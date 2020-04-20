Проверка пропусков в Москве с помощью камер, начало поставок Аурусов и другие новости за ночь
Николай Андреев
С 22 апреля проверка цифровых пропусков, введённых для передвижения по Москве, станет полностью автоматизированной. Контролировать автомобилистов будут с помощью комплексов фиксации нарушений. Чтобы избежать штрафа в 5000 рублей, в цифровом пропуске необходимо указать регистрационные знаки своей машины и сделать это нужно не менее чем за пять часов до поездки. Плюс ко всему, в Подмосковье возобновили выдачу цифровых пропусков через SMS. Их можно получить по номеру 0250.
Источник: Сайт Сергея Собянина
Названа дата первой поставки серийных Аурусов
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что первые, серийно произведённые автомобили Aurus передадут клиентам в марте 2021 года. Масштабный выпуск автомобилей российского премиум-бренда развёрнут на предприятии группы Sollers в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане.
Сейчас минивэны Aurus Arsenal, а также седаны и кабриолеты Senat собирают вручную маленькими партиями на мощностях московского НАМИ. Пока объявлена лишь начальная цена седана Senat — она составляет 18 миллионов рублей.
Источник: Коммерсантъ
У VW уже достаточно кроссоверов, но их будет ещё больше
Член совета директоров Volkswagen Френк Уэлш заявил, что компания создала достаточное количество кроссоверов — на данный момент в мире продаётся 14 моделей. По словам Френка, Volkswagen не будет выпускать десятки новых вседорожников, чтобы оставаться эффективным. Тем не менее, готовится множество новых моделей — бюджетный купеобразный паркетник Nivus, Tiguan X с покатой крышей, электрический ID.4 и его купе-версия ID.5.
Источник: Autocar (англ.)
Различаете кроссоверы Volkswagen?
Будущий гиперкар Porsche раскрыли на патентном изображении
Компания Porsche подала заявки в патентные ведомства разных стран, в которых содержатся изображения нового гиперкара. Он стилизован под гоночный
Источник: Autovisie (нид.)
Ferrari и Nissan против BMW: дрэг
Канал Carwow устроил гонку по прямой, в которой против нового купе BMW M8 Competition с 4.4 V8 мощностью 625 л.с. выставили Ferrari GTC4 Lusso с 690-сильным 6.3 V12 и тюнингованный Nissan