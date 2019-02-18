Ferrari готовит доступный гибридный суперкар и другие новости за ночь

Компания Ferrari готовит к премьере первый «массовый» суперкар – с гибридной силовой установкой. Автомобиль будет оснащаться двигателем V8 и электромотором, и по динамическим характеристикам превзойдёт 720-сильное трековое купе Ferrari 488 Pista. Новинку покажут в конце года на специальном мероприятии, а клиенты получат первые машины не раньше 2020 года. Первым серийным гибридом марки в 2013 году стал 963-сильный гиперкар LaFerrari.