2018 года в качестве замены модели Rapid. Такое решение связано с тем, что новинку не собираются локализовать, а импортная Scala окажется дороже более крупного лифтбека Octavia – сейчас он стоит минимум 1 109 000 рублей.

Источник: Автостат

Toyota и Suzuki обменяются моделями

Toyota RAV4

Компании Toyota и Suzuki рассказали о деталях сотрудничества, которое началось два года назад. Toyota поделится с партнёром гибридными технологиями, а также начнёт выпускать гибридные версии кроссовера RAV4 и универсала Corolla Sports Tourer для продажи на европейском рынке под маркой Suzuki. Последняя, в свою очередь, будет производить модели Ciaz и Ertiga под брендом Toyota на индийском заводе Maruti Suzuki и автомобили Baleno, Vitara и Vitara Brezza для Африки. Плюс ко всему, двигатели Suzuki для городских автомобилей начнут производить в Польше на мощностях Тойоты.

Источник: Autoblog (англ.)

Появились подробности о самом мощном дизельном Гелике

Mercedes-Benz G 350 d

В базе данных немецкой страховой компании HUK24 появились сведения о самой мощной дизельной версии Mercedes-Benz G-класса последнего поколения. Модификация G 400 d получит форсированную до 330 л.с. 2,9-литровую рядную «шестёрку» с двумя турбинами, которая ставится на вариант G 350 d, где она выдает 286 л.с. Новую версию должны представить в 2019 году.

Источник: Mercedes-Benz Passion (англ.)

Гаваец превратил купе Mazda RX-7 в 963-сильный суперкар

Адам Тейлор потратил 10 лет на постройку уникального автомобиля, названного RX-777. Понять, что когда-то это было купе Mazda RX-7, можно только по остеклению – всё остальное сделано с нуля. Вместо роторного двигателя установлен модифицированный V8 серии LS мощностью 963 лошадиные силы от General Motors. Вместе с ним автомобиль разгоняется до 322 км/ч.

SUBSCRIBE to Barcroft Cars: https://goo.gl/vbKSU2 A PRIVATE car designer has spent 10 years building a one-off supercar – and it can now reach 200mph. Adam Taylor completed the unique vehicle inside his Hawaiian garage, the build process spanned several states and he enlisted the help of two shops that had specialised shaping equipment. During his student and grad years, Adam worked tirelessly to bring his initial design to life and ended up achieving his dream with a 950hp and 8,000rpm engine. Adam describes the vehicle, dubbed the RX777, as a ‘work of art’ and something that can never be replicated. To follow Adam's story, click here: https://www.instagram.com/adamtaylor996/ Video Credits: Videographer / director: Jorge Monteallegre Producer: Danny Baggott, Ruby Coote Editor: Marcus Cooper Barcroft TV: https://www.youtube.com/user/barcroftmedia/featured Barcroft Animals: https://www.youtube.com/barcroftanimals/featured Barcroft Cars: https://www.youtube.com/user/BarcroftCars/featured For more of the amazing side of life: For the full story, visit BARCROFT.TV: http://cars.barcroft.tv/ Like BARCROFT CARS on Facebook: https://www.facebook.com/pages/Barcroft-Cars/588082827969567 Follow @BarcroftCars on Twitter: https://twitter.com/BarcroftCars Check out more videos: https://www.youtube.com/user/BarcroftCars/videos Download Barcroft TV on iOS: https://itunes.apple.com/us/app/barcroft-tv/id1287734327?mt=8 Download Barcroft TV on Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.recipe.barcroft&hl=en
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