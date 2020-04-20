Проверка пропусков в Москве с помощью камер, начало поставок Аурусов и другие новости за ночь

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что первые, серийно произведённые авто­мобили Aurus передадут клиентам в марте 2021 года. Масштабный выпуск авто­мобилей российского премиум-бренда развёрнут на предприятии группы Sollers в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане.

Сейчас минивэны Aurus Arsenal, а также седаны и кабриолеты Senat собирают вручную маленькими партиями на мощностях московского НАМИ. Пока объявлена лишь начальная цена седана Senat — она составляет 18 миллионов рублей.