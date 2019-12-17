38-дюймовый монитор нового Cadillac Escalade, проваленный Пассатом лосиный тест и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания Cadillac показала первый тизер интерьера внедорожника Escalade пятого поколения. Новинка получит изогнутый дисплей на органических светодиодах (OLED) диагональю 38 дюймов и разрешением 4K. По ранее опубликованным шпионским снимкам известно, что он будет многослойным — в отдельной рамке расположена цифровая приборная панель. Премьера нового Cadillac Escalade состоится 4 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.
Названа дата премьеры GMC Yukon
Рамный внедорожник GMC Yukon нового поколения представят 14 января 2020 года на специальном мероприятии на горнолыжном курорте Вэйл в штате Колорадо. В линейке концерна General Motors внедорожник Yukon находится на ступеньку выше Chevrolet Tahoe (он уже сменил поколение), но не дотягивает по премиальности до Cadillac Escalade, который дебютирует позже всех.
Обновлённый Porsche Macan получил версию GTS
Кроссовер Porsche Macan обзавёлся версией GTS, которая стала промежуточной между 354-сильной Macan S и 440-сильной Macan Turbo. Новое исполнение имеет дефорсированный до 380 л.с. (520 Н·м) 2.9 V6 с двумя турбинами от флагманской версии Turbo. Двигатель сочетается с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом.
До 100 км/ч Macan GTS способен ускоряться за 4,9 секунды, а опциональный пакет Sport Chrono помогает сбросить ещё 0,2 секунды. Macan Turbo на 0,4 секунды быстрее при аналогичных вводных. Максимальная скорость Macan GTS составляет
В стандартное оснащение Macan GTS входят
Какой Macan взяли бы себе?
Mercedes-Benz рассказал о таинственном концепте
Компания Mercedes-Benz показала оформление своего стенда, который будет встречать посетителей на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе с 7 по 10 января 2020 года. На мероприятии впервые покажут концепт-кар, по словам создателей, призванный продемонстрировать «современную роскошь». Никаких изображений автомобиля в Mercedes-Benz не раскрыли.
VW Passat провалил лосиный тест
Испанский портал 77km испытал 190-сильный универсал Volkswagen Passat с двухлитровым дизелем на устойчивость при резком перестроении во время объезда препятствия на дороге. Выяснилось, что машина без проблем проходит лосиный тест только при