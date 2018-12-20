Дилер Aurus начал принимать предоплату за роскошные седаны (и другие новости за ночь)

ГИБДД предлагает пересдавать теорию при замене водительских прав

Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею о проверке знаний правил дорожного движения при замене водительского удостоверения (каждые 10 лет). Предложение было озвучено на ежегодном конгрессе автошкол, в котором участвовало руководство Госавтоинспекции.

Черников счёл эту идею «хорошей инициативой» и предложил её проработать. При этом он отметил, что для проведения экзаменов потребуются большие ресурсы, а проверку можно сделать добровольной. Глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов предложил подумать о скидках на ОСАГО для водителей, которые соглашаются на такую проверку. Сейчас при замене прав повторные экзамены не предусмотрены.