Ferrari готовит доступный гибридный суперкар и другие новости за ночь
Компания Ferrari готовит к премьере первый «массовый» суперкар – с гибридной силовой установкой. Автомобиль будет оснащаться двигателем V8 и электромотором, и по динамическим характеристикам превзойдёт 720-сильное трековое купе Ferrari 488 Pista. Новинку покажут в конце года на специальном мероприятии, а клиенты получат первые машины не раньше 2020 года. Первым серийным гибридом марки в 2013 году стал 963-сильный гиперкар LaFerrari.
Источник: Automotive News (англ.)
Для мировой премьеры лимузин Aurus покрасили в белый
На выставке вооружения IDEX в Объединенных Арабских Эмиратах состоялась мировая премьера российской марки Aurus. Автомобиль Senat Limousine L700 выставлен на стенде местеного холдинга Tawazun – ожидается, что эта компания займётся выпуском моделей фирмы на своих мощностях. Европейская премьера бренда состоится на Женевском автосалоне в марте 2019 года.
Источник: ТАСС
Amazon вложился в электромобильный стартап Rivian
Корпорация Amazon стала одним из инвесторов стартапа Rivian, занимающегося разработкой электромобилей. Второй участник раунда – саудовская компания-дистрибьютор автомобилей Abdul Latif Jameel, которая уже является долгосрочным инвестором Rivian. Общая сумма инвестиций – 700 миллионов долларов США. Фирма планирует начать производство первой модели – электропикапа R1T – в конце 2020 года на принадлежащим ей бывшем заводе компании Mitsubishi Motors в городе Нормал (штат Иллинойс).
Источник: InsideEV’s (англ.)
К 2020 году в линейке Mercedes-Benz будет больше 20 гибридов
Компания Mercedes-Benz готовится к масштабному расширению гибридных модификаций своих моделей. В 2018 году автопроизводитель запустил подключаемые гибридные версии C-класса, E-класса и S-класса. В течение 2019 года появятся гибридные версии кроссоверов GLC и GLE и хэтчбека A-класса (эту же силовую установку в 2020 году используют на компактвэне B-Class и кроссовере GLB). Гибридную версию также получит седан S-класс нового поколения.
Ранее Mercedes-Benz объявил о намерении к 2022 году электрифицировать весь модельный ряд и выпускать 130 модификаций автомобилей, оснащенных электромоторами, в рамках трёх линеек – EQ Power (подключаемые гибриды), EQ Boost (мягкие гибриды) и EQ (полностью электрические модели).
Источник: Autocar (англ.)
Новый Suzuki Jimny провалил лосиный тест
Испанское издание km77 выявило серьёзный недостаток нового Suzuki Jimny – из-за высокого центра масс и неудачных настроек системы стабилизации, во время резкого объезда препятствий на скорости более 68 км/ч внедорожник может встать на два колеса, а водитель – потерять управление. Посмотрите, как это было.