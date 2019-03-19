Первый электромобиль Volvo, летающий мотоцикл и другие новости за ночь

Владельцы Tesla Model 3 начали получать обновления на свои электромобили и, помимо небольших улучшений, заявлено, что пиковая мощность электромоторов (в зависимости от версии их может быть один или два) выросла на пять процентов. А значит, скоро выйдет много роликов с дрэгом.