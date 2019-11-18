7 фактов про первый электрокроссовер Ford — Mustang Mach-E

Производство Lada 4x4 с новым салоном, штраф за недолив топлива и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

С сегодняшнего дня на конвейере АвтоВАЗа в Тольятти начнут собирать по шесть обнов­лённых внедорож­ников Lada 4x4 в день с полностью переделанным интерьером. На 27 ноября запланирован полный переход на производство модернизированной модели. В начале 2020 года она поступит в продажу.

При рестайлинге Lada 4x4 получила переднюю панель с увеличенными дефлекторами вентиляции и новые сиденья. Также будут доработаны отопитель, дверные карты и уплотнители дверей, изменится обивка потолка, а задний диван обзаведётся третьим подголовником. Кроме того, внедорожник оснастят системой «ЭРА-Глонасс».

Источник: Лада.онлайн

Определено, сколько АЗС недоливают топливо в России

В ходе масштабной проверки Минпромторг России выяснил, что в стране систематически недоливают топливо две трети заправок. Недолив превышает норму в два-три раза. Например, фактический недолив составляет от 200 до 300 миллилитров на 50 литров топлива при норме 125 миллилитров. Бороться с этим планируют за счёт введения крупных штрафов, которые будут взыматься с оборота. Однако точные сроки введения наказания пока не определены.

Источник: ТАСС

Сталкиваетесь с недоливом на АЗС?

Volkswagen похвастался размерами нового электромотора

Компания Volkswagen рассказала подробности об электро­двигателе, который устанав­ливается на заднюю ось нового хэтчбека ID.3. Вместе с одно­ступенчатым редуктором 204-сильный агрегат весит всего 90 кило­граммов и помещается в обычную спортивную сумку. Volkswagen планирует, что с 2023 года объём производства электро­двигателей составит не менее 1,4 миллиона в год. Они будут выпускаться на заводах в Германии и Китае. Продажи Volkswagen ID.3 в Европе стартуют в середине 2020 года.

Кроссовер Acura MDX начнут собирать вручную

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Премиальный бренд Honda, Acura, представил спецверсию кроссовера MDX под названием PMC. Так же именуется завод Performance Manufacturing Center в Мэрисвилле (штат Огайо), где такие автомобили будут собирать вручную. Acura MDX PMC отличается от обычных кроссоверов особым красным цветом, как у суперкара NSX (на полную покраску и сушку одного кузова уходит пять дней), аэродина­мическим обвесом и табличкой на центральной консоли с порядковым номером. Всего вручную соберут 330 кроссоверов. Однако какие именно операции, помимо покраски, будут делать люди, а не роботы, не уточняется. Стоимость новинки составляет около 65 000 долларов (4,1 миллиона рублей).

Немцы устроили Nissan Leaf суровый краш-тест

Немецкая компания Dekra, занимающаяся исследованиями в области безопасности, решила проверить, как ведут себя электромобили в серьёзных авариях. Для этого специалисты фирмы взяли несколько Nissan Leaf первого поколения и устроили два краш-теста со столбом: боковой удар на скорости 75 км/ч и фронтальный на 84 км/ч. Вот что из этого получилось.

In unseren aktuellen Crashtests haben Serien-Elektrofahrzeuge ihr hohes Sicherheitsniveau bestätigt. Für ein gemeinsames Forschungsprojekt der DEKRA Unfallforschung und der Verkehrsunfallforschung der Universitätsmedizin Göttingen wurden im DEKRA Crash Test Center in Neumünster ein Renault Zoe und drei Nissan Leaf gecrasht. Die Kollisionen mit einem Pfahl simulierten unterschiedliche Szenarien eines Baum-Anpralls. Dabei lagen die Geschwindigkeiten weit jenseits denen, die bei Standard-Crashtests üblich sind. Fazit der Unfallforscher: Die getesteten Elektrofahrzeuge stehen vergleichbaren konventionell angetriebenen Fahrzeugen bei der Sicherheit in nichts nach. Mehr: http://bit.ly/2Q7AIBQ
In unseren aktuellen Crashtests haben Serien-Elektrofahrzeuge ihr hohes Sicherheitsniveau bestätigt. Für ein gemeinsames Forschungsprojekt der DEKRA Unfallforschung und der Verkehrsunfallforschung der Universitätsmedizin Göttingen wurden im DEKRA Crash Test Center in Neumünster ein Renault Zoe und drei Nissan Leaf gecrasht. Die Kollisionen mit einem Pfahl simulierten unterschiedliche Szenarien eines Baum-Anpralls. Dabei lagen die Geschwindigkeiten weit jenseits denen, die bei Standard-Crashtests üblich sind. Fazit der Unfallforscher: Die getesteten Elektrofahrzeuge stehen vergleichbaren konventionell angetriebenen Fahrzeugen bei der Sicherheit in nichts nach. Mehr: http://bit.ly/2Q7AIBQ
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