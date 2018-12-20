Обновленный Volkswagen Passat сфотографировали на парковке

Дилер Aurus начал принимать предоплату за роскошные седаны (и другие новости за ночь)

Новости

Дилерский центр «Авилон» – пока единственный в России официальный представитель марки Aurus – начал принимать предоплату за новый российский седан Senat. Чтобы попасть в число первых покупателей, придётся заплатить 1,5 миллиона рублей. При этом условия поставок – сроки, комплектация, цена – в договоре не указываются. Продажи Aurus Senat начнутся в январе 2019 года. В следующем году выпустят 120 машин, из которых более 50 экземпляров предназначены для Федеральной службы охраны.

Источник: Ведомости

ГИБДД предлагает пересдавать теорию при замене водительских прав

Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею о проверке знаний правил дорожного движения при замене водительского удостоверения (каждые 10 лет). Предложение было озвучено на ежегодном конгрессе автошкол, в котором участвовало руководство Госавтоинспекции.

Черников счёл эту идею «хорошей инициативой» и предложил её проработать. При этом он отметил, что для проведения экзаменов потребуются большие ресурсы, а проверку можно сделать добровольной. Глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов предложил подумать о скидках на ОСАГО для водителей, которые соглашаются на такую проверку. Сейчас при замене прав повторные экзамены не предусмотрены.

Источник: Коммерсантъ

Мercedes-Benz GLE получил две дизельные «шестёрки»

Компания Mercedes-Benz представила пару новых модификаций кроссовера GLE последнего поколения – с рядными шестицилиндровыми дизельными двигателями. Это мотор OM656 объемом 2,9 литра, но в двух разных модификациях. На GLE 350 d он развивает 272 л.с. (600 Н·м); время разгона до 100 км/ч составляет 6,9 секунды, а максимальная скорость – 230 км/ч. У старшей модификации GLE 400 d дизель форсирован до 330 л.с. (700 Н·м). Разгон до сотни – 5,8 секунды, максималка – 240 км/ч. Продажи новых модификаций начнутся весной, но пока известны только цены в Германии – от 69 500 евро (5,34 миллиона рублей) за первый вариант и от 76 100 евро (5,85 миллиона рублей) за второй.

Lexus готовит электрическую версию кроссовера UX

Lexus зарегистрировал в европейском патентном ведомстве имя UX300e. Издание AutoGuide утверждает, что его будут использовать для электрической модификации компактного кроссовера UX. Такой электрокроссовер могут показать уже в 2019 году. Модель будет ориентирована на Европу и не появится в США, а местом презентации станет либо весенний автосалон в Женеве, либо выставка во Франкфурте, которая пройдет осенью.

Источник: AutoGuide (англ.)

Caterham показал, как правильно отказываться от прогресса

Английской фирме Caterham в этом году исполнилось 45 лет, а её модельный ряд до сих пор состоит, фактически, из одной машины – лицензионного Lotus Seven, который появился 62 года назад. В этом ролике компания заявляет, что это – осознанный выбор, и что крутить пончики можно и без новых технологий!

Don't let technology get in the way of the most immersive driving experience you can buy. Build your dream Seven today: http://www.caterhamgoconfigure.com﻿
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