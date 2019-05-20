Вседорожный Skoda Superb, у Tesla заканчиваются деньги и другие новости за ночь

Глава Tesla Илон Маск разослал своим сотрудникам письмо о том, что если до марта-апреля 2020 года компания не выйдет на самоокупаемость, то она окажется в очень тяжёлой ситуации. Теперь Маск будет лично проверять корпоративные траты сотрудников, а финансовый директор Зак Киркхорн намерен строже контролировать каждый платёж с банковского счёта Теслы.

Автопроизводитель продолжает терять деньги: в первом квартале компания отчиталась об убытке в 702 миллиона долларов, а всего на счетах находится 2,2 миллиарда долларов. За год Tesla дважды сокращала персонал – 9 процентов в июне 2018 года и 7 процентов в январе 2019-го.