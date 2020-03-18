24 изолированных сотрудника АвтоВАЗа, купеобразный Audi Q5 и другие новости за ночь

Накануне стало известно, что у сотрудника АвтоВАЗа обнаружили коронавирус. Сейчас выяснилось, что им оказался рабочий цеха, где собирают раздатку на Lada 4x4. Его заразил сын, вернувшийся из Испании. Вместе с заболевшим в больницу положили 14 сотрудников завода, контактировавших с заражённым, а ещё 9 человек из АвтоВАЗа отправили на 14-дневный карантин в домашних условиях. Однако ни у кого из изолированных коронавирус не обнаружили.

Завод в Тольятти продолжает работу в штатном режиме. Для предотвращения распро­странения болезни всё предприятие дезинфицировали.