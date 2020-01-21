Необычный кроссовер Renault, хардкорный Lexus GX и другие новости за ночь

В базе Росстандарта появились документы на Cadillac XT6 для россий­ского рынка. У нас пяти­метровый кроссовер будет доступен только с 200-сильной двух­литровой бензиновой «турбо­четвёркой», умеющей работать на двух цилиндрах при малых нагрузках. Такой же двигатель устанав­ливается на соплатформенный Cadillac XT5, который недавно обновился.

XT6 предлагается с тремя рядами сидений на шесть или семь мест. При шестиместной компоновке вместо дивана на втором ряду установ­лены два раздельных кресла. В продажу в России XT6 поступит в 2020 году. К нам кроссоверы будут поставляться с американ­ского завода GM в штате Теннесси.