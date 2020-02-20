Электрические седаны BMW, юбилейный Bugatti Chiron и другие новости за ночь
Николай Андреев
Гендиректор BMW Оливер Зипсе заявил, что в 2022 году дебютирует полностью электрический седан 7 серии. Ожидается, что он получит название i7 и тяговую батарею ёмкостью 120 кВт·ч, обеспечивающую запас хода 700 километров. В прошлом году уже был замечен прототип новинки, но с кузовом текущей «семёрки».
Вскоре после премьеры BMW i7 дебютирует и i5 — электрическая версия «пятёрки». Оба электромобиля появятся после того, как стандартные версии с ДВС сменят поколения.
Источник: Handelsblatt (нем.)
Bugatti собрала половину тиража Широнов
Компания Bugatti за четыре года собрала 250 экземпляров 1500-сильного гиперкара Chiron — ровно половину запланированного тиража. Юбилейным стало купе в новой спецверсии Edition Noire Sportive с матовым окрасом, которое дебютирует на Женевском автосалоне в марте. Таких Широнов сделают всего 20 штук. В Bugatti заявили, что ещё 150 экземпляров модели уже заказаны и предоплачены, поэтом без хозяев осталось только 100 гиперкаров с начальной ценой 2,7 миллиона евро.
Уже заказали себе Bugatti Chiron?
Renault готовит электрический Morphoz
На автосалон в Женеву компания Renault привезёт электрический концепт Morphoz, о котором пока неизвестно ничего. Также на выставке дебютируют две новые модификации среднемоторного спорткара Alpine A110, электрический хэтчбек Renault Twingo Z.E и первый электромобиль бюджетной марки Dacia.
Honda Civic Type R сделали незаметным
Компания Honda представила хот-хэтч Civic Type R в версии Sport Line для тех, кто предпочитают быстрые автомобили, но со сдержанным дизайном. Больше всего новинка отличается от базового варианта отсутствием фирменного антикрыла. Вместо него установлен небольшой спойлер. Для большей неприметности бамперы и пороги избавили от красных полос. В остальном хот-хэтч не изменился: он оснащается двухлитровой «турбочетвёркой» на 320 сил с шестиступенчатой «механикой». Исполнение Sport Line будет доступно только в Европе.
АвтоВАЗ показал, как испытывает автомобили на новом треке
На АвтоВАЗа открылся крытый испытательный трек длиной 300 метров, который заменил прежний полигон, расположенный на улице. Подробности о трассе можете узнать в предыдущем дайджесте, а сейчас посмотрите, как только что выпущенные автомобили проходят испытания по новому циклу.