Новый кроссовер Hyundai будет «похож на бульдога» и другие новости за ночь
Компания Hyundai представит в апреле на Нью-Йоркском автосалоне новый компактный кроссовер, который займет место на ступень ниже Kona. Глава корейского дизайн-центра компании Санг Юп Ли рассказал, что новинка не будет уменьшенной версией «Коны». Маленький вседорожник получит «более угловатый дизайн с характером бульдога».
Источник: MotorTrend (англ.)
Rolls-Royce будет выпускать больше внедорожников
Спрос на внедорожник Rolls-Royce Cullinan превысил ожидания компании: производственные мощности будут на 100 процентов загружены до июля. Поэтому для увеличения объёмов выпуска автопроизводитель расширил штат сотрудников на 10 процентов – до 2000 человек. Однако пока неизвестно, как именно это скажется на объеме выпуска.
Источник: Automotive News Europe (англ.)
Посмотрите на точную копию кемпера VW T2 из Lego
Разработчик новых моделей Lego Рене Хоффмайстер построил для выставки фургонов в Мюнхене полномасштабную копию кемпера Volkswagen Transporter второго поколения. На создание ушло 6 недель и больше 400 тысяч деталей. В итоге 700-килограммовая модель впечатляет детализацией – «поднимающаяся» крыша, механизм сдвижной двери и даже кухонная утварь внутри сделана из кубиков Lego.
Источник: Carscoops (англ.)
Mercedes-Benz распродал первый электрокроссовер на год вперёд
Председатель правления концерна Daimler Дитер Цетше заявил, что все электрические кроссоверы Mercedes-Benz EQC, которые произведут в 2019 году, распроданы по предзаказам. По его словам, есть вероятность, что компания не сможет удовлетворить спрос и в 2020 году.
Mercedes-Benz EQC представили осенью 2018 года, а производство модели начнётся летом 2019 года. Кроссовер оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 408 л.с. и аккумуляторами ёмкостью 80 кВт·ч. Заявленный запас хода составляет 450 километров.
Источник: Welt (нем.)
Посмотрите, как разобрать двигатель… от танка
Двое механиков из Голландии сняли ролик о том, как разобрать мотор Norinco V12 – китайскую копию советского танкового двигателя. Вдруг вам пригодятся их бесценный опыт?