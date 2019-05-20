Вседорожный Skoda Superb, у Tesla заканчиваются деньги и другие новости за ночь
Николай Андреев
Остаются считанные дни до премьеры обновлённого семейства Skoda Superb: его представят 23 мая. Вместе с рестайлинговым лифтбеком и универсалом на мероприятии покажут ещё и вседорожную версию Scout. Кросс-универсал получит защитный пластиковый обвес. Дополнительных подробностей об этой модификации пока нет.
Нужна ли Супербу вседорожная версия?
У Tesla осталось денег всего на 10 месяцев
Глава Tesla Илон Маск разослал своим сотрудникам письмо о том, что если до марта-апреля 2020 года компания не выйдет на самоокупаемость, то она окажется в очень тяжёлой ситуации. Теперь Маск будет лично проверять корпоративные траты сотрудников, а финансовый директор Зак Киркхорн намерен строже контролировать каждый платёж с банковского счёта Теслы.
Автопроизводитель продолжает терять деньги: в первом квартале компания отчиталась об убытке в 702 миллиона долларов, а всего на счетах находится 2,2 миллиарда долларов. За год Tesla дважды сокращала персонал – 9 процентов в июне 2018 года и 7 процентов в январе 2019-го.
Источник: Electrek (англ.)
BMW 8-й серии GranCoupe поймали с минимальной маскировкой
Внешность четырёхдверного купе BMW 8-й серии перестала быть секретом: фотографам удалось снять экстерьер новинки почти без камуфляжа. Техническая начинка авто будет идентична обычному купе и кабриолету. Дебют BMW 8-й серии GranCoupe запланирован на 19 июня.
Источник: Сarscoops (англ.)
Bugatti готовит электромобиль
Глава Bugatti Стефан Винкельманн рассказал подробности о второй модели французской марки, которая принадлежит концерну Volkswagen. По его словам, автомобиль получит полностью электрическую силовую установку с выдающимися динамическими характеристиками и дальностью хода. Ещё одна особенность – совершенно новый тип кузова, которого пока нет на рынке. Новинка предназначена для повседневного использования и станет более практичной, комфортной и дешёвой, чем 1500-сильное купе Chiron, которое стоит более 2,5 миллиона евро.
Источник: Motor1 (англ.)
Два быстрейших кроссовера Нюрбургринга сравнили в дрэге
Бывший гонщик Формулы-1 и британский телеведущий Тифф Ниделл сравнил два 510-сильных кроссовера, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio и Mercedes-AMG GLC 63 S, в гонке по прямой. Немец в прошлом году объехал итальянца на 20,8-километровом треке Нюрбургринг, а теперь он попробовал обогнать конкурента в дрэг-рейсинге.