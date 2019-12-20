Бюджетный электромобиль VW, новый суперкар полиции Дубая и другие новости за ночь

Немецкое тюнинг-ателье ABT представило программу доработок для обновлённого Audi SQ7. Его четырёхлитровый дизельный V8 c тремя турбонагнетателями (двумя обычными и одним электрическим) форсирован с 435 л.с. (900 Н·м) до 517 л.с. (970 Н·м), что позволило сократить время разгона до 100 км/ч с 4,8 до 4,6 секунды при неизменной максималке в 250 км/ч. Помимо двигателя, ABT предлагает эксклюзивные 22-дюймовые колёса и симпоузер, который синтетически усиливает звук мотора и транслирует его через колонки. Стоимость доработок пока не разглашается.