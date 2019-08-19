Цены на Aurus, голубые дороги Катара и другие новости за ночь

Компания Lamborghini на Конкурсе элегант­­ности в Пеббл-Бич представила спец­версии купе Huracan Evo и родстера Aventador SVJ. 640-сильный Huracan Evo GT стили­зовали под гоночный Huracan GT3, оснастив его 20-дюймовыми дисками нового дизайна с крепле­нием одной гайкой в центре. Всего выпустят 36 таких купе.

Lamborghini Aventador SVJ 63 посвящён первому автомо­билю марки 350 GTV, дебютиро­вавшему в 1963 году. 770-сильный родстер получил двух­цветную окраску с надписями «63» и уникальную отделку салона кожей и замшей. Тираж спец­версии составит 63 экземпляра.