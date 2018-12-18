Apple наняла дизайнера интерьера Tesla Model 3 (и другие новости за ночь)

У базовой версии два 218-сильных электромотора (по одному на каждой оси), суммарная отдача – 436 л.с. До сотни такой кроссовер разгоняется за 5,6 секунды. У версии Performance на задней оси установлен двигатель мощностью 326 л.с., а пиковая отдача достигает 544 л.с., поэтому ускорение до 100 км/ч занимает 4,7 секунды. Старший Nio ES8 проделывает то же упражнение за 4,4 секунды, однако у него в активе уже 653 л.с.

Для семиместного ES8 доступна только одна батарея ёмкостью 70 кВт·ч, а для нового ES6 дополнительно предлагается аккумулятор на 84 кВт·ч. Базовая батарея 430 километров пробега, а топовая – 510 километров. В Китае Nio ES6 стоит от 52 до 65 тысяч долларов (от 3,47 до 4,34 миллионов рублей).