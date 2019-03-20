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Новый LR Defender на Нюрбургринге, последний VW с дизельным V8 и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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Фотошпионы поймали прототип нового внедорожника Land Rover Defender в нетипичной для автомобиля стихии – на легендарной гоночной трассе Нюрбургринг. Похоже, именно здесь доводят настройки нового шасси с независимыми подвесками вместо неразрезных мостов.

Премьера Land Rover Defender нового поколения должна состояться в этом году, а в продажу внедорожник поступит в 2020-м. Ожидается, что его начальная цена составит около 40 тысяч фунтов стерлингов (3,4 миллиона рублей). Модель предложат в трёх- и пятидверном исполнениях и оснастят бензиновыми, дизельными, а также гибридными силовыми установками.

Источник: Auto Express (англ.)

Volkswagen откажется от дизельного V8

Нынешний Volkswagen Touareg станет последним автомобилем марки, который оснащается дизельным двигателем V8. Об этом заявил глава Volkswagen Юрген Стокманн. По его словам, такой мотор сам по себе является слишком дорогим, а его приведение к ужесточающимся экологическим нормам ещё сильнее увеличит стоимость и сделает его использование в автомобилях экономически нецелесообразным.

Источник: Autocar (англ.)

Всю партию гиперкаров Koenigsegg Jesko продали за пять дней после премьеры

Шведская компания Koenigsegg объявила о том, что весь запланированный тираж новой 1622-сильной модели Jesko, дебютировавшей на автосалоне в Женеве, уже распродан по предзаказам. Начальная стоимость гиперкара составляет 2,8 миллиона долларов, всего построят 125 экземпляров. За 83 из них фирма получила предоплату ещё до выставки, а по 42 остальным сделки прошли в течение пяти дней после дебюта. Производство стартует в конце 2020 года, в неделю будут собирать один автомобиль.

Источник: Motor1 (англ.)

Porsche перевыпустит утраченные в кораблекрушении автомобили

Неделю назад у атлантического побережья Франции из-за возникшего на борту пожара затонул грузовой корабль Grande America, следовавший из Гамбурга в Касабланку. Среди прочих грузов судно везло около 2000 автомобилей, включая 37 Porsche для Бразилии. В их числе оказались четыре особо ценных спорткара – 700-сильных купе 911 GT2 RS.

Porsche 911 GT2 RS
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Выпуск этой модели уже завершён – последние экземпляры собрали месяц назад. В обычных условиях клиентам просто вернули бы деньги, но, принимая во внимание лояльность и ценность клиентов, в Porsche решили выпустить ещё четыре экземпляра спорткара в соответствии с первоначальными заказами. Автомобили соберут в апреле и передадут покупателям в июне.

Источник: Autoblog (англ.)

В Jaguar показали, как правильно сидеть за рулём

Компания Jaguar опубликовала ролик, подробно рассказывающий про оптимальную посадку за рулём. Даже если положение кресла вашей машины кажется комфортным, посмотрите этот ролик – возможно, ваше мнение изменится.

Jaguar's step by step guide to help you find the best driving position. The UK government’s Office for National Statistics says that over 15 million people commute to work by car or van, and face a daily risk to their back, neck, shoulders and legs. Dr Steve Iley, Jaguar Land Rover' Chief Medical Officer, says new vehicle technology is part of the solution. But only if it is used properly. Our step by step guide will help you to adjust your seat and posture to find the correct driving position. Connect with Jaguar: Website: http://www.jaguar.com Facebook: http://www.facebook.com/Jaguar Twitter: http://twitter.com/Jaguar Instagram: http://instagram.com/jaguar
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