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Электрические седаны BMW, юбилейный Bugatti Chiron и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Гендиректор BMW Оливер Зипсе заявил, что в 2022 году дебюти­рует полностью электриче­ский седан 7 серии. Ожидается, что он получит назва­ние i7 и тяговую батарею ёмкостью 120 кВт·ч, обеспечи­вающую запас хода 700 кило­метров. В прошлом году уже был замечен прототип новинки, но с кузовом текущей «семёрки».

Прототип BMW i7. Фото: Motor1
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Прототип BMW i7. Фото: Motor1

Вскоре после премьеры BMW i7 дебютирует и i5 — электриче­ская версия «пятёрки». Оба электро­мобиля появятся после того, как стандартные версии с ДВС сменят поколения.

Источник: Handelsblatt (нем.)

Bugatti собрала половину тиража Широнов

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Компания Bugatti за четыре года собрала 250 экземп­ляров 1500-сильного гиперкара Chiron — ровно половину заплани­рован­ного тиража. Юбилейным стало купе в новой спец­версии Edition Noire Sportive с матовым окрасом, которое дебюти­рует на Женевском авто­салоне в марте. Таких Широнов сделают всего 20 штук. В Bugatti заявили, что ещё 150 экземп­ляров модели уже заказаны и пред­оплачены, поэтом без хозяев осталось только 100 гипер­каров с начальной ценой 2,7 миллиона евро.

Уже заказали себе Bugatti Chiron?

Renault готовит электрический Morphoz

На автосалон в Женеву компания Renault привезёт электри­ческий концепт Morphoz, о котором пока неизвестно ничего. Также на выставке дебюти­руют две новые модифи­кации средне­моторного спорткара Alpine A110, электриче­ский хэтчбек Renault Twingo Z.E и первый электро­мобиль бюджетной марки Dacia.

Honda Civic Type R сделали незаметным

Honda Civic Type R Sport Line
Honda Civic Type R Sport Line
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Honda Civic Type R Sport Line

Компания Honda представила хот-хэтч Civic Type R в версии Sport Line для тех, кто предпо­читают быстрые авто­мобили, но со сдержанным дизайном. Больше всего новинка отлича­ется от базового варианта отсут­ствием фирменного антикрыла. Вместо него установ­лен небольшой спойлер. Для большей непримет­ности бамперы и пороги избавили от красных полос. В осталь­ном хот-хэтч не изменился: он оснаща­ется двух­литровой «турбо­четвёркой» на 320 сил с шести­ступен­чатой «механикой». Исполнение Sport Line будет доступно только в Европе.

АвтоВАЗ показал, как испытывает автомобили на новом треке

На АвтоВАЗа открылся крытый испытательный трек длиной 300 метров, который заменил прежний полигон, располо­женный на улице. Подроб­ности о трассе можете узнать в преды­дущем дайджесте, а сейчас посмотрите, как только что выпущен­ные авто­мобили проходят испытания по новому циклу.

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