Первую новую «Супру» продали за 2,1 миллиона долларов и другие новости за ночь
В США на аукционе Barrett-Jackson продали первый серийный экземпляр возрождённого купе Toyota Supra. Машина ушла за 2,1 миллиона долларов (139,3 миллиона рублей). Она получила VIN-код 20201, где «2020» – модельный год, а «1» - первый экземпляр в серии. Имя покупателя неизвестно. Вырученные средства передадут Ассоциации американских кардиологов (American Heart Association) и благотворительному Фонду Боба Вудраффа, который помогает военнослужащим и членам их семей, пострадавшим от терактов 11 сентября 2001 года.
Первая «Супра» получила матово-серый окрас кузова, красные накладки на боковые зеркала и чёрные колёса. Cалон отделан красно-чёрной кожей и вставками из углеродного волокна, а крышка двигателя подписана главой Toyota Акио Тойодой. Кроме автомобиля, покупатель получит профессиональный гоночный костюм, два VIP-пропуска на гонку Toyota Owners 400 NASCAR, а также возможность проехать на сейфти-каре с гонщиком Майклом Уолтрипом.
Источник: Motor1 (англ.)
А первый Shelby GT500 ушёл за вдвое меньшую сумму
Первый экземпляр другого дебютанта автосалона в Детройте продали на тех же торгах за 1,1 миллиона долларов (72,9 миллиона рублей). Оранжевое купе с VIN-номером 001 купил Крэйг Джексон – председатель правления и директор аукционного дома. Средства направят в фонд Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF), финансирующий исследования диабета.
Источник: Autoblog (англ.)
Из Lego собрали полноразмерный Chevrolet Silverado
Компания Chevrolet и производитель конструкторов Lego собрали из кубиков полноразмерную копию пикапа Chevrolet Silverado 1500 LT Trail Boss. Модель весом 1500 килограммов с работающими фарами делали 18 мастеров, которым понадобилось более 2000 часов работы и 334 544 деталей Lego. Создание копии приурочили к выходу мультфильма «Лего: Фильм 2» – в нём появится маленький Silverado.
Источник: Chevrolet
Восьмой «Гольф» попался почти без камуфляжа
В 2018 году красный Volkswagen Golf восьмого поколения сняли на видео в Южной Африке, а теперь в Германии засветился чёрный прототип – и он почти не отличается от прошлогодней машины. Официальная премьера модели пройдёт в 2019 году.
Источник: Autoevolution (англ.)
Вот почему не стоит открывать багажник Tesla Model 3 в дождь
У Tesla Model 3 покатая крыша, как у лифтбэков, но у электромобиля крышка багажника открывается отдельно от стекла и после дождя вся вода стекает в отсек. Похоже, обновлением прошивки это не исправить.