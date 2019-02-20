В России запретят повреждающие машины реагенты и другие новости за ночь

РосдорНИИ Минтранса разработал новый государственный стандарт (ГОСТ) для дорожной химии, который впервые установит требования к размерам гранул. По новым правилам, частиц размером более восьми миллиметров быть не должно, размером от четырех до восьми — не более 15 процентов от общего числа, от одного до четырех миллиметров — не менее 75 процентов. Мелких гранул до одного миллиметра должно быть не более 10 процентов.

Всё дело в том, что слишком крупные реагенты долго плавят лед, а также могут повредить автомобили, а мелкий материал превращается в илистую жижу или пыль. Новый ГОСТ также ужесточит требования к коррозионной активности дорожной химии. Документ должен одобрить Росавтодор, после чего его утвердят в октябре 2019 года.