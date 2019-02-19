Nissan разработал электрический концепт-прицеп

Новый кроссовер Hyundai будет «похож на бульдога» и другие новости за ночь

Новости

Hyundai Kona

Компания Hyundai представит в апреле на Нью-Йоркском автосалоне новый компактный кроссовер, который займет место на ступень ниже Kona. Глава корейского дизайн-центра компании Санг Юп Ли рассказал, что новинка не будет уменьшенной версией «Коны». Маленький вседорожник получит «более угловатый дизайн с характером бульдога». 

Источник: MotorTrend (англ.)

Rolls-Royce будет выпускать больше внедорожников

Спрос на внедорожник Rolls-Royce Cullinan превысил ожидания компании: производственные мощности будут на 100 процентов загружены до июля. Поэтому для увеличения объёмов выпуска автопроизводитель расширил штат сотрудников на 10 процентов – до 2000 человек. Однако пока неизвестно, как именно это скажется на объеме выпуска.

Источник: Automotive News Europe (англ.)

Посмотрите на точную копию кемпера VW T2 из Lego

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Разработчик новых моделей Lego Рене Хоффмайстер построил для выставки фургонов в Мюнхене полномасштабную копию кемпера Volkswagen Transporter второго поколения. На создание ушло 6 недель и больше 400 тысяч деталей. В итоге 700-килограммовая модель впечатляет детализацией – «поднимающаяся» крыша, механизм сдвижной двери и даже кухонная утварь внутри сделана из кубиков Lego.

Источник: Carscoops (англ.)

Mercedes-Benz распродал первый электрокроссовер на год вперёд

Председатель правления концерна Daimler Дитер Цетше заявил, что все электрические кроссоверы Mercedes-Benz EQC, которые произведут в 2019 году, распроданы по предзаказам. По его словам, есть вероятность, что компания не сможет удовлетворить спрос и в 2020 году. 

Mercedes-Benz EQC представили осенью 2018 года, а производство модели начнётся летом 2019 года. Кроссовер оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 408 л.с. и аккумуляторами ёмкостью 80 кВт·ч. Заявленный запас хода составляет 450 километров.

Источник: Welt (нем.)

Посмотрите, как разобрать двигатель… от танка

Двое механиков из Голландии сняли ролик о том, как разобрать мотор Norinco V12 – китайскую копию советского танкового двигателя. Вдруг вам пригодятся их бесценный опыт?

This engine has been sitting outside over 25 years, how bad is it? Technical components: http://www.indi.nl ▼Click here for more!▼ This is a Norinco V12 diesel out of our Type 69-II tank. It's a copy of a V55 or Kharkiv V2 diesel engine used in many Russian tanks. ocking washers: http://www.nord-lock.com Follow me on: Facebook: https://www.facebook.com/mastermilo82 Instagram: https://www.instagram.com/mastermilo82 Merchandise: https://shop.spreadshirt.nl/Mastermilo82/ Website: http://mastermilo.com/
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