Женевские новинки Mercedes-Benz, флагманский седан DS и другие новости за ночь

Демонстрируя дизайн своего стенда на грядущем Женевском авто­салоне, компания Mercedes-Benz также пере­числила новинки, которые будут на нём пред­ставлены. Так, впервые покажут живьём рестайлин­говое семейство Е-класса, а также три модели AMG — E 63, GLE 63 Coupe, плюс ещё одну таин­ствен­ную модель, о которой пока нет никаких подроб­ностей. Автосалон в Женеве откроется 3 марта.