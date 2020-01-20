Рамный внедорожник VW, антарктический УАЗ Патриот и другие новости за ночь
Николай Андреев
В модельной линейке Volkswagen появится рамный внедорожник с пяти- и семиместной компоновкой салона. Пока модель носит внутризаводское название Cyclone. Её построят на базе пикапа Amarok второго поколения, который разрабатывается совместно с Фордом в рамках сотрудничества в сегменте коммерческого транспорта. На этой же базе сделают пикап Ford Ranger и внедорожник Ford Everest.
Ожидается, что премьера следующих Volkswagen Amarok и Ford Ranger состоится в 2022 году, а внедорожники представят позднее. Пикапы будут продаваться по всему миру, хотя нынешний Amarok не представлен в Северной Америке.
Источник: Autoblog (исп.)
Присмотрелись бы к рамному внедорожнику VW?
Названа стоимость УАЗ Патриот Antarctic Edition
Ульяновский автозавод создал спецверсию Antarctic Edition внедорожника УАЗ Патриот. Её сделали в честь 200-летия открытия Антарктиды кругосветной экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева. Новинка стоит 1 062 000 рублей, а её тираж ограничен 200 экземплярами.
Внедорожник окрашен в «белый металлик» и оснащён усиленной задней подвеской (как у Патриотов до 2018 года), стальными
Американцы готовят водородный суперкар
Калифорнийская фирма Hyperion, которая занимается разработкой технологий производства водорода, показала тизеры своей первой модели. Это будет суперкар, оснащённый водородной силовой установкой. Никаких данных о технике пока нет. Известно лишь, что новинку покажут в апреле на автосалоне в Нью-Йорке.
Новый VW Golf GTI замечен без камуфляжа
В Сети появилась фотография Volkswagen Golf GTI восьмого поколения, на которой машина показана без камуфляжа. На опубликованном снимке видно, что заряженный хэтчбек отличается от обычного увеличенным спойлером, диффузором, выхлопной системой с двумя патрубками и особыми колёсами. Ожидается, что премьера следующего Golf GTI состоится на автосалоне в Женеве в марте.
Источник: wilcoblok
Прототип BMW i4 представят весной
На Женевском автосалоне в марте компания BMW покажет концептуальный электромобиль i4, который будет очень похож на серийную версию. Уже известно, что электрокар получит два мотора (по одному спереди и сзади) суммарной мощностью 530 л.с. и батарею ёмкостью 80 кВт·ч. Время разгона до
Источник: BMW Blog (англ.)
Супру сравнили в дрэге с 769-сильным пикапом
Ателье Hennessey Performance решило устроить гонку по прямой между 769-сильным пикапом Hennessey VelociRaptor V8, построенным на базе Ford