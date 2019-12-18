Оценка дорожного ремонта через смартфон, гибридный MINI Countryman и другие новости за ночь
Николай Андреев
В магазинах для смартфонов App Store и Google Play появилось приложение «Госуслуги. Дороги». В нём можно оставить отзыв о качестве недавно отремонтированного дорожного полотна, а также найти информацию о предполагаемом и уже запущенном ремонте на конкретном участке дороги. Те регионы, которые не будут выполнять планы по дорожному ремонту, в правительстве пообещали лишать дополнительного финансирования.
Источник: Российская газета
Будете пользоваться новым приложением?
Гибридный MINI Countryman стал дальнобойнее
Кроссовер MINI Cooper SE Countryman All4 с подзаряжаемой гибридной силовой установкой получил более ёмкий тяговый аккумулятор — 10 кВт·ч против 7,6 ранее. Благодаря этому запас хода на электротяге увеличился с 40 до 57 километров по циклу NEDC.
Помимо батареи и шестиступенчатого «автомата», в гибридной системе используется 1,5-литровый трёхцилиндровый турбомотор и электродвигатель, расположенный на задней оси. Совокупная отдача составляет 224 л.с. (385 Н·м), а до 100 км/ч полноприводный кроссовер разгоняется за 6,8 секунды.
В разработке «альтернативного» LR Defender поможет производитель Гелендвагенов
Австрийская инжиниринговая компания Magna Steyr, которая занимается производством Mercedes-Benz G-класса, заключила соглашение о сотрудничестве с британской фирмой Ineos, принадлежащей фармацевтическому магнату и богатейшему человеку Великобритании Джиму Рэтклиффу. Совместными усилиями они займутся разработкой рамного внедорожника Projekt Grenadier, который задуман как идейный наследник классического Land Rover Defender. По планам, его производство начнётся в 2021 году.
Новый Peugeot 308 получит кросс-версию
В третьем поколении Peugeot 308 получит вседорожную модификацию, основанную на базе стандартного пятидверного хэтчбека. Помимо двух хэтчей, в семействе останутся седан (для китайского рынка) и универсал. Как и все последние модели марки, новый 308 будет предлагаться и в полностью электрической версии. Ожидается, что премьера Peugeot 308 состоится в 2021 году.
Источник: L`Argus (фр.)
Посмотрите на зажигательную погоню за Nissan Patrol
Австралийская полиция опубликовала кадры с вертолёта, который следил за погоней на шоссе недалеко от города Брисбен. Водитель украденного Nissan Patrol пытался скрыться, но полицейские пробили колёса внедорожнику с помощью лент с шипами. Во время долгой погони колёса начали отваливаться, а тормоза высекали в асфальте кучу искр. В итоге угонщик остановился только после того, как на автомобиле остался один колёсный диск.