Британцы придумали водородную зарядку для электромобилей

Первую новую «Супру» продали за 2,1 миллиона долларов и другие новости за ночь

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В США на аукционе Barrett-Jackson продали первый серийный экземпляр возрождённого купе Toyota Supra. Машина ушла за 2,1 миллиона долларов (139,3 миллиона рублей). Она получила VIN-код 20201, где «2020» – модельный год, а «1» - первый экземпляр в серии. Имя покупателя неизвестно. Вырученные средства передадут Ассоциации американских кардиологов (American Heart Association) и благотворительному Фонду Боба Вудраффа, который помогает военнослужащим и членам их семей, пострадавшим от терактов 11 сентября 2001 года.

Первая «Супра» получила матово-серый окрас кузова, красные накладки на боковые зеркала и чёрные колёса. Cалон отделан красно-чёрной кожей и вставками из углеродного волокна, а крышка двигателя подписана главой Toyota Акио Тойодой. Кроме автомобиля, покупатель получит профессиональный гоночный костюм, два VIP-пропуска на гонку Toyota Owners 400 NASCAR, а также возможность проехать на сейфти-каре с гонщиком Майклом Уолтрипом.

Источник: Motor1 (англ.)

А первый Shelby GT500 ушёл за вдвое меньшую сумму

Первый экземпляр другого дебютанта автосалона в Детройте продали на тех же торгах за 1,1 миллиона долларов (72,9 миллиона рублей). Оранжевое купе с VIN-номером 001 купил Крэйг Джексон – председатель правления и директор аукционного дома. Средства направят в фонд Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF), финансирующий исследования диабета.

Источник: Autoblog (англ.)

Из Lego собрали полноразмерный Chevrolet Silverado

From the rear CornerStep to the newly designed grille, 18 builders spent over 2,000 hours to create an exact replica, full-size All-New 2019 Chevy Silverado out of LEGO® pieces in celebration of The LEGO® Movie 2: The Second Part. With 334,544 pieces, the strongest, most advanced Silverado ever is ready for even the most menacing characters. See the film only in theaters February 8. Learn more at: https://www.chevrolet.com/all-new-lego-silverado To find your local dealer:  https://www.chevrolet.com/dealer-locator  See current offers: https://www.chevrolet.com/current-deals Connect with Chevy:  https://www.chevrolet.com Facebook:  https://www.facebook.com/chevytucks Twitter:  https://twitter.com/chevytrucks Instagram:  https://www.instagram.com/chevrolet/

Компания Chevrolet и производитель конструкторов Lego собрали из кубиков полноразмерную копию пикапа Chevrolet Silverado 1500 LT Trail Boss. Модель весом 1500 килограммов с работающими фарами делали 18 мастеров, которым понадобилось более 2000 часов работы и 334 544 деталей Lego. Создание копии приурочили к выходу мультфильма «Лего: Фильм 2» – в нём появится маленький Silverado.

Источник: Chevrolet

Восьмой «Гольф» попался почти без камуфляжа

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В 2018 году красный Volkswagen Golf восьмого поколения сняли на видео в Южной Африке, а теперь в Германии засветился чёрный прототип – и он почти не отличается от прошлогодней машины. Официальная премьера модели пройдёт в 2019 году.

Источник: Autoevolution (англ.)

Вот почему не стоит открывать багажник Tesla Model 3 в дождь

У Tesla Model 3 покатая крыша, как у лифтбэков, но у электромобиля крышка багажника открывается отдельно от стекла и после дождя вся вода стекает в отсек. Похоже, обновлением прошивки это не исправить.

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