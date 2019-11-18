Производство Lada 4x4 с новым салоном, штраф за недолив топлива и другие новости за ночь

Премиальный бренд Honda, Acura, представил спецверсию кроссовера MDX под названием PMC. Так же именуется завод Performance Manufacturing Center в Мэрисвилле (штат Огайо), где такие автомобили будут собирать вручную. Acura MDX PMC отличается от обычных кроссоверов особым красным цветом, как у суперкара NSX (на полную покраску и сушку одного кузова уходит пять дней), аэродина­мическим обвесом и табличкой на центральной консоли с порядковым номером. Всего вручную соберут 330 кроссоверов. Однако какие именно операции, помимо покраски, будут делать люди, а не роботы, не уточняется. Стоимость новинки составляет около 65 000 долларов (4,1 миллиона рублей).