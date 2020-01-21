Необычный кроссовер Renault, хардкорный Lexus GX и другие новости за ночь
Николай Андреев
В Барселоне на улице во время рекламных съёмок замечен концептуальный кроссовер Renault без какой-либо маскировки. Автомобиль, название которого неизвестно, получил двухцветную окраску кузова, тонкую светодиодную оптику, огромные колёса и камеры заднего вида вместо боковых зеркал. Когда представят прототип, неизвестно.
Источник: Auto Week (нид.)
Lexus GX снова сделали хардкорным
Канадское подразделение Lexus показало доработанный для бездорожья внедорожник GX — Overland. Он выполнен в стиле прошлогоднего концепта GXOR (GX Off-Road) и тоже имеет укороченный передний бампер со стальной защитой снизу, лифт-комплект подвески и зубастые шины. Отличия — в цвете, полноразмерной запаске на пятой двери и дополнительном багажнике со складной палаткой на крыше. Производство такой модификации не планируется.
Хотели бы, чтобы такой Lexus стал серийным?
Электрокроссовер Hyundai Kona попал в Книгу рекордов Гиннесса
Электрический кроссовер Hyundai Kona заехал на высоту 5731 метра на перевале Савула в Тибете. Это стало рекордом для электромобилей, который зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса. Также модель будет первым электрокроссовером, производимым в Индии. Предыдущий рекорд (5715 метров) принадлежал китайскому NIO ES8. Он тоже был установлен на Тибете в 2018 году.
Большой кроссовер Cadillac появится в России с двухлитровым турбомотором
В базе Росстандарта появились документы на Cadillac XT6 для российского рынка. У нас пятиметровый кроссовер будет доступен только с 200-сильной двухлитровой бензиновой «турбочетвёркой», умеющей работать на двух цилиндрах при малых нагрузках. Такой же двигатель устанавливается на соплатформенный Cadillac XT5, который недавно обновился.
XT6 предлагается с тремя рядами сидений на шесть или семь мест. При шестиместной компоновке вместо дивана на втором ряду установлены два раздельных кресла. В продажу в России XT6 поступит в 2020 году. К нам кроссоверы будут поставляться с американского завода GM в штате Теннесси.
Источник: Росстандарт
Очень мощные кроссоверы сразились в дрэге
Канал The Fast Lane Car устроил гонку по прямой между 476-сильным Mercedes-AMG GLC 63, более крупным 530-сильным BMW X7 M50i и электрическим Tesla Model X на 525 сил. Посмотрите, кто приедет к финишу первым.