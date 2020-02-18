Новый хэтчбек Hyundai, доработанный Porsche 911 и другие новости за ночь

Австралийское подразделение Ford поблагодарило в своём твиттере компанию Holden за то, что марка была достойным конкурентом как на дорогах, так и на гоночных треках, а также не давала расслаб­ляться. В заключение в Ford написали, что будут скучать по Holden.

Ранее концерн General Motors объявил о ликви­дации компании Holden к 2021 году. Под её брендом на терри­тории Австралии и Новой Зеландии продаются пере­­лицованные модели разных марок, входящих в GM.