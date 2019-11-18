Производство Lada 4x4 с новым салоном, штраф за недолив топлива и другие новости за ночь
Николай Андреев
С сегодняшнего дня на конвейере АвтоВАЗа в Тольятти начнут собирать по шесть обновлённых внедорожников Lada 4x4 в день с полностью переделанным интерьером. На 27 ноября запланирован полный переход на производство модернизированной модели. В начале 2020 года она поступит в продажу.
При рестайлинге Lada 4x4 получила переднюю панель с увеличенными дефлекторами вентиляции и новые сиденья. Также будут доработаны отопитель, дверные карты и уплотнители дверей, изменится обивка потолка, а задний диван обзаведётся третьим подголовником. Кроме того, внедорожник оснастят системой «ЭРА-Глонасс».
Источник: Лада.онлайн
Определено, сколько АЗС недоливают топливо в России
В ходе масштабной проверки Минпромторг России выяснил, что в стране систематически недоливают топливо две трети заправок. Недолив превышает норму в два-три раза. Например, фактический недолив составляет от 200 до 300 миллилитров на 50 литров топлива при норме 125 миллилитров. Бороться с этим планируют за счёт введения крупных штрафов, которые будут взыматься с оборота. Однако точные сроки введения наказания пока не определены.
Источник: ТАСС
Сталкиваетесь с недоливом на АЗС?
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Кроссовер Acura MDX начнут собирать вручную
Премиальный бренд Honda, Acura, представил спецверсию кроссовера MDX под названием PMC. Так же именуется завод Performance Manufacturing Center в Мэрисвилле (штат Огайо), где такие автомобили будут собирать вручную. Acura MDX PMC отличается от обычных кроссоверов особым красным цветом, как у суперкара NSX (на полную покраску и сушку одного кузова уходит пять дней), аэродинамическим обвесом и табличкой на центральной консоли с порядковым номером. Всего вручную соберут 330 кроссоверов. Однако какие именно операции, помимо покраски, будут делать люди, а не роботы, не уточняется. Стоимость новинки составляет около 65 000 долларов (4,1 миллиона рублей).
Немцы устроили Nissan Leaf суровый краш-тест
Немецкая компания Dekra, занимающаяся исследованиями в области безопасности, решила проверить, как ведут себя электромобили в серьёзных авариях. Для этого специалисты фирмы взяли несколько Nissan Leaf первого поколения и устроили два краш-теста со столбом: боковой удар на скорости