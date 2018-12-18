Apple наняла дизайнера интерьера Tesla Model 3 (и другие новости за ночь)
Компания Apple продолжает наращивать штат сотрудников, связанных с автомобильной индустрией – к её команде присоединился дизайнер Эндрю Ким. Пару лет назад он перешёл в Tesla из Microsoft, где работал над проектами, связанными с HoloLens и Xbox One S, а также над дизайном интерфейса Windows 10. В Tesla Ким трудился над несколькими проектами, среди которых был дизайн интерьера Model 3. Чем займётся дизайнер в Apple, пока неясно, но в издании The Verge полагают, что он начнёт работу над автомобилем Apple, либо над интерфейсом ПО для беспилотных автомобилей.
Источник: The Verge (англ.)
Проект сверхзвукового болида Bloodhound SSC, кажется, спасён
Команда проекта Bloodhound объявила о «спасении» сверхзвукового рекордного автомобиля. Все активы компании теперь принадлежат йоркширскому предпринимателю Яну Уорхерсту, управляющему директору британской компании Melett, которая специализируется на турбокомпрессорах. Сумма сделки не объявлена, а свои планы Ян намерен огласить в начале 2019 года.
Источник: Motor1 (англ.)
Китайский конкурент Теслы представил второй кроссовер – поменьше
В Шанхае официально представлена новая модель бренда Nio – пятиместный электрокроссовер Nio ES6, который доберётся до китайских покупателей уже в июне 2019 года. Он построен на базе семиместного ES8, но его колёсная база короче на 110 миллиметров (2900 мм), длина сократилась на 172 мм (4850 мм), а ширина (1965 мм) и высота (1734 мм) практически не изменились.
У базовой версии два 218-сильных электромотора (по одному на каждой оси), суммарная отдача – 436 л.с. До сотни такой кроссовер разгоняется за 5,6 секунды. У версии Performance на задней оси установлен двигатель мощностью 326 л.с., а пиковая отдача достигает 544 л.с., поэтому ускорение до 100 км/ч занимает 4,7 секунды. Старший Nio ES8 проделывает то же упражнение за 4,4 секунды, однако у него в активе уже 653 л.с.
Для семиместного ES8 доступна только одна батарея ёмкостью 70 кВт·ч, а для нового ES6 дополнительно предлагается аккумулятор на 84 кВт·ч. Базовая батарея 430 километров пробега, а топовая – 510 километров. В Китае Nio ES6 стоит от 52 до 65 тысяч долларов (от 3,47 до 4,34 миллионов рублей).
У бюджетного Volkswagen T-Cross не будет гибридных версий
Руководитель отдела по производству компактных автомобилей Volkswagen Андреас Крюгер заявил, что самый маленький кроссовер марки – T-Cross – будет продаваться только с бензиновыми и дизельными моторами. Электрифицированных версий не будет, так как это не выгодно экономически – платформа MQB-A0 от хэтчбека Polo не предназначена для гибридов или полностью электрических автомобилей.
Источник: Autocar (англ.)
Посмотрите на постройку болида Формулы-1 из картона
На канале The Q появилась инструкция по сборке модели болида Формулы-1 в масштабе 1.3:1. Только в постройке использован не карбон, а картон! На постройку ушло 250 часов и около 50 квадратных метров картона и более 100 клеевых пистолетов!