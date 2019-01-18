Реклама Lexus по сценарию искусственного интеллекта и другие новости за ночь
Компания Lexus доверила написание сценария для рекламы седана ES искусственному интеллекту IBM Watson, который проанализировал лучшие автомобильные рекламные ролики последних 15 лет, получившие международные награды и вызывающие наибольшие эмоции у зрителя. Но режиссёром стал человек – шотландец Кевин Макдональд, получивший за свой документальный фильм «Однажды в сентябре» премию Оскар.
УАЗ Патриот получил новый набор опций
Ульяновский автозавод решил пересмотреть набор опционального оборудования для внедорожника Патриот – теперь для базовой комплектации «Классик» можно доказать дополнительный отопитель салона и мультимедийную систему с навигацией, для версии «Оптимум» – климат-контроль и атермальные стёкла, а для «Престиж» – передние и задние парктроники, а также камеру заднего вида, которые раньше были только в топовой комплектации «Максимум». Новые версии станут доступны в феврале 2019 года
Источник: УАЗ
Toyota укрыла новый Highlander странным камуфляжем
Фотошпионы впервые поймали кроссовер Toyota Highlander четвёртого поколения – прототипу не помогла маскировка, сделанная наспех из клейкой ленты и картона. Как и большая часть новых моделей Toyota, Highlander получит модульную платформу TNGA. Официальная премьера кроссовера состоится во второй половине 2019 года или в начале 2020 года.
Источник: Carscoops (англ.)
Автомобили Lotus начнут выпускать в Китае
Концерн Geely, которому принадлежат марки Lotus и Volvo, вложит 1,3 миллиарда долларов в строительство нового завода мощностью 150 тысяч автомобилей в год в китайском городе Ухань. На нём наладят производство двух кроссоверов Lotus, которые будут использовать компоненты платформы SPA от моделей Volvo XC60 и XC90. Планируется, что их представят в 2020 и 2021 годах.
Источник: Reuters (англ.)
Посмотрите на самую медленную в мире погоню
Городские маленькие электроскутеры очень популярны в Великобритании, но на скоростные шоссе им путь закрыт из-за очень низкой максимальной скорости. Однако один скутерист всё-таки оказался на трассе, чем сразу привлёк внимание полиции. Либо патрульный экипаж просто сопровождает парня до ближайшего съезда (ради его же безопасности), либо мы с вами наблюдаем самую медленную полицейскую погоню в мире.