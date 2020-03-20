Шеви Нива на АвтоВАЗе, семиместный Aston Martin и другие новости за ночь
Николай Андреев
На основном заводе АвтоВАЗа в Тольятти на третьей нитке главного конвейера, где собирают внедорожники Lada 4x4, начали подготовку к выпуску Chevrolet Niva. Пока по производственной линии пропустили лишь один кузов модели, с помощью которого инженеры выясняли, могут ли возникнуть со сборкой какие-либо проблемы.
Сейчас Chevrolet Niva выпускается на совместном предприятии отечественного производителя и General Motors. В 2019 году АвтоВАЗ выкупил 50 процентов акций СП у американцев, поэтому в текущем году внедорожник переименуют в Lada Niva. На 2021 год запланирован перенос производства и рестайлинг — внешность модели переделают под фирменный
Источник: Лада.онлайн
Aston Martin планирует создать два новых кроссовера
Исполнительный вице-президент Aston Martin Марек Райхман заявил, что компания рассматривает возможность выпуска купеобразной и семиместной версий кроссовера DBX. Это должно увеличить продажи в Китае и США. При этом Aston Martin не планирует делать более компактный вседорожник для борьбы с Porsche Macan. О дате выхода новых моделей Райхман не рассказал.
Источник: GoAuto (англ.)
Семиместный кроссовер Aston Martin — это...
Фирма Geely почти показала электрический кросс-хэтчбек
Китайская компания Geely опубликовала фотографии закамуфлированного прототипа электрического кросс-хэтчбека Geometry C, премьера которого состоится в первой половине 2020 года. Он получит электромотор мощностью 204 л.с. (310 Н·м) и два варианта тяговых аккумуляторов, обеспечивающих запас ход 400 или 520 километров. Новинка станет второй моделью суббренда Geometry, под которым продаются премиальные электромобили.
Руководство Audi подтвердило создание купе-кроссовера Q5 Sportback
На пресс-конференции Audi по итогам 2019 года председатель совета директоров компании Брэм Шот заявил, что в этом году дебютирует купеобразный кроссовер Q5 Sportback. По последним слухам, его представят осенью одновременно с рестайлингом стандартной версии. Также в 2020 году обновится компактный кроссовер Q2, а число гибридных моделей Audi увеличится до 12.
Гонщик Формулы-1 отправил соперника в стену. В компьютерной игре
Ландо Норрис, выступающий в Формуле-1 за McLaren, после отмены Гран-при из-за коронавируса переключился на онлайн-игры. Он устроил гонки с пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном в симуляторе iRacing, и вот что из этого вышло.
Bump drafting at Daytona; not advised in anything other than NASCAR.@LandoNorris vs @Max33Verstappen— iRacing.com (@iRacing) March 17, 2020
Catch the next race starting soon!
https://t.co/v4Vca37zrm pic.twitter.com/rxHQ8R1Umy