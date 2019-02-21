Двухтопливный универсал Lada Largus оказался на 72 500 ₽ дороже бензинового

Три новых «Мерседеса», свежая RS-модель Audi и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Mercedes-Benz представит в марте на автосалоне в Женеве три новинки. Речь идет, в частности, об универсале CLA Shooting Brake второго поколения. Ещё одна мировая премьера – концептуальный электрический минивэн EQV. Его анонсировали ранее в ходе презентации обновлённого V-класса. Также в Женеве покажут рестайлинговый кроссовер GLC.

Для непредставленного кроссовера Audi подготовили RS-версию

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Фотошпионы поймали закамуфлированный купе-кроссовер Audi RS Q4 с большими воздухозаборниками в переднем бампере, тормозными суппортаим с логотипами Audi Sport и фирменными овальными патрубками выхлопной системы.

Ожидается, что вседорожник получит пятицилиндровый турбомотор 2.5, который сейчас устанавливается на RS3 и TT RS, но для кроссовера его отдачу могут увеличить с 400 до 414 л.с.. Официальная премьера новинки состоится через год после дебюта обычного Q4 – в 2020-м.

Источник: Motor1 (англ.)

Koenigsegg планирует строить тысячи автомобилей в год

Koenigsegg Agera

Глава Koenigsegg Кристиан фон Кёнигсегг заявил, что его не устраивает текущий объем выпуска - примерно 10 автомобилей в год. Поэтому Koenigsegg планирует производить сотни автомобилей уже через три года, а после этого объёмы вырастут еще на порядок, так как шведская фирма собирается стать полноценным конкурентом Ferrari. Первой «массовой» моделью будет гибрид с инновационным 1050-сильным V8.

Источник: Bloomberg (англ.)

Четырёхдверный Dodge Challenger? Нет, старый Chrysler с другим «лицом»

Если вы все еще не узнали исходник, то это Chrysler 300C. Но передняя часть кузова от Dodge Challenger подошла ему почти идеально! Осталось нормально покрасить.

Источник: Reddit

Посмотрите на Pontiac Firebird с четырьмя турбинами

Парни из объединения Hoonigans продолжают издеваться над Pontiac Firebird 1984 года выпуска, который они купили за 700 долларов. Сначала они установили на машину две турбины, увеличив мощность до 102 сил. Теперь они поставили ещё два нагнетателя и получили уже 223 л.с.! Естественно, все сняли на видео. 

Ok soooo we might have been just as disappointed with the last FireTurd test as you were. That thing was running worse than Bad Daddy Braddy's t-bucket on Jon's drag racing test. So we fixed it up and now it runs mint, so we can REALLY see if our homemade forced induction works. Thanks to The Grand Tour Game for making Scumbag Labs possible! - https://www.playthegrandtourgame.com/ - https://www.facebook.com/playthegrandtourgame/ - https://www.instagram.com/playthegrandtourgame/ SUBSCRIBE TO THE PROJECT CARS CHANNEL// https://www.youtube.com/channel/UCCQAt0ipBbsOOIFpIDu9z2Q SUBSCRIBE and FOLLOW YT Subscribe: https://www.youtube.com/thehoonigans? FB: https://www.facebook.com/TheHoonigans/ IG: www.instagram.com/thehoonigans Turn on notifications so you don’t miss out, noob. https://www.hoonigan.com/ Follow Our Crew: @brianscotto @vin_tra @hertlife @dangerdan3 @mister_zachary @jchase7452 @joey_baggadonuts @teaguefleury @baker_ashley @nelsonflores__ @nadsynads @kyletstuart24 @baddaddybraddy @larry_chen_foto @roncar Stay fresh with the latest apparel: https://www.hoonigan.com/featured.html Music by Retnik Beats: https://www.youtube.com/user/RetnikDubs
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