Новая Elantra с мотором 1.2, электрокроссовер VW по цене Тигуана и другие новости за ночь

Седан Hyundai Elantra нового поколения уже попадался фотошпионам, а на этот раз в Южной Корее без присмотра остался прототип со специальной наклейкой. Судя по ней, будущая новинка проходит под внутри­заводским обозначе­нием CN7, а под её капотом расположен 1,2-литровый турбомотор, которого нет у нынешней Элантры. Ожидается, что премьера модели состоится в 2020 году.