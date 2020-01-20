Рамный внедорожник VW, антарктический УАЗ Патриот и другие новости за ночь

В модельной линейке Volkswagen появится рамный внедорожник с пяти- и семиместной компоновкой салона. Пока модель носит внутри­заводское название Cyclone. Её построят на базе пикапа Amarok второго поколения, который разрабаты­вается совместно с Фордом в рамках сотруд­ничества в сегменте коммер­ческого транспорта. На этой же базе сделают пикап Ford Ranger и внедорожник Ford Everest.

Ожидается, что премьера следующих Volkswagen Amarok и Ford Ranger состоится в 2022 году, а внедорожники представят позднее. Пикапы будут продаваться по всему миру, хотя нынешний Amarok не представлен в Северной Америке.