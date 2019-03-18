Lada Vesta с тепловизором для Росгвардии, электрический Bugatti и многое другое

Генеральный директор Lotus Фил Попхэм раскрыл детали о будущей модели, которая станет последней машиной, построенной на старом алюминиевом шасси. Уже сейчас разрабатывается принципиально новая платформа, которая ляжет в основу купе Elise, Exige и Evora следующих поколений, но все они появятся лишь через три-четыре года.

По словам Попхэма, ближайшая новинка окажется столь же динамичной, как все нынешние Лотусы, но при этом будет отличаться большей практичностью. Среди прочего, инженеры облегчат посадку и высадку из автомобиля и поработают над современной мультимедийной системой.