1030-сильный трактор разогнали до 247 км/ч

Новый Renault Kangoo, электрическая «семёрка» BMW и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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В Сети появились патентные изображения фургона Renault Kangoo третьего поколения. Его внешность выполнена в стиле одноимённого электрического концепта, представленного весной, но дизайн заметно упростили. Появились обычные дверные ручки и зеркала, некрашеные бамперы и штампованные колёсные диски. Ожидается, что официальная премьера нового Renault Kangoo состоится в 2020 году.

Источник: Worldscoop (фр.)

BMW 7 серии стал электрическим. Но пока это прототип

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В Мюнхене замечен автовоз с закамуфлированными автомобилями BMW, среди которых стоит седан BMW 745e почти без маскировки. Однако наклейки на кузове указывают на то, что прототип оснащён полностью электрической силовой установкой. Не исключено, что в кузове нынешней «семёрки» тестируется начинка, которую получит электрический флагман — i7. Предполагается, что модель с тестируемыми агрегатами дебютирует не раньше 2022 года.

Источник: Motor1 (англ.)

Peugeot 208 превратился в 208-сильный ралли-кар

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Подразделение Peugeot Sport подготовило хэтчбек 208 нового поколения для участия в ралли. Peugeot 208 Rally 4 получил 1,2-литровую «турботройку» мощностью 208 л.с. (290 Н·м), дифференциал с механической блокировкой на передней оси, аэро­дина­ми­че­ский обвес, гоночные замки капота и багажника, облегчённые колёса и каркас безопасности.

Переднеприводный раллийный автомобиль дебютирует в соревнованиях в Испании 22–23 ноября. Стоимость Peugeot 208 Rally 4 составляет 66 000 евро (4,67 миллиона рублей). Поставки хэтчбеков клиентам начнутся в 2020 году.

Karma готовит электрический пикап

Американская фирма Karma, принадлежащая китайскому производителю автомобильных компонентов Wanxiang, опубликовала тизер электрического пикапа. Однако другой информации о новинке, включая её название, пока нет. Сейчас фирма Karma производит только одну модель — гибридный седан Revero GT, который прежде назывался Fisker Karma.

Радиоуправляемые модели выставили в дрэге против настоящего Гелика и Audi R8

Канал Carwow сравнил в гонке по прямой автомобили и радиоуправляемые модели. Честь настоящих машин отстаивали 585-сильный внедорожник Mercedes-AMG G 63 и 610-сильное купе Audi R8, а их соперниками стали полноприводный электропикап Arrma Infraction в масштабе 1:7 и гоночный квадрокоптер.

It’s time for one of the weirdest carwow drag races of all time! The Mercedes-AMG G63 SUV is taking on the beloved Audi R8 sports car… Oh, we’ve also thrown in a racing drone and an RC car to really raise the stakes! Can these miniature machines become heroes by beating two of the most desirable cars out there today?! You’ll have to watch and find out! Check out Arrma RC: https://www.arrma-rc.com/ Check out the RC Car here: https://www.logicrc.com/?s=c:0,b:Arrma,c:25,c:25-20&ItemId=C-ARA109001 Subscribe to our Local Channels! carwow Arabic - https://www.youtube.com/channel/UCqLF... carwow Chinese - https://www.youtube.com/channel/UC7Ei... carwow Indonesia - https://www.youtube.com/carwowIndonesia carwow Japanese - http://www.youtube.com/carwow日本語 carwow Korean - https://www.youtube.com/channel/UCzm5... carwow Portuguese - https://www.youtube.com/channel/UC0vI... carwow Russian - https://www.youtube.com/channel/UCh3g... carwow Spanish - http://www.youtube.com/c/carwowEspañol Subscribe to Mat’s Channel – https://www.youtube.com/user/MatWatso... Instagram – http://www.instagram.com/carwowcars Facebook – http://www.facebook.com/carwowuk Twitter – http://www.twitter.com/carwowuk Awkward haggling is a thing of the past with carwow. Choose your perfect car with our configurator tool and let the country’s best dealers compete over you. Compare the five best offers by price, location and dealer ratings and choose the one that’s right for you – no hassle, no haggling, just a great deal. Visit our site to save money on your new car – http://bit.ly/carwow-UK Oder auch in Deutschland Geld beim Autokauf sparen – http://bit.ly/carwow-DE Visita nuestra página web para saber cuánto te puedes ahorrar en tu nuevo coche – http://bit.ly/carwow-ES

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