В Австралии научились запекать мясо в припаркованных на солнце машинах

Стоимость нового внедорожника УАЗ, название бюджетного кроссовера Kia и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Нынешний УАЗ Патриот

Генеральный директор Ульяновского автозавода Адиль Ширинов заявил, что новый УАЗ Патриот окажется на пять–восемь процентов дороже нынешней модели. Сейчас Патриот стоит от 819 900 до 1 128 000 рублей. Предполага­ется, что начальная цена новинки составит 860–885 тысяч рублей, а максимальная — 1,18–1,22 миллиона рублей.

Пока Ульяновский автозавод патентует отдельные детали нового вне­дорожника, который получит модернизи­рованную раму. В оснащение модели войдут 180-сильный бензиновый турбомотор, независимая подвеска, новая раз­даточная коробка и свето­диодные фары. Премьера внедорожника состоится в 2020 году.

Источник: 73online.ru

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Раскрыто название бюджетного кроссовера Kia

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В индийском патентном ведомстве обнаружилась заявка от компании Kia на реги­страцию торговой марки Sonet. Вероятно, так назовут самую компактную и доступную модель среди крос­соверов марки. Ранее он уже попадался в закамуфли­ро­ван­ном виде. По предвари­тельным данным, концепту­альную версию Kia Sonet пред­ставят на выставке Auto Expo в Нью-Дели в феврале 2020 года, а в середине того же года дебюти­рует серийный кроссовер.

Источник: IndianAutosBlog (англ.)

Объявлены характеристики гибридного Jeep Renegade

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Компания Jeep рассказала подробности о подключа­емом гибриде Renegade. Компактный кроссо­вер оснащён 1,3-литровой «турбо­четвёркой», шести­ступен­чатым «автоматом» и электро­мотором, располо­женным на задней оси. Суммарная мощность гибрида состав­ляет 239 сил, чего хватает для разгона до 100 км/ч за семь секунд. На электро­тяге кроссовер способен проехать 49 кило­метров, и в таком режиме макси­мальная скорость ограни­чена на отметке в 130 км/ч. В Европе продажи модели стартуют в начале 2020 года.

Тюнера Land Rover купил сам Land Rover

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Британская фирма Bowler, которая более тридцати лет подготав­ливает серийные модели Land Rover к ралли-рейдам, стала частью под­разде­ления Special Vehicle Operations (SVO). Ожидается, что под брендом Bowler будут выходить самые экстремальные версии моделей Land Rover.

Nissan создал новогоднюю мелодию для электромобиля Leaf

Электрический хэтчбек Nissan Leaf получил новое звуковое оповещение для пешеходов, которое срабаты­вает при движе­нии на низких скоростях. Оно состоит из микса стандарт­ного писка и ново­годней мелодии. Ранее в компании Nissan превратили Leaf в огромное украшение с помощью кучи гирлянд, мишуры и прочих украшений.

Nissan Leaf 'Sings' A Christmas Carol Thanks To Its Pedestrian Warning System . ► https://www.carscoops.com/ ------------------------------------------------------------------------------------------- : ------------------------------------------------------------------------------------------- Google News ► http://goo.gl/WsxLbg Youtube ► https://www.youtube.com/user/carscoops Facebook ► https://www.facebook.com/Carscoopscom/ Twitter ► https://twitter.com/Carscoop Instagram ► https://www.instagram.com/carscoop/ -------------------------------------------------------------------------------------------
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