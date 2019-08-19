1014-сильный внедорожник-танк, Lada Vesta с вариатором и другие новости недели

Цены на Aurus, голубые дороги Катара и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Aurus Senat S600

Седан Aurus Senat S600, по предварительной информации, будет стоить 8 000 000 – 12 000 000 рублей. Точную цену должны объявить во время открытия первого шоу-рума бренда в Москва-Сити. Оно состоится 23 августа. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что стоимость лимузина Aurus Senat Limousine L700 составит около 18 000 000 рублей.

Источник: Российская Газета

В Катаре дороги покрасили в голубой цвет для борьбы с жарой

В качестве эксперимента на центральных улицах Дохи (столица Катара) дороги выкрасили в голубой цвет. По задумке авторов проекта, это позволит уменьшить темпе­ратуру асфальта на 15–20 градусов, а соответ­ственно, продлит срок службы полотна и уменьшит испарения вредных веществ.

Источник: Qatar Living (англ.)

Нужно ли экспериментировать с голубыми дорогами в России?

Концепт новой BMW 4 серии покажут в сентябре

Нынешнее купе BMW 4 серии

Портал BMW Blog выяснил, что на автосалоне во Франк­фурте в сентябре компания BMW покажет прототип купе 4 серии второго поколения. Концепт получит крупную решётку радиатора, которая позволит раз­вести модель с младшей «трёшкой». Серийную двухдверку представят в 2020 году.

Источник: BMW Blog (англ.)

Lamborghini создал две спецверсии суперкаров

Lamborghini Huracan Evo GT
Lamborghini Huracan Evo GT
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Lamborghini Huracan Evo GT

Компания Lamborghini на Конкурсе элегант­­ности в Пеббл-Бич представила спец­версии купе Huracan Evo и родстера Aventador SVJ. 640-сильный Huracan Evo GT стили­зовали под гоночный Huracan GT3, оснастив его 20-дюймовыми дисками нового дизайна с крепле­нием одной гайкой в центре. Всего выпустят 36 таких купе.

Lamborghini Aventador SVJ 63 посвящён первому автомо­билю марки 350 GTV, дебютиро­вавшему в 1963 году. 770-сильный родстер получил двух­цветную окраску с надписями «63» и уникальную отделку салона кожей и замшей. Тираж спец­версии составит 63 экземпляра.

Aston Martin вывел на трек гибридный суперкар Valhalla

Компания Aston Martin показала первый выезд на гоночную трассу Сильвер­стоун супер­кара Valhalla, который дебюти­ровал в качестве прото­типа на Женевском автосалоне. Новинка поездила по треку вместе с флагман­ским гиперкаром Valkyrie

The Nordic hall of the heroes is officially open for business as Aston Martin’s latest mid-engined sportscar – Valhalla – has taken flight for the first time alongside the world’s most highly-anticipated hypercar, Aston Martin Valkyrie.
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