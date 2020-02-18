Новый хэтчбек Hyundai, доработанный Porsche 911 и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания Hyundai показала первые фотографии хэтчбека i20 третьего поколения. Внешность новинки – в стиле младшего i10, а силовая линейка будет состоять из бензиновых двигателей: литровой «турботройки» и четырёхцилиндрового атмосферника 1.2.
Полноценная премьера нового Hyundai i20 состоится на Женевском автосалоне в марте. Эта модель продавалась в России только в первом поколении, после чего её сменил хэтчбек Solaris.
Hyundai i20 стоит вернуться в Россию?
Porsche 911 получил большое антикрыло
Заводское подразделение Porsche Exclusive Manufaktur разработало для купе 911 Carrera новый пакет Aerokit. В него входят немного изменённые бамперы, а главное — регулируемое антикрыло внушительных размеров, установленное вместо скромного спойлера. Новые детали испытывались на протяжении 145 тысяч километров в разных климатических условиях, 55 тысяч из которых пришлись на тестовый трек Нардо. Стоимость комплекта Aerokit в США составляет 6910 долларов (438 тысяч рублей).
Chevrolet Niva начали продавать в салонах Лады под старым названием
Внедорожники Chevrolet Niva начали поступать на продажу в дилерские центры Lada, причём эмблемы никто не менял, они остались американскими. Раньше модель продавали через отдельную дилерскую сеть СП «GM-АвтоВАЗ», но в декабре 2019 года АвтоВАЗ выкупил чужую долю акций совместного предприятия. Ожидается, что на внедорожниках всё же появится эмблема с ладьёй — это произойдёт летом во время небольшого обновления модели.
Источник: Лада.Онлайн
Ford расстроился из-за кончины главного конкурента
Австралийское подразделение Ford поблагодарило в своём твиттере компанию Holden за то, что марка была достойным конкурентом как на дорогах, так и на гоночных треках, а также не давала расслабляться. В заключение в Ford написали, что будут скучать по Holden.
Ранее концерн General Motors объявил о ликвидации компании Holden к 2021 году. Под её брендом на территории Австралии и Новой Зеландии продаются перелицованные модели разных марок, входящих в GM.
Источник: Ford Australia (англ.)
Колонна российских Шерпов проехала по Чикаго для рекламы кроссовок рэпера
Рэпер Канье Уэст в рамках рекламной кампании новых кроссовок Yeezy Quantum проехал по улицам Чикаго на колонне из пяти чёрных вездеходов Шерп. И во время покатушек прохожим раздавали бесплатные кроссовки.