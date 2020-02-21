Женевские новинки Mercedes-Benz, флагманский седан DS и другие новости за ночь
Николай Андреев
Демонстрируя дизайн своего стенда на грядущем Женевском автосалоне, компания Mercedes-Benz также перечислила новинки, которые будут на нём представлены. Так, впервые покажут живьём рестайлинговое семейство
Флагманский седан DS представят совсем скоро
#DSautomobiles will introduce its new creation from an iconic location on 24/02/20, and you can follow the reveal online: https://t.co/3u1n7soICF pic.twitter.com/ngQqJj8pvk— DS Automobiles (@DS_Official) February 20, 2020
Марка DS, премиальный суббренд Citroen, показала тизер седана DS 9, будущего флагмана модельной линейки. Его представят на специальном мероприятии 24 февраля.
В прошлом году DS 9 частично раскрыло китайское министерство промышленности: модель построена на платформе EMP2 с поперечным расположением двигателя и передним приводом. В 300-сильной топ-версии пятиметровый седан оснастят 1,6-литровым турбомотором и электродвигателем.
Новый суперкар Maserati назвали аббревиатурой
Среднемоторное купе Maserati получило название MC20, которое расшифровывается как Maserati Corse 2020 (гоночный Maserati 2020 года). Двухдверка станет преемником модели MC12 2004 года, построенной на базе Ferrari Enzo и выпущенной тиражом 62 штуки. Пока техническую часть Maserati MC20 тестируют в сильно переделанном кузове Alfa Romeo 4C, а премьера суперкара состоится в конце мая.
Новый VW Golf GTI показал своё «лицо»
Компания Volkswagen опубликовала первое изображение хот-хэтча Golf GTI восьмого поколения. Он получит фирменную красную полоску, которая соединяет фары, а также сразу десять ходовых огней в переднем бампере. Согласно последним слухам, двухлитровая «турбочетвёрка» новинки будет развивать 245 л.с., а версия GTI TCR, названная в честь гоночного кузовного чемпионата, получит 300-сильную версию двигателя. Премьера Volkswagen Golf GTI состоится на автосалоне в Женеве.
Как вам дизайн нового Volkswagen Golf GTI?
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