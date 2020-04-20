Тайный склад с раритетами, Жигули без пробега и другие новости недели

Проверка пропусков в Москве с помощью камер, начало поставок Аурусов и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

С 22 апреля проверка цифровых пропусков, введённых для пере­движения по Москве, станет полностью автоматизи­рованной. Контроли­ровать автомо­билистов будут с помощью комплексов фиксации нарушений. Чтобы избежать штрафа в 5000 рублей, в цифровом пропуске необходимо указать реги­страци­онные знаки своей машины и сделать это нужно не менее чем за пять часов до поездки. Плюс ко всему, в Подмосковье возобновили выдачу цифровых пропусков через SMS. Их можно получить по номеру 0250.

Источник: Сайт Сергея Собянина

Названа дата первой поставки серийных Аурусов

Aurus Senat

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что первые, серийно произведённые авто­мобили Aurus передадут клиентам в марте 2021 года. Масштабный выпуск авто­мобилей российского премиум-бренда развёрнут на предприятии группы Sollers в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане.

Сейчас минивэны Aurus Arsenal, а также седаны и кабриолеты Senat собирают вручную маленькими партиями на мощностях московского НАМИ. Пока объявлена лишь начальная цена седана Senat — она составляет 18 миллионов рублей.

Источник: Коммерсантъ

У VW уже достаточно кроссоверов, но их будет ещё больше

Volkswagen Nivus
Volkswagen ID.4
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Volkswagen Nivus

Член совета директоров Volkswagen Френк Уэлш заявил, что компания создала достаточное количество кроссоверов — на данный момент в мире продаётся 14 моделей. По словам Френка, Volkswagen не будет выпускать десятки новых вседорожников, чтобы оставаться эффектив­ным. Тем не менее, готовится множество новых моделей — бюджетный купеобразный паркетник Nivus, Tiguan X с покатой крышей, электрический ID.4 и его купе-версия ID.5.

Источник: Autocar (англ.)

Различаете кроссоверы Volkswagen?

Будущий гиперкар Porsche раскрыли на патентном изображении

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Компания Porsche подала заявки в патентные ведомства разных стран, в которых содержатся изображения нового гиперкара. Он стилизован под гоночный 917-й, который в 2019 году отпраздно­вал полувековой юбилей. Больше о новинке неизвестно ничего.

Источник: Autovisie (нид.)

Ferrari и Nissan против BMW: дрэг

Канал Carwow устроил гонку по прямой, в которой против нового купе BMW M8 Competition с 4.4 V8 мощностью 625 л.с. выставили Ferrari GTC4 Lusso с 690-сильным 6.3 V12 и тюнинго­ванный Nissan GT-R с 630-сильным 3.8 V6. Посмотрите ролик, чтобы узнать победителя.

The BMW M8 Competition is BACK, and this might be its toughest test yet! The most powerful BMW M to date, with its twin-turbo V8, is going up against the ludicrously powerful 6.3-litre V12 Ferrari GTC4 Lusso! And not only that, there’s a tuned Nissan GT-R joining them on the start line, too! They all pump out a similar hp, but will the newer M8 snatch the win? Keep watching to find out! Get more information on the GT-R: https://samtalkscars.blog/ Subscribe to our Local Channels! carwow Arabic - https://www.youtube.com/channel/UCqLFMEtmRNcyMmWqaqg70tA carwow Chinese - https://www.youtube.com/channel/UC7EiNbBHXn7kksTeS8ll1CQ carwow Germany - https://www.youtube.com/channel/UCcftUjNsimynCrKGFolLRKQ carwow Indonesia - https://www.youtube.com/carwowIndonesia carwow Japanese - http://www.youtube.com/carwow日本語 carwow Korean - https://www.youtube.com/channel/UCzm5GOElgUN-oLutNduDObA carwow Latin America (Spanish) - http://www.youtube.com/c/carwowEspañol carwow Portuguese - https://www.youtube.com/channel/UC0vIp6Bzz1SeFNnFFdm_cUw carwow Russian - https://www.youtube.com/channel/UCh3gEkEeYjSNNyLWyuarITA Instagram – http://www.instagram.com/carwowcars Tiktok - https://www.tiktok.com/@carwowuk Facebook – http://www.facebook.com/carwowuk Twitter – http://www.twitter.com/carwowuk Subscribe to Mat’s Channel – https://www.youtube.com/user/MatWatsonCars Awkward haggling is a thing of the past with carwow. Choose your perfect car with our configurator tool and let the country’s best dealers compete over you. Compare the five best offers by price, location and dealer ratings and choose the one that’s right for you – no hassle, no haggling, just a great deal. Visit our site to save money on your new car – http://bit.ly/carwow-UK Oder auch in Deutschland Geld beim Autokauf sparen – http://bit.ly/carwow-DE Visita nuestra página web para saber cuánto te puedes ahorrar en tu nuevo coche – http://bit.ly/carwow-ES
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