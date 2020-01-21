За коллекцию автомобилей Пола Уокера заплатили рекордную сумму

Необычный кроссовер Renault, хардкорный Lexus GX и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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В Барселоне на улице во время рекламных съёмок замечен концепту­альный кроссовер Renault без какой-либо маскировки. Автомобиль, название которого неизвестно, получил двух­цветную окраску кузова, тонкую свето­диодную оптику, огромные колёса и камеры заднего вида вместо боковых зеркал. Когда представят прототип, неизвестно.

Источник: Auto Week (нид.)

Lexus GX снова сделали хардкорным

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Канадское подразделение Lexus показало доработанный для бездорожья внедорожник GX — Overland. Он выполнен в стиле прошло­годнего концепта GXOR (GX Off-Road) и тоже имеет укороченный передний бампер со стальной защитой снизу, лифт-комплект подвески и зубастые шины. Отличия — в цвете, полно­размерной запаске на пятой двери и дополни­тельном багаж­нике со складной палаткой на крыше. Производство такой моди­фикации не планируется.

Хотели бы, чтобы такой Lexus стал серийным?

Электрокроссовер Hyundai Kona попал в Книгу рекордов Гиннесса

Электрический кроссовер Hyundai Kona заехал на высоту 5731 метра на перевале Савула в Тибете. Это стало рекордом для электро­мобилей, который зафикси­ровали в Книге рекордов Гиннесса. Также модель будет первым электро­кроссовером, производимым в Индии. Преды­дущий рекорд (5715 метров) принад­лежал китайскому NIO ES8. Он тоже был установлен на Тибете в 2018 году.

Большой кроссовер Cadillac появится в России с двухлитровым турбомотором

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В базе Росстандарта появились документы на Cadillac XT6 для россий­ского рынка. У нас пяти­метровый кроссовер будет доступен только с 200-сильной двух­литровой бензиновой «турбо­четвёркой», умеющей работать на двух цилиндрах при малых нагрузках. Такой же двигатель устанав­ливается на соплатформенный Cadillac XT5, который недавно обновился.

XT6 предлагается с тремя рядами сидений на шесть или семь мест. При шестиместной компоновке вместо дивана на втором ряду установ­лены два раздельных кресла. В продажу в России XT6 поступит в 2020 году. К нам кроссоверы будут поставляться с американ­ского завода GM в штате Теннесси.

Источник: Росстандарт

Очень мощные кроссоверы сразились в дрэге

Канал The Fast Lane Car устроил гонку по прямой между 476-сильным Mercedes-AMG GLC 63, более крупным 530-сильным BMW X7 M50i и электрическим Tesla Model X на 525 сил. Посмотрите, кто приедет к финишу первым.

( http://www.TFLcar.com ) With just these three SUVs, we're bringing over 1,500 horsepower to the track to see which of these family haulers — the 2020 BMW X7 M50i, the 2020 Mercedes-AMG GLC 63 and the 2019 Tesla Model X — is the quickest in an all-out drag race. ( http://www.patreon.com/tflcar ) Please visit to support TFLcar & TFLtruck. Check us out on: Facebook: ( https://www.facebook.com/tflcar ) Twitter: ( https://www.twitter.com/tflcar ) and now even Truck Videos on YouTube at: The Fast Lane Truck ( http://www.youtube.com/user/tflcar ) and classic cars as well at: TFLClassics ( http://www.youtube.com/user/ClassicsUnleashed ) #Tesla #MercedesAMG #BMW
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