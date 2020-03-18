Новая Hyundai Elantra: 6 главных фактов

24 изолированных сотрудника АвтоВАЗа, купеобразный Audi Q5 и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Накануне стало известно, что у сотрудника АвтоВАЗа обнаружили коронавирус. Сейчас выяснилось, что им оказался рабочий цеха, где собирают раздатку на Lada 4x4. Его заразил сын, вернувшийся из Испании. Вместе с заболевшим в больницу положили 14 сотрудников завода, контактировавших с заражённым, а ещё 9 человек из АвтоВАЗа отправили на 14-дневный карантин в домашних условиях. Однако ни у кого из изолированных коронавирус не обнаружили.

Завод в Тольятти продолжает работу в штатном режиме. Для предотвращения распро­странения болезни всё предприятие дезинфицировали.

Источник: Лада.онлайн

Audi Q5 станет купе-кроссовером

Компания Audi готовит купеобразную версию кроссовера Q5. Как и в случае с Q3, новинка получит приставку Sportback в названии. Ожидается, что Audi Q5 Sportback представят одновременно с рестайлингом стандартной модификации осенью 2020 года.

Источник: Autozeitung (нем.)

Audi Q5 нужна версия купе?

Пикап Hyundai получит необычную решётку радиатора

Фотошпионам снова попался прототип пикапа Hyundai Santa Cruz. Благодаря новым снимкам выяснилось, что модель оснастят двухъярусной передней оптикой и радиаторной решёткой со сложным рисунком. По предварительным данным, пикап построят на одной платформе с кроссовером Tucson нового поколения. Серийное производство Santa Cruz начнётся в 2021 году на заводе в Алабаме.

Источник: Autopostkorea (кор.)

Следующий Mercedes-Benz SL станет 800-сильным

Прототип нового Mercedes-AMG SL. Фото: Motor1
Прототип нового Mercedes-AMG SL. Фото: Motor1
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Прототип нового Mercedes-AMG SL. Фото: Motor1

Немецкому фан-клубу Mercedes-Benz удалось узнать названия всех модификаций преемника родстера Mercedes-Benz SL, который будет выпускаться подразделением Mercedes-AMG. Базовой станет заднеприводная версия SL 43, а начиная со следующей модификации, SL 53, будет доступен только полный привод. Также в линейку войдут гибрид SL 53 e, более мощные варианты SL 55 S и SL 63, а топ-версией станет гибридная SL 73 e мощностью около 800 сил. О дате премьеры родстера информации пока нет.

Источник: Mercedes-fans.de (нем.)

В США тоже есть плохие дороги. Очень плохие

В штате Нью-Гэмпшир, возле национального заповедника Уайт Маунтин, из-за перепадов температур дорога просела в нескольких местах. Теперь при проезде на обычной скорости автомобили сильно трясёт, а при небольшом превышении они буквально подлетают.

A compilation of clips showing the severity of the frost heaves on East Conway Road
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