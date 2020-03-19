Остановка американских автозаводов, электрический BMW 7 серии и другие новости за ночь

Председатель правления BMW Оливер Зипсе заявил, что самая мощная модификация BMW 7 серии нового поколения получит полностью электрическую силовую установку. Других подроб­ностей о новинке он не раскрыл. По слухам, её представят не раньше 2022 года.

Сейчас самая мощная версия BMW 7 серии — M760Li — оснащается битурбированным 6.6 V12 мощностью 609 л.с. (800 Н·м), который разгоняет флагманский седан до 100 км/ч за 3,8 секунды. В России за него просят минимум 11 740 000 рублей.