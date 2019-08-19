Цены на Aurus, голубые дороги Катара и другие новости за ночь
Николай Андреев
Седан Aurus Senat S600, по предварительной информации, будет стоить 8 000 000 – 12 000 000 рублей. Точную цену должны объявить во время открытия первого шоу-рума бренда в Москва-Сити. Оно состоится 23 августа. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что стоимость лимузина Aurus Senat Limousine L700 составит около 18 000 000 рублей.
Источник: Российская Газета
В Катаре дороги покрасили в голубой цвет для борьбы с жарой
В качестве эксперимента на центральных улицах Дохи (столица Катара) дороги выкрасили в голубой цвет. По задумке авторов проекта, это позволит уменьшить температуру асфальта на 15–20 градусов, а соответственно, продлит срок службы полотна и уменьшит испарения вредных веществ.
Источник: Qatar Living (англ.)
Нужно ли экспериментировать с голубыми дорогами в России?
Концепт новой BMW 4 серии покажут в сентябре
Портал BMW Blog выяснил, что на автосалоне во Франкфурте в сентябре компания BMW покажет прототип купе 4 серии второго поколения. Концепт получит крупную решётку радиатора, которая позволит развести модель с младшей «трёшкой». Серийную двухдверку представят в 2020 году.
Источник: BMW Blog (англ.)
Lamborghini создал две спецверсии суперкаров
Компания Lamborghini на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич представила спецверсии купе Huracan Evo и родстера Aventador SVJ. 640-сильный Huracan Evo GT стилизовали под гоночный Huracan GT3, оснастив его 20-дюймовыми дисками нового дизайна с креплением одной гайкой в центре. Всего выпустят 36 таких купе.
Lamborghini Aventador SVJ 63 посвящён первому автомобилю марки 350 GTV, дебютировавшему в 1963 году. 770-сильный родстер получил двухцветную окраску с надписями «63» и уникальную отделку салона кожей и замшей. Тираж спецверсии составит 63 экземпляра.