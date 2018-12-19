Взорванный Pontiac Trans Am из последнего фильма Стива Маккуина нашли спустя 39 лет – в сарае

Land Rover намекнул на премьеру нового Defender (и другие новости за ночь)

Новости

Американский офис Land Rover опубликовал в Facebook тизер внедорожника Defender нового поколения. В комментарии к фото, на котором автомобиль в камуфляже выезжает из трейлера, написано: «Не разворачивать до 2019». Более подробную информацию о новинке обещают рассказать 27 декабря (надеемся, что 2018 года).

Источник: Land Rover (англ.)

Первая машина Криштиану Роналду выставлена на продажу

В Лиссабоне в продаже появился Audi S3 2000 года выпуска, который являлся первым автомобилем выдающегося футболиста Криштиану Роналду. Трёхдверный хэтчбек с «турбочетверкой» 1.8 мощностью 210 л.с., механической коробкой передач и пробегом в 162 тысячи километров продавец оценил в 20 тысяч евро (1,53 миллиона рублей), тогда как средняя цена на аналогичные машины в похожем состоянии составляет 6-10 тысяч евро (460-764 тысячи рублей).

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Сейчас португалец владеет Bugatti Chiron, Lamborghini Aventador, BMW M6, Bentley Continental GT Speed, Aston Martin DB9, Rolls-Royce Phantom и Ferrari 599 GTO.

Источник: Autoclassics (англ.)

Компания Kia засветила некоторые детали кроссовера Telluride

Корейский автопроизводитель готовится показать на автосалоне в Детройте серийный флагманский кроссовер Telluride – соплатформенник уже представленного Hyundai Palisade. Американское представительство Kia опубликовало видео, где больше показывали концепт Kia Telluride, но также в кадр (наверняка намеренно) попали некоторые детали внешности и интерьера восьмиместного кроссовера. 

Источник: Carscoops (англ.)

Французы анонсировали летающий мотоцикл

Découvrez le Teaser du prochain véhicule du constructeur Français Lazareth : la LMV 496 ! www.lazareth.fr www.facebook.com/lazareth www.instagram.com/lazarethmotors/ Développé par Ludovic LAZARETH et son équipe (Cédric COLLAO, Bruno SAMORA, Guillaume COYON, Jérémy LAVY, David GODDARD, Guillaume BLACHERE, Enzo GONNET) En partenariat avec www.ntn-snr.com et www.jetcat.de Réalisé par Emmanuel DUPRE www.facebook.com/www.westprod.fr Avec Fabrice HEINIS à la technique www.hfelectronix.com Moto pilotée par Vanessa BRUN et Enzo GONNET Lazareth, constructeur de véhicules d'exceptions depuis 1998. Labellisé « Entreprise du Patrimoine Vivant » par l’Etat, représenté par le ministre de l’industrie et l’Institut Supérieur des Métiers Rendez vous pour le lancement le 31 Janvier 2019 !!! Production music courtesy of www.epidemicsound.com On Wings of Steel - Reynard Seidel Standard Unlimited use in the Production https://www.epidemicsound.com/track/ldokv1Pxiv Legends - Reynard Seidel Standard Unlimited use in the Production https://www.epidemicsound.com/track/IOo1vaytqh

Французская компания Lazareth Auto-Moto показала тизер мотоцикла Lazareth LMV 496 со встроенными в ступицы колёс турбинами JetCat. При помощи особого механизма колеса могут переворачиваться в горизонтальное положение, после чего аппарат способен подниматься в воздух благодаря турбинам. Ждем 31 января 2019 года, когда состоится премьера летающего байка.

Источник: Lazareth Auto-Moto

На «Пятёрку» Жигулей прикрепили 2700 пластиковых стаканчиков. И это не Гараж54

Антон Суханов из Брянска, кажется, решил составить конкуренцию ребятам из Новосибирска и модифицировал свой автомобиль не менее абсурдным способом. У него даже есть свой канал, и он странный…

Occurred on December 14, 2018 / Bryansk, Russia "The car is plastered with a huge amount of plastic cups and rides along Bryansk city." Contact licensing@viralhog.com to license this or any ViralHog video. Make money from your videos! Submit footage to ViralHog @ https://goo.gl/yejGkm Subscribe, Like, or Follow ViralHog: YouTube: https://goo.gl/A0gBKk Facebook: https://goo.gl/XQWqJt Instagram: https://goo.gl/NMq8dl Twitter: https://goo.gl/pF8Xop
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