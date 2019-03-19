Первый электромобиль Volvo, летающий мотоцикл и другие новости за ночь
Николай Андреев
Глава отдела продаж российского офиса Volvo Алексей Тарасов рассказал, что первый полностью электрический автомобиль компании представят уже в этом году, а в будущем он появится в России. Что это будет за автомобиль, Тарасов не уточнил.
Месяц назад подразделение группы Volvo Cars, фирма Polestar, рассекретила вторую модель – электромобиль Polestar 2. Планов по выводу таких автомобилей на наш рынок нет, но в некоторых странах Европы принято решение использовать для бренда Polestar некоторых дилеров Volvo, которые согласны инвестировать в проект.
Источник: Авторевю
Кроссовер Bentley Bentayga получил «жемчужную» версию
Придворное ателье компании Bentley – Mulliner – представило спецверсию из пяти кроссоверов Bentayga под названием Pearl of the Gulf («Жемчужина залива»), посвященную истории добычи жемчуга в Персидском заливе. Передняя панель с деревянной картиной, инкрустированной перламутром, украшена изображением арабских лодок дау. В оснащение входят коврики из овечьей шерсти, сейф из алюминия с доступом по отпечатку пальца и часы Breitling с перламутровыми вставками.
В Берлине ограничат движение дизельных автомобилей
Власти Берлина намерены с 1 июля 2019 года ограничить движение в городе дизельных машин стандарта Евро-5 и ниже. Считается, что дизели – одна из главных причин ухудшения экологической ситуации в столице. Запрет будет действовать на 15 отрезках города протяжённостью почти 11 километров. Окончательное решение должен принять сенат Берлина.
Источник: Welt (нем.)
Tesla Model 3 стала мощнее после программного обновления
Владельцы Tesla Model 3 начали получать обновления на свои электромобили и, помимо небольших улучшений, заявлено, что пиковая мощность электромоторов (в зависимости от версии их может быть один или два) выросла на пять процентов. А значит, скоро выйдет много роликов с дрэгом.
Источник: Сarscoops (англ.)
Посмотрите на летающий мотоцикл
Французский производитель кастомных мотоциклов Lazareth Auto-Moto показал видео полёта модели Lazareth LMV. Она поднимается в воздух на высоту одного метра. В компании заявляют, что мотоцикл полностью сертифицирован для обычных дорог, а чтобы подняться в воздух, необходимо прогреть в течение 60 секунд турбины и перевести с помощью гидроактуаторов колёса с турбинами в ступицах в горизонтальную плоскость. Lazareth собирается продавать LMV – приём заказов начнётся осенью. Цена – от 560 тысяч долларов.