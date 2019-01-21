Первую новую «Супру» продали за 2,1 миллиона долларов и другие новости за ночь

В США на аукционе Barrett-Jackson продали первый серийный экземпляр возрождённого купе Toyota Supra. Машина ушла за 2,1 миллиона долларов (139,3 миллиона рублей). Она получила VIN-код 20201, где «2020» – модельный год, а «1» - первый экземпляр в серии. Имя покупателя неизвестно. Вырученные средства передадут Ассоциации американских кардиологов (American Heart Association) и благотворительному Фонду Боба Вудраффа, который помогает военнослужащим и членам их семей, пострадавшим от терактов 11 сентября 2001 года.