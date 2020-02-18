Владелец коллекции гиперкаров рассказал о тратах на их содержание

Новый хэтчбек Hyundai, доработанный Porsche 911 и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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Компания Hyundai показала первые фотографии хэтчбека i20 третьего поколения. Внешность новинки – в стиле младшего i10, а силовая линейка будет состоять из бензиновых двигателей: литровой «турботройки» и четырёх­цилиндрового атмосферника 1.2.

Полноценная премьера нового Hyundai i20 состоится на Женевском авто­салоне в марте. Эта модель прода­валась в России только в первом поколении, после чего её сменил хэтчбек Solaris.

Hyundai i20 стоит вернуться в Россию?

Porsche 911 получил большое антикрыло

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Заводское подразделение Porsche Exclusive Manufaktur раз­работало для купе 911 Carrera новый пакет Aerokit. В него входят немного изменённые бамперы, а главное — регули­руемое антикрыло внуши­тельных размеров, установ­ленное вместо скромного спойлера. Новые детали испыты­вались на протяжении 145 тысяч кило­метров в разных климати­ческих условиях, 55 тысяч из которых пришлись на тестовый трек Нардо. Стоимость комплекта Aerokit в США состав­ляет 6910 долларов (438 тысяч рублей).

Chevrolet Niva начали продавать в салонах Лады под старым названием

Внедорожники Chevrolet Niva начали поступать на продажу в дилерские центры Lada, причём эмблемы никто не менял, они остались американ­скими. Раньше модель продавали через отдельную дилерскую сеть СП «GM-АвтоВАЗ», но в декабре 2019 года АвтоВАЗ выкупил чужую долю акций совместного пред­приятия. Ожидается, что на вне­дорожниках всё же появится эмблема с ладьёй — это произойдёт летом во время небольшого обновления модели.

Источник: Лада.Онлайн

Ford расстроился из-за кончины главного конкурента

Holden Trax, TrailBlazer и Acadia

Австралийское подразделение Ford поблагодарило в своём твиттере компанию Holden за то, что марка была достойным конкурентом как на дорогах, так и на гоночных треках, а также не давала расслаб­ляться. В заключение в Ford написали, что будут скучать по Holden.

Ранее концерн General Motors объявил о ликви­дации компании Holden к 2021 году. Под её брендом на терри­тории Австралии и Новой Зеландии продаются пере­­лицованные модели разных марок, входящих в GM.

Источник: Ford Australia (англ.)

Колонна российских Шерпов проехала по Чикаго для рекламы кроссовок рэпера

Рэпер Канье Уэст в рамках рекламной кампании новых кроссовок Yeezy Quantum проехал по улицам Чикаго на колонне из пяти чёрных везде­ходов Шерп. И во время покатушек прохожим раздавали бесплатные кроссовки.

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