В продаже появилась дешёвая «Ока» без пробега

Женевские новинки Mercedes-Benz, флагманский седан DS и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Демонстрируя дизайн своего стенда на грядущем Женевском авто­салоне, компания Mercedes-Benz также пере­числила новинки, которые будут на нём пред­ставлены. Так, впервые покажут живьём рестайлин­говое семейство Е-класса, а также три модели AMG — E 63, GLE 63 Coupe, плюс ещё одну таин­ствен­ную модель, о которой пока нет никаких подроб­ностей. Автосалон в Женеве откроется 3 марта.

Флагманский седан DS представят совсем скоро

Марка DS, премиальный суббренд Citroen, показала тизер седана DS 9, будущего флагмана модельной линейки. Его пред­ставят на специальном меро­приятии 24 февраля.

В прошлом году DS 9 частично раскрыло китайское мини­стер­ство промыш­ленности: модель построена на платформе EMP2 с поперечным располо­жением двигателя и передним приводом. В 300-сильной топ-версии пяти­метровый седан оснастят 1,6-литровым турбомотором и электро­двигателем.

Новый суперкар Maserati назвали аббревиатурой

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Среднемоторное купе Maserati получило название MC20, которое расшифро­вы­вается как Maserati Corse 2020 (гоночный Maserati 2020 года). Двухдверка станет преемни­ком модели MC12 2004 года, построенной на базе Ferrari Enzo и выпущенной тиражом 62 штуки. Пока техниче­скую часть Maserati MC20 тести­руют в сильно пере­деланном кузове Alfa Romeo 4C, а премьера суперкара состоится в конце мая.

Новый VW Golf GTI показал своё «лицо»

Компания Volkswagen опубликовала первое изображе­ние хот-хэтча Golf GTI восьмого поколения. Он получит фирменную красную полоску, которая соединяет фары, а также сразу десять ходовых огней в переднем бампере. Согласно последним слухам, двухлитровая «турбочетвёрка» новинки будет развивать 245 л.с., а версия GTI TCR, названная в честь гоночного кузовного чемпио­ната, получит 300-сильную версию двигателя. Премьера Volkswagen Golf GTI состоится на автосалоне в Женеве.

Как вам дизайн нового Volkswagen Golf GTI?

Посмотрите, как тестируют 1914-сильный гиперкар из Хорватии

Хорватская компания Rimac опубликовала кадры тестиро­вания прото­типов электри­ческого гиперкара C_Two. Каждый автомобиль оснащён четырьмя электро­моторами суммарной мощностью 1914 л.с., обеспечи­вающими разгон до «сотни» за 1,8 секунды и максималку в 412 км/ч. Плани­руется выпустить всего 150 экземп­ляров Rimac C_Two, стоимость каждого — минимум 1,8 милли­она евро.

The Rimac C_Two prototype development vehicles were sent to the Croatian Grobnik race track to test and compare the latest aerodynamics and suspension settings. Tests will continue throughout 2020 to ensure that this car becomes a technical masterpiece from an engineering point of view. We are excited to announce that we will be unveiling the production-specification version of the C_Two at the 2020 Geneva International Motor Show. That model will differ from the concept versions you've seen previously in 2018 and 2019 with improvements in design, ergonomics, and performance. Together with the understanding of the term "concept", the name "C_Two" will be replaced by the production model name. Follow us and stay updated: Subscribe: https://www.youtube.com/user/RimacAutomobili/ Website: https://www.rimac-automobili.com/ Instagram: https://www.instagram.com/rimac_automobili/ Facebook: https://www.facebook.com/RimacAutomobili/
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