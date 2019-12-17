38-дюймовый монитор нового Cadillac Escalade, проваленный Пассатом лосиный тест и другие новости за ночь

Кроссовер Porsche Macan обзавёлся версией GTS, которая стала про­межуточной между 354-сильной Macan S и 440-сильной Macan Turbo. Новое исполнение имеет дефорсиро­ванный до 380 л.с. (520 Н·м) 2.9 V6 с двумя турбинами от флагман­ской версии Turbo. Двигатель сочетается с семиступенчатым «роботом» с двумя сцепле­ниями и полным приводом.

До 100 км/ч Macan GTS способен ускоряться за 4,9 секунды, а опци­ональный пакет Sport Chrono помогает сбросить ещё 0,2 секунды. Macan Turbo на 0,4 секунды быстрее при аналогичных вводных. Максимальная скорость Macan GTS составляет 261 км/ч против 270 км/ч у Turbo.