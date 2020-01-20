Очень дорогая «Волга» без пробега, конкурент BMW X5 из Кореи и другие события недели

Рамный внедорожник VW, антарктический УАЗ Патриот и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Компьютерный рендер рамного внедорожника VW от Autoblog

В модельной линейке Volkswagen появится рамный внедорожник с пяти- и семиместной компоновкой салона. Пока модель носит внутри­заводское название Cyclone. Её построят на базе пикапа Amarok второго поколения, который разрабаты­вается совместно с Фордом в рамках сотруд­ничества в сегменте коммер­ческого транспорта. На этой же базе сделают пикап Ford Ranger и внедорожник Ford Everest.

Ожидается, что премьера следующих Volkswagen Amarok и Ford Ranger состоится в 2022 году, а внедорожники представят позднее. Пикапы будут продаваться по всему миру, хотя нынешний Amarok не представлен в Северной Америке.

Источник: Autoblog (исп.)

Присмотрелись бы к рамному внедорожнику VW?

Названа стоимость УАЗ Патриот Antarctic Edition

Ульяновский автозавод создал спецверсию Antarctic Edition внедорожника УАЗ Патриот. Её сделали в честь 200-летия открытия Антарктиды круго­светной экспеди­цией Беллинс­гаузена и Лазарева. Новинка стоит 1 062 000 рублей, а её тираж ограничен 200 экземплярами.

Внедорожник окрашен в «белый металлик» и оснащён усиленной задней подвеской (как у Патриотов до 2018 года), стальными 16-дюймо­выми колёсами чёрного цвета, затемнённой решёткой радиатора и багажником на крыше. В оснащение Antarctic Edition вошли обогрев руля, лобового стекла и всех сидений, круиз-контроль, обивка сидений с водо­отталки­вающей пропиткой и дополнительный отопитель салона.

Американцы готовят водородный суперкар

1/5

Калифорнийская фирма Hyperion, которая занимается разработкой технологий производ­ства водорода, показала тизеры своей первой модели. Это будет суперкар, оснащённый водородной силовой установкой. Никаких данных о технике пока нет. Известно лишь, что новинку покажут в апреле на автосалоне в Нью-Йорке.

Новый VW Golf GTI замечен без камуфляжа

В Сети появилась фотография Volkswagen Golf GTI восьмого поколения, на которой машина показана без камуфляжа. На опублико­ванном снимке видно, что заряженный хэтчбек отличается от обычного увели­ченным спойлером, диффузором, выхлопной системой с двумя патрубками и особыми колёсами. Ожидается, что премьера следующего Golf GTI состоится на автосалоне в Женеве в марте.

Источник: wilcoblok

Прототип BMW i4 представят весной

1/2

На Женевском автосалоне в марте компания BMW покажет концептуальный электромо­биль i4, который будет очень похож на серийную версию. Уже известно, что электрокар получит два мотора (по одному спереди и сзади) суммарной мощностью 530 л.с. и батарею ёмкостью 80 кВт·ч. Время разгона до 100 км/ч займёт у i4 около четырёх секунд, а запас хода составит 600 километров. Серийное производ­ство BMW i4 начнётся в 2021 году.

Источник: BMW Blog (англ.)

Супру сравнили в дрэге с 769-сильным пикапом

Ателье Hennessey Performance решило устроить гонку по прямой между 769-сильным пикапом Hennessey VelociRaptor V8, построенным на базе Ford F-150 Raptor, и стандартным купе Toyota Supra с 340-сильным мотором. Однако пикап не только мощнее, но и на 900 килограммов тяжелее. Кто же победит?

Hennessey's V8-swapped supercharged Ford Raptor is a beast of an offroad truck. The HPE team recently acquired a 2020 Toyota Supra and it got us to wondering- how would these two ends of the performance vehicle spectrum compare if they rolled up on each other? Hennessey VelociRaptor V8 Vehicle Page: http://bit.ly/V8Raptor Contact us to put a supercharged V8 in your Raptor: 979-885-1300 | http://www.HennesseyPerformance.com Would you like to learn how to make Supras faster? Check out Tuner School where our classroom includes a chassis dyno cell and a 1/4 mile dragstrip - all on the Hennessey Performance campus! 979-885-1300 | http://www.TunerSchool.com Hennessey Merch: http://bit.ly/HPEmerch Instagram: https://goo.gl/yGMzFm Facebook: https://goo.gl/qF1Lub Twitter: https://goo.gl/Xa3Xkc
Всегда свежие новости – в нашем Телеграм-канале.
Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение