В России запретят повреждающие машины реагенты и другие новости за ночь
РосдорНИИ Минтранса разработал новый государственный стандарт (ГОСТ) для дорожной химии, который впервые установит требования к размерам гранул. По новым правилам, частиц размером более восьми миллиметров быть не должно, размером от четырех до восьми — не более 15 процентов от общего числа, от одного до четырех миллиметров — не менее 75 процентов. Мелких гранул до одного миллиметра должно быть не более 10 процентов.
Всё дело в том, что слишком крупные реагенты долго плавят лед, а также могут повредить автомобили, а мелкий материал превращается в илистую жижу или пыль. Новый ГОСТ также ужесточит требования к коррозионной активности дорожной химии. Документ должен одобрить Росавтодор, после чего его утвердят в октябре 2019 года.
Источник: Коммерсантъ
Tesla убрала с сайта все упоминания о базовой Model 3
Поклонники электромобилей Tesla обнаружили, что с сайта фирмы исчезли все упоминания о давно обещанной модификации Model 3 Standard, стартовая цена которой должна была составить 35 тысяч долларов. От нынешней базовой версии она отличается батареей ёмкостью 50 кВт∙ч, а не 75 кВт∙ч. Её выход анонсировали летом 2017 года, а производство должно было стартовать в 2018 году. Теперь неизвестно, появится ли Model 3 Standard вообще.
Источник: Electrek (англ.)
Nissan приостановил развитие спортивных моделей в пользу электромобилей
Вице-президент по планированию европейского подразделения Nissan Питер Бедросян рассказал, что компания не будет расширять линейку своего спортивного суббренда Nismo. Все средства пойдут на развитие электромобилей, поскольку это направление Nissan считает самым перспективным. Последней новинкой Nismo стало купе Nissan GT-R50, созданное совместно с дизайн-студией ItalDesign к 50-летию модели и кузовного ателье
Источник: Autocar (англ.)
McLaren вместо кроссовера выпустит электрический суперкар
Главный дизайнер McLaren Марк Робертс заявил, что британская фирма не намерена выпускать кроссоверы – несмотря на скорое появление таких моделей у Ferrari и Lotus. Зато первый электросуперкар McLaren уже находится на стадии тестирования, но примерных сроков появления серийной версии Робертс не назвал.
Источник: Automotive News (англ.)
Посмотрите на добрый поступок инспектора ГИБДД
В Челябинске сотрудник ГИБДД остановил поток машин, чтобы перевести через улицу хромую собаку.