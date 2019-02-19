Новый кроссовер Hyundai будет «похож на бульдога» и другие новости за ночь

Спрос на внедорожник Rolls-Royce Cullinan превысил ожидания компании: производственные мощности будут на 100 процентов загружены до июля. Поэтому для увеличения объёмов выпуска автопроизводитель расширил штат сотрудников на 10 процентов – до 2000 человек. Однако пока неизвестно, как именно это скажется на объеме выпуска.