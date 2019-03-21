Volvo против пьяных водителей, Россия без «Скалы», Suzuki RAV4 и другие новости за ночь
Николай Андреев
Все будущие модели Volvo, построенные на платформе SPA2 (её представят в начале 2020-х годов), оснастят датчиками и двумя-тремя камерами в салоне для выявления пьяных и сонных людей: устройства будут анализировать физиологическое состояние водителя. В случае, если система зафиксирует, что человек за рулем чрезмерно отвлекся от управления автомобилем, электроника ограничит скорость и отправит сигнал оператору Volvo on Call. Если же водитель не отреагирует на предупреждение, машина сама остановится на обочине или припаркуется в безопасном месте.
Кроме того, Volvo открыла доступ к своей цифровой базе данных E.V.A. (Equal Vehicles for All), в которой содержатся результаты исследований в области безопасности за последние 40 лет. По словам представителей компании, это поможет сделать все автомобили в мире безопаснее.
Skoda Scala не приедет в Россию
Компания Skoda пока не планирует привозить в Россию хэтчбек Scala, который представили в декабре 2018 года в качестве замены модели Rapid. Такое решение связано с тем, что новинку не собираются локализовать, а импортная Scala окажется дороже более крупного лифтбека Octavia – сейчас он стоит минимум 1 109 000 рублей.
Источник: Автостат
Toyota и Suzuki обменяются моделями
Компании Toyota и Suzuki рассказали о деталях сотрудничества, которое началось два года назад. Toyota поделится с партнёром гибридными технологиями, а также начнёт выпускать гибридные версии кроссовера RAV4 и универсала Corolla Sports Tourer для продажи на европейском рынке под маркой Suzuki. Последняя, в свою очередь, будет производить модели Ciaz и Ertiga под брендом Toyota на индийском заводе Maruti Suzuki и автомобили Baleno, Vitara и Vitara Brezza для Африки. Плюс ко всему, двигатели Suzuki для городских автомобилей начнут производить в Польше на мощностях Тойоты.
Источник: Autoblog (англ.)
Появились подробности о самом мощном дизельном Гелике
В базе данных немецкой страховой компании HUK24 появились сведения о самой мощной дизельной версии Mercedes-Benz G-класса последнего поколения. Модификация G 400 d получит форсированную до 330 л.с. 2,9-литровую рядную «шестёрку» с двумя турбинами, которая ставится на вариант G 350 d, где она выдает 286 л.с. Новую версию должны представить в 2019 году.
Источник: Mercedes-Benz Passion (англ.)
Гаваец превратил купе Mazda RX-7 в 963-сильный суперкар
Адам Тейлор потратил 10 лет на постройку уникального автомобиля, названного RX-777. Понять, что когда-то это было купе Mazda RX-7, можно только по остеклению – всё остальное сделано с нуля. Вместо роторного двигателя установлен модифицированный V8 серии LS мощностью 963 лошадиные силы от General Motors. Вместе с ним автомобиль разгоняется до 322 км/ч.