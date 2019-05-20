Lada Vesta с пробегом 560 тысяч километров, будущее родстера «Крым» и другие новости недели

Вседорожный Skoda Superb, у Tesla заканчиваются деньги и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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Остаются считанные дни до премьеры обновлённого семейства Skoda Superb: его представят 23 мая. Вместе с рестайлинговым лифтбеком и универсалом на мероприятии покажут ещё и вседорожную версию Scout. Кросс-универсал получит защитный пластиковый обвес. Дополнительных подробностей об этой модификации пока нет.

Нужна ли Супербу вседорожная версия?

У Tesla осталось денег всего на 10 месяцев

Tesla Model S

Глава Tesla Илон Маск разослал своим сотрудникам письмо о том, что если до марта-апреля 2020 года компания не выйдет на самоокупаемость, то она окажется в очень тяжёлой ситуации. Теперь Маск будет лично проверять корпоративные траты сотрудников, а финансовый директор Зак Киркхорн намерен строже контролировать каждый платёж с банковского счёта Теслы.

Автопроизводитель продолжает терять деньги: в первом квартале компания отчиталась об убытке в 702 миллиона долларов, а всего на счетах находится 2,2 миллиарда долларов. За год Tesla дважды сокращала персонал – 9 процентов в июне 2018 года и 7 процентов в январе 2019-го.

Источник: Electrek (англ.)

BMW 8-й серии GranCoupe поймали с минимальной маскировкой

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Внешность четырёхдверного купе BMW 8-й серии перестала быть секретом: фотографам удалось снять экстерьер новинки почти без камуфляжа. Техническая начинка авто будет идентична обычному купе и кабриолету. Дебют BMW 8-й серии GranCoupe запланирован на 19 июня.

Источник: Сarscoops (англ.)

Bugatti готовит электромобиль

Концепт Bugatti 16C Galibier 2009 года

Глава Bugatti Стефан Винкельманн рассказал подробности о второй модели французской марки, которая принадлежит концерну Volkswagen. По его словам, автомобиль получит полностью электрическую силовую установку с выдающимися динамическими характеристиками и дальностью хода. Ещё одна особенность – совершенно новый тип кузова, которого пока нет на рынке. Новинка предназначена для повседневного использования и станет более практичной, комфортной и дешёвой, чем 1500-сильное купе Chiron, которое стоит более 2,5 миллиона евро.

Источник: Motor1 (англ.)

Два быстрейших кроссовера Нюрбургринга сравнили в дрэге

Бывший гонщик Формулы-1 и британский телеведущий Тифф Ниделл сравнил два 510-сильных кроссовера, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio и Mercedes-AMG GLC 63 S, в гонке по прямой. Немец в прошлом году объехал итальянца на 20,8-километровом треке Нюрбургринг, а теперь он попробовал обогнать конкурента в дрэг-рейсинге.

We've launched on Patreon! See here for details - https://www.patreon.com/lovecarsTV We put two of the world's fastest midsize performance SUVs against each other in a drag race - The Mercedes-AMG GLC 63S, and Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Combining family friendly practicality and sports car rivalling performance, both cars are very evenly matched on paper. But how do they compare in the real world? Our dynamic duo Paul Woodman and Tiff Needell find out! Which one would you take? Let us know in the comments below! lots more on https://lovecars.com Follow the guys: Tiff: https://instagram.com/tiff_needell Paul: https://instagram.com/pww If you haven't yet subscribed you can do so here: http://goo.gl/fmAbgP Keep up to date: Facebook: http://facebook.com/lovecars Instagram: http://instagram.com/lovecars Twitter: http://twitter.com/lovecars Email: http://goo.gl/03VEeW
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