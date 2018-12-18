Седан Lincoln Continental вернулся к «суицидальным» дверям, но ненадолго

Apple наняла дизайнера интерьера Tesla Model 3 (и другие новости за ночь)

Новости

Компания Apple продолжает наращивать штат сотрудников, связанных с автомобильной индустрией – к её команде присоединился дизайнер Эндрю Ким. Пару лет назад он перешёл в Tesla из Microsoft, где работал над проектами, связанными с HoloLens и Xbox One S, а также над дизайном интерфейса Windows 10.  В Tesla Ким трудился над несколькими проектами, среди которых был дизайн интерьера Model 3. Чем займётся дизайнер в Apple, пока неясно, но в издании The Verge полагают, что он начнёт работу над автомобилем Apple, либо над интерфейсом ПО для беспилотных автомобилей.

Источник: The Verge (англ.)

Проект сверхзвукового болида Bloodhound SSC, кажется, спасён

Команда проекта Bloodhound объявила о «спасении» сверхзвукового рекордного автомобиля. Все активы компании теперь принадлежат йоркширскому предпринимателю Яну Уорхерсту, управляющему директору британской компании Melett, которая специализируется на турбокомпрессорах. Сумма сделки не объявлена, а свои планы Ян намерен огласить в начале 2019 года.

Источник: Motor1 (англ.)

Китайский конкурент Теслы представил второй кроссовер – поменьше

В Шанхае официально представлена новая модель бренда Nio – пятиместный электрокроссовер Nio ES6, который доберётся до китайских покупателей уже в июне 2019 года. Он построен на базе семиместного ES8, но его колёсная база короче на 110 миллиметров (2900 мм), длина сократилась на 172 мм (4850 мм), а ширина (1965 мм) и высота (1734 мм) практически не изменились.

Nio ES6
Nio ES6
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Nio ES6

У базовой версии два 218-сильных электромотора (по одному на каждой оси), суммарная отдача – 436 л.с. До сотни такой кроссовер разгоняется за 5,6 секунды. У версии Performance на задней оси установлен двигатель мощностью 326 л.с., а пиковая отдача достигает 544 л.с., поэтому ускорение до 100 км/ч занимает 4,7 секунды. Старший Nio ES8 проделывает то же упражнение за 4,4 секунды, однако у него в активе уже 653 л.с.

Для семиместного ES8 доступна только одна батарея ёмкостью 70 кВт·ч, а для нового ES6 дополнительно предлагается аккумулятор на 84 кВт·ч. Базовая батарея 430 километров пробега, а топовая – 510 километров. В Китае Nio ES6 стоит от 52 до 65 тысяч долларов (от 3,47 до 4,34 миллионов рублей). 

У бюджетного Volkswagen T-Cross не будет гибридных версий

Руководитель отдела по производству компактных автомобилей Volkswagen Андреас Крюгер заявил, что самый маленький кроссовер марки – T-Cross – будет продаваться только с бензиновыми и дизельными моторами. Электрифицированных версий не будет, так как это не выгодно экономически – платформа MQB-A0 от хэтчбека Polo не предназначена для гибридов или полностью электрических автомобилей.

Источник: Autocar (англ.)

Посмотрите на постройку болида Формулы-1 из картона

На канале The Q появилась инструкция по сборке модели болида Формулы-1 в масштабе 1.3:1. Только в постройке использован не карбон, а картон! На постройку ушло 250 часов и около 50 квадратных метров картона и более 100 клеевых пистолетов!

In today's video I want to show you how to make highly detailed Formula 1 racing car from cardboard. From the beginning till the end this project took 250 man/hours, near 50 square merets of cardboard and more than 100 glue gun sticks. This car fully meets 2018/2019 Formula 1 standarts. Scale of the car to the original is 1.3 : 1. Also, we made Formula 1 cars from: Coca Cola cans - https://youtu.be/HFt6nfI-c3E Matches - https://youtu.be/riP2AlJ82us If you like this video don't forget to subscribe :) Music: "Hackbeat" Kevin MacLeod. Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100805. http://incompetech.com/
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