Старые автомобили оснастили новыми системами. И они стали гораздо безопаснее

Водителей разделят на любителей и профессионалов, дата премьеры мини-Гелика и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Минтранс РФ опубликовал поправки в закон, которые разделяют водителей на «любителей» — тех, кто пользуется автомобилем в личных целях, и «профессионалов» — для кого транспорт является средством заработка. Подготовка первой категории должна стать проще и дешевле. Профессионалам ведут дополнительное обучение после автошколы и курсы повышения квалификации каждые пять лет.

Водителям, не прошедшим дополнительную подготовку, запретят работать в компаниях, занимающихся перевозками. Запрет не коснётся найма водителей в армию, скорую помощь, аварийные службы и пожарную охрану.

В конце 2017 года Минтранс уже предлагал подобное разделение, а также проставление на правах отметки о профпригодности, но тогда от этой идеи временно отказались.

Источник: Коммерсантъ

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Марка Mercedes-Benz назвала дату выхода кроссовера GLB

Концепт Mercedes-Benz GLB

Серийная версия концептуального кроссовера Mercedes-Benz GLB (его показали на автосалоне в Шанхае) появится раньше, чем ожидалось. Представители компании заявили, что премьера модели состоится уже летом 2019 года. Официально анонсирована электрическая версия под названием Mercedes-Benz EQB – она появится в 2021 году.

Источник: Motor1 (англ.)

Главный дизайнер Jaguar признался в ненависти к сенсорным экранам

Jaguar XE

На проходящем в Нью-Йорке автосалоне шеф-дизайнер Jaguar Ян Каллум раскритиковал большие дисплеи в автомобилях, которые становятся всё более популярными после выхода на рынок электрокара Tesla Model S с огромным 17-дюймовым экраном. На вопрос, появятся ли в Ягуарах подобные экраны, Каллум ответил: «Нет, если бы это я решал». При этом на автосалоне в Нью-Йорке прошла мировая премьера обновлённого седана XE, который получил сразу два сенсорных дисплея. 

Источник: Automotive News Europe (англ.)

Toyota рассказала о таинственном купе

Руководитель Toyota по связям с общественностью Нэнси Хаббелл раскрыла тайну необычной двухдверки, которую компания недавно запатентовала. Концепт La Coupe был придуман японским подразделением Toyota для испытаний некоторых разработок и закрепления их патентами. Прототип существует в виде макета и в серию не пойдёт.

Источник: Carscoops (англ.)

Хардкорный Jaguar против множества Мерседесов: дрэг!

600-сильный седан Jaguar XE SV Project 8 появился на соревновании по дрэгу, куда также приехало множество заряженных Mercedes-AMG. И рекордсмен множества гоночных треков показал себя во всей красе.

Another drag video for you guys! This time I have filmed the most extreme Jaguar ever! With 600HP from a 5.0 litre Supercharged V8 engine, the Jaguar XE SV Project 8 is the most powerful road legal Jaguar in history. Total production will be strictly limited to 300 cars worldwide, each one hand-assembled at the SVO Technical Centre in Warwickshire, England. In this video you can see it in action against the brand new Mercedes-AMG GT63s 4-door Coupe! Liked the video? Click the 'like' button, comment, and subscribe! Follow me: Subscribe: http://www.YouTube.com/GUMBAL FACEBOOK: http://www.fb.com/GUMBALTV INSTAGRAM: http://www.instagram.com/GUMBALTV TWITTER: http://Twitter.com/GUMBALTV http://www.gumbal.tv #Jaguar #Mercedes #AMG #Race
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