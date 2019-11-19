Новый Renault Kangoo, электрическая «семёрка» BMW и другие новости за ночь

Подразделение Peugeot Sport подготовило хэтчбек 208 нового поколения для участия в ралли. Peugeot 208 Rally 4 получил 1,2-литровую «турботройку» мощностью 208 л.с. (290 Н·м), дифференциал с механической блокировкой на передней оси, аэро­дина­ми­че­ский обвес, гоночные замки капота и багажника, облегчённые колёса и каркас безопасности.

Переднеприводный раллийный автомобиль дебютирует в соревнованиях в Испании 22–23 ноября. Стоимость Peugeot 208 Rally 4 составляет 66 000 евро (4,67 миллиона рублей). Поставки хэтчбеков клиентам начнутся в 2020 году.