Land Rover намекнул на премьеру нового Defender (и другие новости за ночь)
Американский офис Land Rover опубликовал в Facebook тизер внедорожника Defender нового поколения. В комментарии к фото, на котором автомобиль в камуфляже выезжает из трейлера, написано: «Не разворачивать до 2019». Более подробную информацию о новинке обещают рассказать 27 декабря (надеемся, что 2018 года).
Источник: Land Rover (англ.)
Первая машина Криштиану Роналду выставлена на продажу
В Лиссабоне в продаже появился Audi S3 2000 года выпуска, который являлся первым автомобилем выдающегося футболиста Криштиану Роналду. Трёхдверный хэтчбек с «турбочетверкой» 1.8 мощностью 210 л.с., механической коробкой передач и пробегом в 162 тысячи километров продавец оценил в 20 тысяч евро (1,53 миллиона рублей), тогда как средняя цена на аналогичные машины в похожем состоянии составляет 6-10 тысяч евро (460-764 тысячи рублей).
Сейчас португалец владеет Bugatti Chiron, Lamborghini Aventador, BMW M6, Bentley Continental GT Speed, Aston Martin DB9, Rolls-Royce Phantom и Ferrari 599 GTO.
Источник: Autoclassics (англ.)
Компания Kia засветила некоторые детали кроссовера Telluride
Корейский автопроизводитель готовится показать на автосалоне в Детройте серийный флагманский кроссовер Telluride – соплатформенник уже представленного Hyundai Palisade. Американское представительство Kia опубликовало видео, где больше показывали концепт Kia Telluride, но также в кадр (наверняка намеренно) попали некоторые детали внешности и интерьера восьмиместного кроссовера.
Источник: Carscoops (англ.)
Французы анонсировали летающий мотоцикл
Французская компания Lazareth Auto-Moto показала тизер мотоцикла Lazareth LMV 496 со встроенными в ступицы колёс турбинами JetCat. При помощи особого механизма колеса могут переворачиваться в горизонтальное положение, после чего аппарат способен подниматься в воздух благодаря турбинам. Ждем 31 января 2019 года, когда состоится премьера летающего байка.
Источник: Lazareth Auto-Moto
На «Пятёрку» Жигулей прикрепили 2700 пластиковых стаканчиков. И это не Гараж54
Антон Суханов из Брянска, кажется, решил составить конкуренцию ребятам из Новосибирска и модифицировал свой автомобиль не менее абсурдным способом. У него даже есть свой канал, и он странный…