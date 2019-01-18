Крутейший LR Defender из последнего фильма про Джеймса Бонда выставили на продажу

Реклама Lexus по сценарию искусственного интеллекта и другие новости за ночь

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Компания Lexus доверила написание сценария для рекламы седана ES искусственному интеллекту IBM Watson, который проанализировал лучшие автомобильные рекламные ролики последних 15 лет, получившие международные награды и вызывающие наибольшие эмоции у зрителя. Но режиссёром стал человек – шотландец Кевин Макдональд, получивший за свой документальный фильм «Однажды в сентябре» премию Оскар.

When man and machine work together incredible things can happen. That’s why the script of the TV Commercial for the new Lexus ES, a car which anticipates driver input, was entirely written by an AI and shot by an award-winning director. Find out more: http://fal.cn/SMYo Book a test drive: http://fal.cn/SMYJ Order a brochure: http://fal.cn/SMY9 Find a Lexus retailer near you: http://fal.cn/SMY5 Build your Lexus: http://fal.cn/SMYf Subscribe to the Lexus Europe channel and keep up to date with our latest news, models, events and campaigns. Follow us on Twitter: https://twitter.com/Lexus_EU

УАЗ Патриот получил новый набор опций

Ульяновский автозавод решил пересмотреть набор опционального оборудования для внедорожника Патриот – теперь для базовой комплектации «Классик» можно доказать дополнительный отопитель салона и мультимедийную систему с навигацией, для версии «Оптимум» – климат-контроль и атермальные стёкла, а для «Престиж» – передние и задние парктроники, а также камеру заднего вида, которые раньше были только в топовой комплектации «Максимум». Новые версии станут доступны в феврале 2019 года

Источник: УАЗ

Toyota укрыла новый Highlander странным камуфляжем

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Фотошпионы впервые поймали кроссовер Toyota Highlander четвёртого поколения – прототипу не помогла маскировка, сделанная наспех из клейкой ленты и картона. Как и большая часть новых моделей Toyota, Highlander получит модульную платформу TNGA. Официальная премьера кроссовера состоится во второй половине 2019 года или в начале 2020 года.

Источник: Carscoops (англ.)

Автомобили Lotus начнут выпускать в Китае

Концерн Geely, которому принадлежат марки Lotus и Volvo, вложит 1,3 миллиарда долларов в строительство нового завода мощностью 150 тысяч автомобилей в год в китайском городе Ухань. На нём наладят производство двух кроссоверов Lotus, которые будут использовать компоненты платформы SPA от моделей Volvo XC60 и XC90. Планируется, что их представят в 2020 и 2021 годах.

Источник: Reuters (англ.)

Посмотрите на самую медленную в мире погоню

Городские маленькие электроскутеры очень популярны в Великобритании, но на скоростные шоссе им путь закрыт из-за очень низкой максимальной скорости. Однако один скутерист всё-таки оказался на трассе, чем сразу привлёк внимание полиции. Либо патрульный экипаж просто сопровождает парня до ближайшего съезда (ради его же безопасности), либо мы с вами наблюдаем самую медленную полицейскую погоню в мире.

Occurred on January 10, 2019 / Merthyr Tydfil, Wales, UK "Me and my brother-in-law were driving home from work when we hit traffic in near 'a470' where it is normally good. About 5 minutes into the slow-moving traffic we noticed a man being chased on a mobility scooter we both burst out laughing and then I grabbed my phone and made the video." Contact licensing@viralhog.com to license this or any ViralHog video. Make money from your videos! Submit footage here: https://goo.gl/yejGkm Subscribe, Like, or Follow ViralHog: YouTube: https://goo.gl/A0gBKk Facebook: https://goo.gl/XQWqJt Instagram: https://goo.gl/NMq8dl Twitter: https://goo.gl/pF8Xop
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