Водителей разделят на любителей и профессионалов, дата премьеры мини-Гелика и другие новости за ночь
Николай Андреев
Минтранс РФ опубликовал поправки в закон, которые разделяют водителей на «любителей» — тех, кто пользуется автомобилем в личных целях, и «профессионалов» — для кого транспорт является средством заработка. Подготовка первой категории должна стать проще и дешевле. Профессионалам ведут дополнительное обучение после автошколы и курсы повышения квалификации каждые пять лет.
Водителям, не прошедшим дополнительную подготовку, запретят работать в компаниях, занимающихся перевозками. Запрет не коснётся найма водителей в армию, скорую помощь, аварийные службы и пожарную охрану.
В конце 2017 года Минтранс уже предлагал подобное разделение, а также проставление на правах отметки о профпригодности, но тогда от этой идеи временно отказались.
Источник: Коммерсантъ
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