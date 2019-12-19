Стоимость нового внедорожника УАЗ, название бюджетного кроссовера Kia и другие новости за ночь
Николай Андреев
Генеральный директор Ульяновского автозавода Адиль Ширинов заявил, что новый УАЗ Патриот окажется на пять–восемь процентов дороже нынешней модели. Сейчас Патриот стоит от 819 900 до 1 128 000 рублей. Предполагается, что начальная цена новинки составит 860–885 тысяч рублей, а максимальная — 1,18–1,22 миллиона рублей.
Пока Ульяновский автозавод патентует отдельные детали нового внедорожника, который получит модернизированную раму. В оснащение модели войдут 180-сильный бензиновый турбомотор, независимая подвеска, новая раздаточная коробка и светодиодные фары. Премьера внедорожника состоится в 2020 году.
Источник: 73online.ru
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Раскрыто название бюджетного кроссовера Kia
В индийском патентном ведомстве обнаружилась заявка от компании Kia на регистрацию торговой марки Sonet. Вероятно, так назовут самую компактную и доступную модель среди кроссоверов марки. Ранее он уже попадался в закамуфлированном виде. По предварительным данным, концептуальную версию Kia Sonet представят на выставке Auto Expo в Нью-Дели в феврале 2020 года, а в середине того же года дебютирует серийный кроссовер.
Источник: IndianAutosBlog (англ.)
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Тюнера Land Rover купил сам Land Rover
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