Вседорожный электро-Porsche появится через год после Тайкана

Lada Vesta с тепловизором для Росгвардии, электрический Bugatti и многое другое

Новости

Николай Андреев

Lada Vesta

Росгвардия тестирует автомобили Lada Vesta для вневедомственной охраны, оснащённые приборами ночного видения, тепловизорами и устройствами для удалённого доступа к базам данных. Об этом рассказал начальник департамента техники и вооружения Росгвардии Алексей Беззубиков. Такие Весты смогут делиться информацией с патрульными машинами Lada Granta с более простым оснащением.

Источник: ТАСС

Bugatti готовит базовую модель, которая станет электрической

Bugatti La Voiture Noir

Глава Bugatti Стефан Винкельман рассказал, что компания рассматривает возможность создания более доступного и практичного автомобиля, чем 1500-сильное купе Chiron с начальной стоимостью почти три миллиона евро. Кроме того, что у него будет электромотор, подробностей пока нет, но ранее Винкельман дал понять, что новинка точно не станет кроссовером.

Источник: Automotive News Europe (англ.)

Новый хот-хэтч Opel Corsa превратится в электромобиль

Нынешний Opel Corsa OPC

Премьера хэтчбека Opel Corsa нового поколения, который будет построен на базе представленного в феврале Peugeot 208, состоится до конца 2019 года. Он получит традиционную заряженную версию OPC, которая впервые станет полностью электрической. Дебют состоится не ранее 2021 года – модель унифицируют с другим, ещё не представленным электрическим хот-хэтчем – Peugeot 208 GTi.

Источник: Auto Express (англ.)

Lotus в 2020 году представит свой самый практичный спорткар

Lotus Evora

Генеральный директор Lotus Фил Попхэм раскрыл детали о будущей модели, которая станет последней машиной, построенной на старом алюминиевом шасси. Уже сейчас разрабатывается принципиально новая платформа, которая ляжет в основу купе Elise, Exige и Evora следующих поколений, но все они появятся лишь через три-четыре года.

По словам Попхэма, ближайшая новинка окажется столь же динамичной, как все нынешние Лотусы, но при этом будет отличаться большей практичностью. Среди прочего, инженеры облегчат посадку и высадку из автомобиля и поработают над современной мультимедийной системой.

Источник: Autocar (англ.)

Посмотрите на дрэг пяти горячих хэтчбеков

Канал Carwow собрал на прямой быстрые хэтчбэки гольф-класса – Ford Focus RS, Audi S3, Volkswagen Golf R, BMW M140i и Mercedes-AMG A35. А нам остаётся лишь грустить о таком большом выборе – в России продаётся только M140i , а Mercedes-AMG A35 пока лишь обещают привезти.

Here we GO! Five of the hottest hatches available today going head to head across a drag race, rolling race and brake test! Four of the five are all-wheel drive, and four are also automatic, but will we see a clear winner over these three events? There’s only one way to find out… Let’s race! Instagram – http://www.instagram.com/carwowcars Facebook – http://www.facebook.com/carwowuk/ Twitter – http://www.twitter.com/carwowuk Refer A Friend – https://www.carwow.co.uk/share Awkward haggling is a thing of the past with carwow. Choose your perfect car with our configurator tool and let the country’s best dealers compete over you. Compare the five best offers by price, location and dealer ratings and choose the one that’s right for you – no hassle, no haggling, just a great deal. Visit our site to save money on your new car – http://bit.ly/carwow-UK Oder auch in Deutschland Geld beim Autokauf sparen – http://bit.ly/carwow-DE
Всегда свежие новости – в нашем Телеграм-канале.
Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение