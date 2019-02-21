Три новых «Мерседеса», свежая RS-модель Audi и другие новости за ночь

Фотошпионы поймали закамуфлированный купе-кроссовер Audi RS Q4 с большими воздухозаборниками в переднем бампере, тормозными суппортаим с логотипами Audi Sport и фирменными овальными патрубками выхлопной системы.

Ожидается, что вседорожник получит пятицилиндровый турбомотор 2.5, который сейчас устанавливается на RS3 и TT RS, но для кроссовера его отдачу могут увеличить с 400 до 414 л.с.. Официальная премьера новинки состоится через год после дебюта обычного Q4 – в 2020-м.