Новый LR Defender на Нюрбургринге, последний VW с дизельным V8 и другие новости за ночь

Фотошпионы поймали прототип нового внедорожника Land Rover Defender в нетипичной для автомобиля стихии – на легендарной гоночной трассе Нюрбургринг. Похоже, именно здесь доводят настройки нового шасси с независимыми подвесками вместо неразрезных мостов.

Премьера Land Rover Defender нового поколения должна состояться в этом году, а в продажу внедорожник поступит в 2020-м. Ожидается, что его начальная цена составит около 40 тысяч фунтов стерлингов (3,4 миллиона рублей). Модель предложат в трёх- и пятидверном исполнениях и оснастят бензиновыми, дизельными, а также гибридными силовыми установками.