Оценка дорожного ремонта через смартфон, гибридный MINI Countryman и другие новости за ночь

Кроссовер MINI Cooper SE Countryman All4 с подзаряжаемой гибридной силовой установкой получил более ёмкий тяговый аккумулятор — 10 кВт·ч против 7,6 ранее. Благодаря этому запас хода на электротяге увеличился с 40 до 57 километров по циклу NEDC.

Помимо батареи и шестиступенчатого «автомата», в гибридной системе используется 1,5-литровый трёхцилиндровый турбомотор и электродвигатель, расположенный на задней оси. Совокупная отдача составляет 224 л.с. (385 Н·м), а до 100 км/ч полноприводный кроссовер разгоняется за 6,8 секунды.