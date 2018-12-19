Land Rover намекнул на премьеру нового Defender (и другие новости за ночь)

Первая машина Криштиану Роналду выставлена на продажу

В Лиссабоне в продаже появился Audi S3 2000 года выпуска, который являлся первым автомобилем выдающегося футболиста Криштиану Роналду. Трёхдверный хэтчбек с «турбочетверкой» 1.8 мощностью 210 л.с., механической коробкой передач и пробегом в 162 тысячи километров продавец оценил в 20 тысяч евро (1,53 миллиона рублей), тогда как средняя цена на аналогичные машины в похожем состоянии составляет 6-10 тысяч евро (460-764 тысячи рублей).