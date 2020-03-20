Шеви Нива на АвтоВАЗе, семиместный Aston Martin и другие новости за ночь

На пресс-конференции Audi по итогам 2019 года предсе­датель совета директоров компании Брэм Шот заявил, что в этом году дебюти­рует купе­образный крос­совер Q5 Sportback. По последним слухам, его представят осенью одно­временно с рестайлингом стандартной версии. Также в 2020 году обновится компактный крос­совер Q2, а число гибридных моделей Audi увеличится до 12.