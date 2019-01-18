Реклама Lexus по сценарию искусственного интеллекта и другие новости за ночь

Ульяновский автозавод решил пересмотреть набор опционального оборудования для внедорожника Патриот – теперь для базовой комплектации «Классик» можно доказать дополнительный отопитель салона и мультимедийную систему с навигацией, для версии «Оптимум» – климат-контроль и атермальные стёкла, а для «Престиж» – передние и задние парктроники, а также камеру заднего вида, которые раньше были только в топовой комплектации «Максимум». Новые версии станут доступны в феврале 2019 года