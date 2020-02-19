Очень быстрый Mercedes-AMG GLE 63 Coupe, крытый трек АвтоВАЗа и другие новости за ночь

Подразделение Mercedes-AMG представило заряженные модифи­кации купе-крос­совера Mercedes-Benz GLE Coupe: базовую AMG 63 и её S-версию. Технически обе новинки ничем не отличаются от показанного ранее Mercedes-AMG GLE 63: модели оснащены битурбиро­ванными 4.0 V8 с индексом M177, девяти­ступен­чатым «автоматом», 48-вольто ­вым стартер-генератором EQ Boost на 22 л.с. и полным приводом. Mercedes-AMG GLE 63 Coupe развивает 571 л.с. (750 Н·м), а у S-версии двигатель форси­рован до 612 л.с. (850 Н·м).

Разгон до 100 км/ч у GLE 63 Coupe занимает четыре секунды ровно, а у Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe — 3,8 секунды, что соответ­ствует динамике стандартных GLE 63 серии и 625-сильных BMW X5 M и X6 M Competition. Максимальная скорость крос­соверов Mercedes-AMG ограничена на отметке 250 км/ч, но с опциональным пакетом AMG Driver’s Package лимит сдвигается до 280 км/ч.

Вживую Mercedes-AMG GLE 63 Coupe и его S-версию представят на Женевском автосалоне в начале марта. В продажу кроссоверы поступят в течение 2020 года.