Бюджетный электромобиль VW, новый суперкар полиции Дубая и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания Volkswagen прислала своим сотрудникам рождественскую открытку, на которой изображён Санта Клаус, сидящий за рулём таинственного хэтчбека. По слухам, он станет самым недорогим электромобилем гольф-класса в семействе марки за счёт использования небольшой батареи, обеспечивающей запас хода в 200 – 240 километров. Его концептуальную версию представят в 2020 году, а в продажу модель поступит в 2022 году с начальной ценой в 23 500 евро (1,4 миллиона рублей).
Источник: Autocar (англ.)
Полиция Дубая похвасталась новым суперкаром
Автопарк дубайской полиции пополнился самым мощным серийным Mercedes-AMG —лифтбеком GT 63 S, оснащённым 639-сильным битурбированным 4.0 V8. Он разгоняется до «сотни» за 3,2 секунды, а максимальная скорость составляет 315 км/ч.
Mercedes-AMG GT 63 S куплен полицией для патрулирования в туристических районах Дубая. Также он будет использоваться во время проведения крупных мероприятий. Ещё у дубайских полицейских есть Audi R8, BMW M5, Ferrari FF, Bentley Continental GT, Lamborghini Aventador и даже Bugatti Veyron.
Источник: Pulse (араб.)
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«Заряженные» MINI могут стать электрическими
Вице-президент MINI в США Майк Пейтон заявил, что компания видит потенциал в создании топ-версии MINI Cooper John Cooper Works (JCW) с полностью электрической силовой установкой. Однако, по словам Майка, нынешние аккумуляторы плохо приспособлены для хот-хэтчей, и в ближайшее время такой модификации можно не ждать.
Источник: Motor Authority (англ.)
Тюнеры сделали дизельный Audi SQ7 517-сильным
Немецкое тюнинг-ателье ABT представило программу доработок для обновлённого Audi SQ7. Его четырёхлитровый дизельный V8 c тремя турбонагнетателями (двумя обычными и одним электрическим) форсирован с 435 л.с. (900 Н·м) до 517 л.с. (970 Н·м), что позволило сократить время разгона до 100 км/ч с 4,8 до 4,6 секунды при неизменной максималке в 250 км/ч. Помимо двигателя, ABT предлагает эксклюзивные 22-дюймовые колёса и симпоузер, который синтетически усиливает звук мотора и транслирует его через колонки. Стоимость доработок пока не разглашается.
Посмотрите, как хорошо Tesla Model 3 умеет дрифтить
Автор канала Drifts N’Lifts решил проверить, как дрифтит Tesla Model 3 в базовой версии с задним приводом. Он отключил все электронные помощники и эффектно дал угла, сильно потрепав задние покрышки.