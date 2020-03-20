Русский дизайнер показал процесс создания четырёхместного гиперкара Koenigsegg

Шеви Нива на АвтоВАЗе, семиместный Aston Martin и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

На основном заводе АвтоВАЗа в Тольятти на третьей нитке главного конвейера, где собирают внедорожники Lada 4x4, начали подготовку к выпуску Chevrolet Niva. Пока по производ­ственной линии пропустили лишь один кузов модели, с помощью которого инженеры выясняли, могут ли возникнуть со сборкой какие-либо проблемы.

Сейчас Chevrolet Niva выпускается на совместном предприятии отече­ственного произво­дителя и General Motors. В 2019 году АвтоВАЗ выкупил 50 процентов акций СП у американцев, поэтому в текущем году внедорожник пере­именуют в Lada Niva. На 2021 год заплани­рован перенос производства и рестайлинг — внешность модели переделают под фирменный X-стиль.

Источник: Лада.онлайн

Aston Martin планирует создать два новых кроссовера

Aston Martin DBX

Исполнительный вице-президент Aston Martin Марек Райхман заявил, что компания рассматри­вает возможность выпуска купеобразной и семи­местной версий крос­совера DBX. Это должно увеличить продажи в Китае и США. При этом Aston Martin не планирует делать более компакт­ный вседорожник для борьбы с Porsche Macan. О дате выхода новых моделей Райхман не рассказал.

Источник: GoAuto (англ.)

Семиместный кроссовер Aston Martin — это...

Фирма Geely почти показала электрический кросс-хэтчбек

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Китайская компания Geely опубликовала фотографии закамуфли­рованного прото­типа электриче­ского кросс-хэтчбека Geometry C, премьера которого состоится в первой половине 2020 года. Он получит электро­мотор мощностью 204 л.с. (310 Н·м) и два варианта тяговых аккуму­ляторов, обеспечива­ющих запас ход 400 или 520 километров. Новинка станет второй моделью суббренда Geometry, под которым прода­ются премиальные электро­мобили.

Руководство Audi подтвердило создание купе-кроссовера Q5 Sportback

На пресс-конференции Audi по итогам 2019 года предсе­датель совета директоров компании Брэм Шот заявил, что в этом году дебюти­рует купе­образный крос­совер Q5 Sportback. По последним слухам, его представят осенью одно­временно с рестайлингом стандартной версии. Также в 2020 году обновится компактный крос­совер Q2, а число гибридных моделей Audi увеличится до 12.

Гонщик Формулы-1 отправил соперника в стену. В компьютерной игре

Ландо Норрис, выступающий в Формуле-1 за McLaren, после отмены Гран-при из-за коронавируса пере­ключился на онлайн-игры. Он устроил гонки с пилотом Red Bull Максом Ферстап­пеном в симуляторе iRacing, и вот что из этого вышло.

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