Bentley Continental GT получил «доступную» версию с V8

Первый электромобиль Volvo, летающий мотоцикл и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Глава отдела продаж российского офиса Volvo Алексей Тарасов рассказал, что первый полностью электрический автомобиль компании представят уже в этом году, а в будущем он появится в России. Что это будет за автомобиль, Тарасов не уточнил.

Polestar 2

Месяц назад подразделение группы Volvo Cars, фирма Polestar, рассекретила вторую модель – электромобиль Polestar 2. Планов по выводу таких автомобилей на наш рынок нет, но в некоторых странах Европы принято решение использовать для бренда Polestar некоторых дилеров Volvo, которые согласны инвестировать в проект. 

Источник: Авторевю

Кроссовер Bentley Bentayga получил «жемчужную» версию

Bentley Bentayga
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Bentley Bentayga

Придворное ателье компании Bentley – Mulliner – представило спецверсию из пяти кроссоверов Bentayga под названием Pearl of the Gulf («Жемчужина залива»), посвященную истории добычи жемчуга в Персидском заливе. Передняя панель с деревянной картиной, инкрустированной перламутром, украшена изображением арабских лодок дау. В оснащение входят коврики из овечьей шерсти, сейф из алюминия с доступом по отпечатку пальца и часы Breitling с перламутровыми вставками.

В Берлине ограничат движение дизельных автомобилей

Власти Берлина намерены с 1 июля 2019 года ограничить движение в городе дизельных машин стандарта Евро-5 и ниже. Считается, что дизели – одна из главных причин ухудшения экологической ситуации в столице. Запрет будет действовать на 15 отрезках города протяжённостью почти 11 километров. Окончательное решение должен принять сенат Берлина.

Источник: Welt (нем.)

Tesla Model 3 стала мощнее после программного обновления

Tesla Model 3

Владельцы Tesla Model 3 начали получать обновления на свои электромобили и, помимо небольших улучшений, заявлено, что пиковая мощность электромоторов (в зависимости от версии их может быть один или два) выросла на пять процентов. А значит, скоро выйдет много роликов с дрэгом.

Источник: Сarscoops (англ.)

Посмотрите на летающий мотоцикл

Французский производитель кастомных мотоциклов Lazareth Auto-Moto показал видео полёта модели Lazareth LMV. Она поднимается в воздух на высоту одного метра. В компании заявляют, что мотоцикл полностью сертифицирован для обычных дорог, а чтобы подняться в воздух, необходимо прогреть в течение 60 секунд турбины и перевести с помощью гидроактуаторов колёса с турбинами в ступицах в горизонтальную плоскость. Lazareth собирается продавать LMV – приём заказов начнётся осенью. Цена – от 560 тысяч долларов.

Découvrez l’histoire de la toute première moto volante du constructeur Français Lazareth : la LMV 496 ! La première « vraie » moto capable de rouler sur la route, et de s’envoler ! Développé par Ludovic LAZARETH et son équipe (Cédric COLLAO, Bruno SAMORA, Guillaume COYON, Jérémy LAVY, David GODDARD, Guillaume BLACHERE, Enzo GONNET, Jonathan THIEL) La LMV496 est pilotée sur route et dans les airs par Vanessa BRUN. Avec la participation de Lili Rose, Marylou et José Figueres (www.jfdesign-studio.com) En partenariat avec www.ntn-snr.com et www.jetcat.de Ce deuxième épisode a été réalisé par Emmanuel DUPRE www.facebook.com/www.westprod.fr Ecrit par Jérôme LLADO (LUTX) et Jimy HAÏDARA Traduit par Raphael Tadlaoui Merci à Paul et Maël pour les images (L'imagerie) Lazareth, constructeur de véhicules d'exceptions depuis 1998. Labellisé « Entreprise du Patrimoine Vivant » par l’Etat, représenté par le ministre de l’industrie et l’Institut Supérieur des Métiers Une seule limite, celle de l’imagination ! www.lazareth.fr www.facebook.com/lazareth www.instagram.com/lazarethmotors/ Production music courtesy of www.epidemicsound.com Closeness - Reynard Seidel Standard Unlimited use in the Production https://www.epidemicsound.com/track/ezMtHZOsyB
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