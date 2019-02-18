Беспилотники Apple и Uber оказались самыми беспомощными

Ferrari готовит доступный гибридный суперкар и другие новости за ночь

Новости

Компания Ferrari готовит к премьере первый «массовый» суперкар – с гибридной силовой установкой. Автомобиль будет оснащаться двигателем V8 и электромотором, и по динамическим характеристикам превзойдёт 720-сильное трековое купе Ferrari 488 Pista. Новинку покажут в конце года на специальном мероприятии, а клиенты получат первые машины не раньше 2020 года. Первым серийным гибридом марки в 2013 году стал 963-сильный гиперкар LaFerrari.

Источник: Automotive News (англ.)

Для мировой премьеры лимузин Aurus покрасили в белый

Aurus Senat Limousine L700 | Фото: ТАСС

На выставке вооружения IDEX в Объединенных Арабских Эмиратах состоялась мировая премьера российской марки Aurus. Автомобиль Senat Limousine L700 выставлен на стенде местеного холдинга Tawazun – ожидается, что эта компания займётся выпуском моделей фирмы на своих мощностях. Европейская премьера бренда состоится на Женевском автосалоне в марте 2019 года.

Источник: ТАСС

Amazon вложился в электромобильный стартап Rivian

Rivian R1T

Корпорация Amazon стала одним из инвесторов стартапа Rivian, занимающегося разработкой электромобилей. Второй участник раунда – саудовская компания-дистрибьютор автомобилей Abdul Latif Jameel, которая уже является долгосрочным инвестором Rivian. Общая сумма инвестиций – 700 миллионов долларов США. Фирма планирует начать производство первой модели – электропикапа R1T – в конце 2020 года на принадлежащим ей бывшем заводе компании Mitsubishi Motors в городе Нормал (штат Иллинойс).

Источник: InsideEV’s (англ.)

К 2020 году в линейке Mercedes-Benz будет больше 20 гибридов

Компания Mercedes-Benz готовится к масштабному расширению гибридных модификаций своих моделей. В 2018 году автопроизводитель запустил подключаемые гибридные версии C-класса, E-класса и S-класса. В течение 2019 года появятся гибридные версии кроссоверов GLC и GLE и хэтчбека A-класса (эту же силовую установку в 2020 году используют на компактвэне B-Class и кроссовере GLB). Гибридную версию также получит седан S-класс нового поколения.

Подзаряжаемые гибридные версии Mercedes-Benz C-класса, E-класса и S-класса

Ранее Mercedes-Benz объявил о намерении к 2022 году электрифицировать весь модельный ряд и выпускать 130 модификаций автомобилей, оснащенных электромоторами, в рамках трёх линеек – EQ Power (подключаемые гибриды), EQ Boost (мягкие гибриды) и EQ (полностью электрические модели).

Источник: Autocar (англ.)

Новый Suzuki Jimny провалил лосиный тест

Испанское издание km77 выявило серьёзный недостаток нового Suzuki Jimny – из-за высокого центра масс и неудачных настроек системы стабилизации, во время резкого объезда препятствий на скорости более 68 км/ч внедорожник может встать на два колеса, а водитель – потерять управление. Посмотрите, как это было.

Prueba y más información sobre el Suzuki Jimny 2019 en: https://www.km77.com/coches/suzuki/jimny/2019/estandar/informacion Suzuki Jimny Maniobra de esquiva 76 Esta es la primera pasada que hicimos con el Suzuki Jimny. Fue a una velocidad de 76 kilómetros por hora, en lugar de 77 que era nuestro objetivo. Sea como fuera, estuvimos muy lejos de completar la maniobra correctamente. Hay dos motivos que lo explican. Uno, que la dirección es muy lenta y obliga al conductor a un movimiento extremadamente rápido del volante que, al menos en esta ocasión, no fue capaz de realizar. En segundo lugar, la adherencia que proporcionan los neumáticos es muy baja y, en consecuencia, el Jimny abre mucho la trayectoria. 68 La velocidad máxima a la que fuimos capaces de completar el ejercicio de forma satisfactoria fueron 68 kilómetros por hora, que es una velocidad baja. En la segunda zona de conos la carrocería rebota lateralmente, aunque el conductor no llega a tener mucha sensación de descontrol. La intervención de las ayudas electrónicas a la estabilidad es evidente y, por ello, la velocidad a la salida de la última zona de conos es baja. También se ve que la deformación de los neumáticos delanteros es muy importante en los momentos de mayor esfuerzo lateral. 71 Este intento fue realizado a una velocidad un poco más elevada que el anterior. Por ello, el deslizamiento de las ruedas fue un poco mayor y, en consecuencia, el coche abrió la trayectoria derribando uno de los conos. Eslalon En la maniobra de eslalon, el Jimny tarda en apoyarse sobre las ruedas exteriores al viraje, con lo que los cambios de trayectoria no se suceden con rapidez. El vehículo no muestra movimientos bruscos en ningún momento y el balanceo de la carrocería es moderado. ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ ***************************************************************************************** Puedes visitar nuestra web https://www.km77.com para encontrar más información, imágenes, precios y datos técnicos de este y otros modelos. También te ofrecemos nuestro comparador de seguros para que encuentres el más asequible o el de mejor relación entre calidad y precio, una herramienta exclusiva ➡ https://goo.gl/26dHvf
Всегда свежие новости – в нашем Телеграм-канале.
Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение