Классический Porsche 911 превратили в очень странный внедорожник. И решили продать

Очень быстрый Mercedes-AMG GLE 63 Coupe, крытый трек АвтоВАЗа и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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Подразделение Mercedes-AMG представило заряженные модифи­кации купе-крос­совера Mercedes-Benz GLE Coupe: базовую AMG 63 и её S-версию. Технически обе новинки ничем не отличаются от показанного ранее Mercedes-AMG GLE 63: модели оснащены битурбиро­ванными 4.0 V8 с индексом M177, девяти­ступен­чатым «автоматом», 48-вольто­вым стартер-генератором EQ Boost на 22 л.с. и полным приводом. Mercedes-AMG GLE 63 Coupe развивает 571 л.с. (750 Н·м), а у S-версии двигатель форси­рован до 612 л.с. (850 Н·м).

Разгон до 100 км/ч у GLE 63 Coupe занимает четыре секунды ровно, а у Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe — 3,8 секунды, что соответ­ствует динамике стандартных GLE 63 серии и 625-сильных BMW X5 M и X6 M Competition. Максимальная скорость крос­соверов Mercedes-AMG ограничена на отметке 250 км/ч, но с опциональным пакетом AMG Driver’s Package лимит сдвигается до 280 км/ч.

Вживую Mercedes-AMG GLE 63 Coupe и его S-версию представят на Женевском автосалоне в начале марта. В продажу кроссоверы поступят в течение 2020 года.

Какой Mercedes-AMG GLE 63 нравится больше?

АвтоВАЗ начал испытывать автомобили по-новому

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На тольяттинском заводе АвтоВАЗа открылся новый испыта­тельный трек длиной 300 метров, располо­женный внутри главного корпуса. На нём будут тести­ровать каждый выпущен­ный авто­мобиль на восьми разных участках: имитация бордюров, «лежачий полицей­ский», покрытие «рыбья кость», два крутых виража, асим­метричная поверх­ность, брусчатка с крупным и мелким булыж­ником. Трек позволяет испыты­вать до 150 машин в час.

Прежде для проверки новых автомобилей АвтоВАЗ использо­вал уличный полигон, построен­ный с участием компании Fiat ещё в начале 1970-х годов. В прошлом году компания отказа­лась от него ради экономии на топливе и сокраще­ния расходов на уборку: авто­мобили завозили в помеще­ния грязь на колёсах.

Самый мощный Porsche 911 раскрыли до премьеры

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В Сети появились фотографии купе Porsche 911 серии 992 в флагман­ской модифи­кации Turbo S. Она отличается воздухо­заборниками на задних крыльях, крупным анти­крылом и отделкой интерьера. Ожида­ется, что новый Porsche 911 Turbo S сохранит битурбиро­ванный оппозитник 3.8 от преды­дущей модели серии 991.2, но двигатель форси­руют с 608 л.с. (750 Н·м) до 650 л.с. (800 Н·м). Офици­ально дата премьеры новинки пока не названа.

Источник: CocheSpias

Билл Гейтс купил себе Porsche Taycan вместо Tesla. Илон Маcк разочарован

Porsche Taycan

Глава Tesla Илон Маск написал в своём твиттере, что разочаро­вался в основателе Microsoft Билле Гейтсе после того, как тот купил себе Porsche Taycan вместо Теслы. Ранее Билл Гейтс в интервью техно­блоггеру Маркусу Браунли признался, что недавно при­обрёл свой первый электри­ческий автомобиль и добавил, что он ему очень нравится. Гейтс является давним поклон­ником Porsche: ещё в конце 1980-х он стал одним из обладателей суперкара 959.

Источник: Илон Маск

Два пикапа Nissan сравнили в краш-тесте

Автомобильная ассоциация Южной Африки (AASA) провела необычный краш-тест, столкнув на скорости 56 км/ч с пере­крытием 50% пикапы Nissan NP300, дебютиро­вавший в 1997 году, и Nissan Navara, представ­ленный в 2014 году. Резуль­таты ожидаемы — более совре­менная модель оказалась гораздо безопаснее. 

В AASA провели такой краш-тест, потому что в Африке всё ещё произ­водится NP300, а последняя Navara поступит в продажу только в конце 2020 года. При этом Nissan не плани­рует отказы­ваться от выпуска небезопасного NP300.

Would you choose a new/secondhand car? Watch the car to car crash test Global NCAP performed between the New African car and secondhand European car and decide?
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