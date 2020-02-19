Очень быстрый Mercedes-AMG GLE 63 Coupe, крытый трек АвтоВАЗа и другие новости за ночь
Николай Андреев
Подразделение Mercedes-AMG представило заряженные модификации купе-кроссовера Mercedes-Benz GLE Coupe: базовую AMG 63 и её
Разгон до 100 км/ч у GLE 63 Coupe занимает четыре секунды ровно, а у Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe — 3,8 секунды, что соответствует динамике стандартных GLE 63 серии и 625-сильных BMW X5 M и X6 M Competition. Максимальная скорость кроссоверов Mercedes-AMG ограничена на отметке
Вживую Mercedes-AMG GLE 63 Coupe и его S-версию представят на Женевском автосалоне в начале марта. В продажу кроссоверы поступят в течение 2020 года.
Какой Mercedes-AMG GLE 63 нравится больше?
АвтоВАЗ начал испытывать автомобили по-новому
На тольяттинском заводе АвтоВАЗа открылся новый испытательный трек длиной 300 метров, расположенный внутри главного корпуса. На нём будут тестировать каждый выпущенный автомобиль на восьми разных участках: имитация бордюров, «лежачий полицейский», покрытие «рыбья кость», два крутых виража, асимметричная поверхность, брусчатка с крупным и мелким булыжником. Трек позволяет испытывать до 150 машин в час.
Прежде для проверки новых автомобилей АвтоВАЗ использовал уличный полигон, построенный с участием компании Fiat ещё в начале
Самый мощный Porsche 911 раскрыли до премьеры
В Сети появились фотографии купе Porsche 911 серии 992 в флагманской модификации Turbo S. Она отличается воздухозаборниками на задних крыльях, крупным антикрылом и отделкой интерьера. Ожидается, что новый Porsche 911 Turbo S сохранит битурбированный оппозитник 3.8 от предыдущей модели серии 991.2, но двигатель форсируют с 608 л.с. (750 Н·м) до 650 л.с. (800 Н·м). Официально дата премьеры новинки пока не названа.
Источник: CocheSpias
Билл Гейтс купил себе Porsche Taycan вместо Tesla. Илон Маcк разочарован
Глава Tesla Илон Маск написал в своём твиттере, что разочаровался в основателе Microsoft Билле Гейтсе после того, как тот купил себе Porsche Taycan вместо Теслы. Ранее Билл Гейтс в интервью техноблоггеру Маркусу Браунли признался, что недавно приобрёл свой первый электрический автомобиль и добавил, что он ему очень нравится. Гейтс является давним поклонником Porsche: ещё в конце
Источник: Илон Маск
Два пикапа Nissan сравнили в краш-тесте
Автомобильная ассоциация Южной Африки (AASA) провела необычный краш-тест, столкнув на скорости
В AASA провели такой краш-тест, потому что в Африке всё ещё производится NP300, а последняя Navara поступит в продажу только в конце 2020 года. При этом Nissan не планирует отказываться от выпуска небезопасного NP300.