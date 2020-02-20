Электрические седаны BMW, юбилейный Bugatti Chiron и другие новости за ночь

Компания Honda представила хот-хэтч Civic Type R в версии Sport Line для тех, кто предпо­читают быстрые авто­мобили, но со сдержанным дизайном. Больше всего новинка отлича­ется от базового варианта отсут­ствием фирменного антикрыла. Вместо него установ­лен небольшой спойлер. Для большей непримет­ности бамперы и пороги избавили от красных полос. В осталь­ном хот-хэтч не изменился: он оснаща­ется двух­литровой «турбо­четвёркой» на 320 сил с шести­ступен­чатой «механикой». Исполнение Sport Line будет доступно только в Европе.