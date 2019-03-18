Lada Vesta с тепловизором для Росгвардии, электрический Bugatti и многое другое
Николай Андреев
Росгвардия тестирует автомобили Lada Vesta для вневедомственной охраны, оснащённые приборами ночного видения, тепловизорами и устройствами для удалённого доступа к базам данных. Об этом рассказал начальник департамента техники и вооружения Росгвардии Алексей Беззубиков. Такие Весты смогут делиться информацией с патрульными машинами Lada Granta с более простым оснащением.
Источник: ТАСС
Bugatti готовит базовую модель, которая станет электрической
Глава Bugatti Стефан Винкельман рассказал, что компания рассматривает возможность создания более доступного и практичного автомобиля, чем 1500-сильное купе Chiron с начальной стоимостью почти три миллиона евро. Кроме того, что у него будет электромотор, подробностей пока нет, но ранее Винкельман дал понять, что новинка точно не станет кроссовером.
Источник: Automotive News Europe (англ.)
Новый хот-хэтч Opel Corsa превратится в электромобиль
Премьера хэтчбека Opel Corsa нового поколения, который будет построен на базе представленного в феврале Peugeot 208, состоится до конца 2019 года. Он получит традиционную заряженную версию OPC, которая впервые станет полностью электрической. Дебют состоится не ранее 2021 года – модель унифицируют с другим, ещё не представленным электрическим хот-хэтчем – Peugeot 208 GTi.
Источник: Auto Express (англ.)
Lotus в 2020 году представит свой самый практичный спорткар
Генеральный директор Lotus Фил Попхэм раскрыл детали о будущей модели, которая станет последней машиной, построенной на старом алюминиевом шасси. Уже сейчас разрабатывается принципиально новая платформа, которая ляжет в основу купе Elise, Exige и Evora следующих поколений, но все они появятся лишь через три-четыре года.
По словам Попхэма, ближайшая новинка окажется столь же динамичной, как все нынешние Лотусы, но при этом будет отличаться большей практичностью. Среди прочего, инженеры облегчат посадку и высадку из автомобиля и поработают над современной мультимедийной системой.
Источник: Autocar (англ.)
Посмотрите на дрэг пяти горячих хэтчбеков
Канал Carwow собрал на прямой быстрые хэтчбэки гольф-класса – Ford Focus RS, Audi S3, Volkswagen Golf R, BMW M140i и Mercedes-AMG A35. А нам остаётся лишь грустить о таком большом выборе – в России продаётся только M140i , а Mercedes-AMG A35 пока лишь обещают привезти.