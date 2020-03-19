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Остановка американских автозаводов, электрический BMW 7 серии и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Вслед за Европой из-за пандемии коронавируса уходят на карантин автомобильные предприятия Северной Америки. Об остановке конвейеров объявили Ford, General Motors, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Honda. Предприятия этих фирм закрыты как минимум до конца марта, а Nissan ввёл карантин до 6 апреля. Объём выпуска сократила и компания Tesla — на 75 процентов. При этом Toyota остановит производство только 23 и 24 марта для дезинфекции заводов.

Источник: Automotive News (англ.)

Топ-версия «семёрки» BMW станет электрической

BMW M760Li

Председатель правления BMW Оливер Зипсе заявил, что самая мощная модификация BMW 7 серии нового поколения получит полностью электрическую силовую установку. Других подроб­ностей о новинке он не раскрыл. По слухам, её представят не раньше 2022 года.

Сейчас самая мощная версия BMW 7 серии — M760Li — оснащается битурбированным 6.6 V12 мощностью 609 л.с. (800 Н·м), который разгоняет флагманский седан до 100 км/ч за 3,8 секунды. В России за него просят минимум 11 740 000 рублей.

Maserati перенесла презентацию новых моделей

Тизер Maserati MC20

Компания Maserati перенесла с мая на сентябрь 2020 года премьеру первых электри­фици­рованных моделей в своей истории. Причина — пандемия коронавируса. Планируется, что осенью на специальном мероприятии в Модене представят гибридный седан Ghibli и среднемоторный суперкар MC20.

В Hyundai рассказали про странную деталь новой Elantra

В салоне седана Hyundai Elantra седьмого поколения есть необычный круг, расположенный слева от панели приборов. Как вы думаете, для чего он нужен?

Что это может быть?

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В компании рассказали, что на самом деле это просто рисунок на стекле, созданный для того, чтобы заполнить пустоту возле передней стойки. У элемента нет никакого функци­онального назначения.

Источник: Motor1 (англ.)

Вот сколько на самом деле выдаёт среднемоторный Chevrolet Corvette

Фирма Hennessey Performance одной из первых купила новый Chevrolet Corvette и решила проверить реальную мощность двигателя на динамо­метрическом стенде. Оказалось, что атмосферный 6.2 V8 среднемоторного суперкара выдаёт 472 л.с. и 611 Н·м с колёс. Офици­альные данные (502 л.с. и 637 Н·м) замерены на маховике. При определении мощности на колёсах показатели, как правило, на 10–15 процентов ниже.

Testing the factory stock 2020 C8 Corvette Z51 on the Hennessey Dynojet chassis dyno results in 466 rear wheel hp and 451 rear wheel lb-ft of torque. Subscribe and stay tuned for more power coming soon! For more information please contact us: 979-885-1300 | http://www.HennesseyPerformance.com Would you like to learn how to make fast cars faster? Check out Tuner School where our classroom includes a chassis dyno cell and a 1/4 mile dragstrip - all on the Hennessey Performance campus! 979-885-1300 | http://www.TunerSchool.com Hennessey Merch: http://bit.ly/HPEmerch Instagram: https://goo.gl/yGMzFm Facebook: https://goo.gl/qF1Lub Twitter: https://goo.gl/Xa3Xkc
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