Новая Elantra с мотором 1.2, электрокроссовер VW по цене Тигуана и другие новости за ночь
Николай Андреев
Седан Hyundai Elantra нового поколения уже попадался фотошпионам, а на этот раз в Южной Корее без присмотра остался прототип со специальной наклейкой. Судя по ней, будущая новинка проходит под внутризаводским обозначением CN7, а под её капотом расположен 1,2-литровый турбомотор, которого нет у нынешней Элантры. Ожидается, что премьера модели состоится в 2020 году.
Источник: The Korean Car Blog (англ.)
Первый электрокроссовер VW будет не дороже Тигуана
Глава американского подразделения Volkswagen Скотт Кеог заявил, что стоимость электрического кроссовера ID.4, который дебютирует в 2020 году, будет сопоставима с ценами на Tiguan. В США базовый бензиновый паркетник стоит 25 290 долларов (1,62 миллиона рублей), а топ-версия оценивается в 39 890 долларов (2,56 миллиона рублей).
Источник: Green Car Reports (англ.)
Какой кроссовер VW вы бы взяли при одинаковой стоимости?
Самый большой пикап Nissan показал свою новую внешность
Компания Nissan опубликовала видеотизер рестайлингового пикапа Titan второго поколения. В нём видно, что пикап получит новые фары с
Все новые Lamborghini получат уникальный дизайн
Главный дизайнер Lamborghini Митя Боркерт рассказал, что необычная внешность 819-сильного гибридного суперкара Sian, дебютировавшего на Франкфуртском автосалоне, не перейдёт на другие модели марки. Также он пообещал, что каждая следующая новинка компании будет выглядеть совершенно по-разному.
Источник: Autocar (англ.)
Вот что будет, если проехать на Тесле через гигантскую лужу. Спойлер: ничего особенного
Пока репортёр новостей телеканала KSFY-TV записывал репортаж о последствиях наводнения в американском штате Южная Дакота, на заднем плане, как ни в чём не бывало, по затопленной улице проехал электрический кроссовер Tesla Model X. Водителю повезло, что вода не дошла до незащищённых деталей автомобиля.
What NOT to do! This car in Mitchell tries to drive down a flooded street as @CMolesky reports LIVE. pic.twitter.com/Tv00CLUDYT— Kamie Roesler (@KamieRoeslerTC) 12 сентября 2019 г.