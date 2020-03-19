Остановка американских автозаводов, электрический BMW 7 серии и другие новости за ночь
Николай Андреев
Вслед за Европой из-за пандемии коронавируса уходят на карантин автомобильные предприятия Северной Америки. Об остановке конвейеров объявили Ford, General Motors, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Honda. Предприятия этих фирм закрыты как минимум до конца марта, а Nissan ввёл карантин до 6 апреля. Объём выпуска сократила и компания Tesla — на 75 процентов. При этом Toyota остановит производство только 23 и 24 марта для дезинфекции заводов.
Источник: Automotive News (англ.)
Топ-версия «семёрки» BMW станет электрической
Председатель правления BMW Оливер Зипсе заявил, что самая мощная модификация BMW 7 серии нового поколения получит полностью электрическую силовую установку. Других подробностей о новинке он не раскрыл. По слухам, её представят не раньше 2022 года.
Сейчас самая мощная версия BMW 7 серии — M760Li — оснащается битурбированным 6.6 V12 мощностью 609 л.с. (800 Н·м), который разгоняет флагманский седан до
Maserati перенесла презентацию новых моделей
Компания Maserati перенесла с мая на сентябрь 2020 года премьеру первых электрифицированных моделей в своей истории. Причина — пандемия коронавируса. Планируется, что осенью на специальном мероприятии в Модене представят гибридный седан Ghibli и среднемоторный суперкар MC20.
В Hyundai рассказали про странную деталь новой Elantra
В салоне седана Hyundai Elantra седьмого поколения есть необычный круг, расположенный слева от панели приборов. Как вы думаете, для чего он нужен?
Что это может быть?
В компании рассказали, что на самом деле это просто рисунок на стекле, созданный для того, чтобы заполнить пустоту возле передней стойки. У элемента нет никакого функционального назначения.
Источник: Motor1 (англ.)
Вот сколько на самом деле выдаёт среднемоторный Chevrolet Corvette
Фирма Hennessey Performance одной из первых купила новый Chevrolet Corvette и решила проверить реальную мощность двигателя на динамометрическом стенде. Оказалось, что атмосферный 6.2 V8 среднемоторного суперкара выдаёт 472 л.с. и 611 Н·м с колёс. Официальные данные (502 л.с. и 637 Н·м) замерены на маховике. При определении мощности на колёсах показатели, как правило, на 10–15 процентов ниже.