Новый Renault Kangoo, электрическая «семёрка» BMW и другие новости за ночь
Николай Андреев
В Сети появились патентные изображения фургона Renault Kangoo третьего поколения. Его внешность выполнена в стиле одноимённого электрического концепта, представленного весной, но дизайн заметно упростили. Появились обычные дверные ручки и зеркала, некрашеные бамперы и штампованные колёсные диски. Ожидается, что официальная премьера нового Renault Kangoo состоится в 2020 году.
Источник: Worldscoop (фр.)
BMW 7 серии стал электрическим. Но пока это прототип
В Мюнхене замечен автовоз с закамуфлированными автомобилями BMW, среди которых стоит седан BMW 745e почти без маскировки. Однако наклейки на кузове указывают на то, что прототип оснащён полностью электрической силовой установкой. Не исключено, что в кузове нынешней «семёрки» тестируется начинка, которую получит электрический флагман — i7. Предполагается, что модель с тестируемыми агрегатами дебютирует не раньше 2022 года.
Источник: Motor1 (англ.)
Peugeot 208 превратился в 208-сильный ралли-кар
Подразделение Peugeot Sport подготовило хэтчбек 208 нового поколения для участия в ралли. Peugeot 208 Rally 4 получил 1,2-литровую «турботройку» мощностью 208 л.с. (290 Н·м), дифференциал с механической блокировкой на передней оси, аэродинамический обвес, гоночные замки капота и багажника, облегчённые колёса и каркас безопасности.
Переднеприводный раллийный автомобиль дебютирует в соревнованиях в Испании 22–23 ноября. Стоимость Peugeot 208 Rally 4 составляет 66 000 евро (4,67 миллиона рублей). Поставки хэтчбеков клиентам начнутся в 2020 году.
Karma готовит электрический пикап
Американская фирма Karma, принадлежащая китайскому производителю автомобильных компонентов Wanxiang, опубликовала тизер электрического пикапа. Однако другой информации о новинке, включая её название, пока нет. Сейчас фирма Karma производит только одну модель — гибридный седан Revero GT, который прежде назывался Fisker Karma.
Радиоуправляемые модели выставили в дрэге против настоящего Гелика и Audi R8
Канал Carwow сравнил в гонке по прямой автомобили и радиоуправляемые модели. Честь настоящих машин отстаивали 585-сильный внедорожник Mercedes-AMG G 63 и 610-сильное купе Audi R8, а их соперниками стали полноприводный электропикап Arrma Infraction в масштабе 1:7 и гоночный квадрокоптер.