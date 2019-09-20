Американцы считают, что электрокары нужно заправлять бензином

Новая Elantra с мотором 1.2, электрокроссовер VW по цене Тигуана и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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Седан Hyundai Elantra нового поколения уже попадался фотошпионам, а на этот раз в Южной Корее без присмотра остался прототип со специальной наклейкой. Судя по ней, будущая новинка проходит под внутри­заводским обозначе­нием CN7, а под её капотом расположен 1,2-литровый турбомотор, которого нет у нынешней Элантры. Ожидается, что премьера модели состоится в 2020 году.

Источник: The Korean Car Blog (англ.)

Первый электрокроссовер VW будет не дороже Тигуана

Прототип Volkswagen ID.4

Глава американского подразделения Volkswagen Скотт Кеог заявил, что стоимость электрического кроссовера ID.4, который дебютирует в 2020 году, будет сопоставима с ценами на Tiguan. В США базовый бензиновый паркетник стоит 25 290 долларов (1,62 миллиона рублей), а топ-версия оценивается в 39 890 долларов (2,56 миллиона рублей).

Источник: Green Car Reports (англ.)

Какой кроссовер VW вы бы взяли при одинаковой стоимости?

Самый большой пикап Nissan показал свою новую внешность

We’re one week away from unveiling the new 2020 Nissan TITAN with a bold design and off-road-ready PRO-4X model. Stay tuned here on September 26 for the ‘hot’ reveal! #TITAN #2020TITAN

Компания Nissan опубликовала видеотизер рестайлингового пикапа Titan второго поколения. В нём видно, что пикап получит новые фары с С-образными ходовыми огнями и решётку радиатора с крупными сотами. В ролике представ­лена внедорожная версия PRO-4X – с усиленными амортиза­торами, задним дифферен­циалом с электронной блоки­ровкой и мощной защитой днища. Премьера обновлённого Nissan Titan состоится 26 сентября на ярмарке Big Tex в Далласе, штат Техас.

Все новые Lamborghini получат уникальный дизайн

Lamborghini Sian
Lamborghini Sian
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Lamborghini Sian

Главный дизайнер Lamborghini Митя Боркерт рассказал, что необычная внешность 819-сильного гибридного суперкара Sian, дебютировавшего на Франкфуртском автосалоне, не перейдёт на другие модели марки. Также он пообещал, что каждая следующая новинка компании будет выглядеть совершенно по-разному.

Источник: Autocar (англ.)

Вот что будет, если проехать на Тесле через гигантскую лужу. Спойлер: ничего особенного

Пока репортёр новостей телеканала KSFY-TV записывал репортаж о последствиях наводнения в американском штате Южная Дакота, на заднем плане, как ни в чём не бывало, по затопленной улице проехал электрический кроссовер Tesla Model X. Водителю повезло, что вода не дошла до незащи­щённых деталей автомобиля.

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