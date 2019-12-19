Стоимость нового внедорожника УАЗ, название бюджетного кроссовера Kia и другие новости за ночь

Генеральный директор Ульяновского автозавода Адиль Ширинов заявил, что новый УАЗ Патриот окажется на пять–восемь процентов дороже нынешней модели. Сейчас Патриот стоит от 819 900 до 1 128 000 рублей. Предполага­ется, что начальная цена новинки составит 860–885 тысяч рублей, а максимальная — 1,18–1,22 миллиона рублей.

Пока Ульяновский автозавод патентует отдельные детали нового вне­дорожника, который получит модернизи­рованную раму. В оснащение модели войдут 180-сильный бензиновый турбомотор, независимая подвеска, новая раз­даточная коробка и свето­диодные фары. Премьера внедорожника состоится в 2020 году.