Тесла спасла водителя от штрафа на 10 тысяч рублей

38-дюймовый монитор нового Cadillac Escalade, проваленный Пассатом лосиный тест и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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Компания Cadillac показала первый тизер интерьера внедорожника Escalade пятого поколения. Новинка получит изогнутый дисплей на органи­ческих светодиодах (OLED) диагональю 38 дюймов и разрешени­ем 4K. По ранее опубликованным шпионским снимкам известно, что он будет многослойным — в отдельной рамке рас­положена цифровая приборная панель. Премьера нового Cadillac Escalade состоится 4 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.

Названа дата премьеры GMC Yukon

Нынешний GMC Yukon

Рамный внедорожник GMC Yukon нового поколения представят 14 января 2020 года на специальном меро­приятии на горно­лыжном курорте Вэйл в штате Колорадо. В линейке концерна General Motors внедорожник Yukon находится на ступеньку выше Chevrolet Tahoe (он уже сменил поколение), но не дотягивает по преми­альности до Cadillac Escalade, который дебютирует позже всех.

Обновлённый Porsche Macan получил версию GTS

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Кроссовер Porsche Macan обзавёлся версией GTS, которая стала про­межуточной между 354-сильной Macan S и 440-сильной Macan Turbo. Новое исполнение имеет дефорсиро­ванный до 380 л.с. (520 Н·м) 2.9 V6 с двумя турбинами от флагман­ской версии Turbo. Двигатель сочетается с семиступенчатым «роботом» с двумя сцепле­ниями и полным приводом.

До 100 км/ч Macan GTS способен ускоряться за 4,9 секунды, а опци­ональный пакет Sport Chrono помогает сбросить ещё 0,2 секунды. Macan Turbo на 0,4 секунды быстрее при аналогичных вводных. Максимальная скорость Macan GTS составляет 261 км/ч против 270 км/ч у Turbo.

В стандартное оснащение Macan GTS входят 20-дюймо­вые колёса, заниженная на 15 милли­метров подвеска с адаптивными аморти­заторами, спортивный выхлоп, оформ­ление деталей кузова с чёрными акцентами и тониро­ванной свето­диодной оптикой. Начальная стоимость новинки в Германии составляет 77 800 евро (5,4 миллиона рублей), тогда как Turbo стоит минимум 91 922 евро (6,4 миллиона рублей), а Macan S — 65 485 евро (4,6 миллиона рублей).

Какой Macan взяли бы себе?

Mercedes-Benz рассказал о таинственном концепте

Компания Mercedes-Benz показала оформление своего стенда, который будет встречать посетителей на выставке потреби­тельской электроники CES в Лас-Вегасе с 7 по 10 января 2020 года. На меро­приятии впервые покажут концепт-кар, по словам создателей, призванный продемон­стрировать «современную роскошь». Никаких изображений автомобиля в Mercedes-Benz не раскрыли.

VW Passat провалил лосиный тест

Испанский портал 77km испытал 190-сильный универсал Volkswagen Passat с двух­литровым дизелем на устойчи­вость при резком пере­строении во время объезда препят­ствия на дороге. Выяснилось, что машина без проблем проходит лосиный тест только при 73 км/ч, а на более высокой скорости из-за плохо настроенной системы стабили­зации автомобиль выносит за пределы трассы, и он сбивает конусы.

Prueba completa y más información sobre el Volkswagen Passat Variant 2019 en: https://bit.ly/2DGOxiY Volkswagen Passat Variant (2019) Maniobra de esquiva 76 Este es el primer intento que realizamos con el Volkswagen Passat Variant. El coche mostró una tendencia clara a descolocarse después del segundo movimiento brusco del volante. En consecuencia, el conductor se vio sorprendido. Ese fuerte sobreviraje fue el responsable de que tirásemos un cono del segundo pasillo y varios del tercero. 73 Setenta y tres kilómetros por hora fue la velocidad máxima a la que superamos la maniobra de esquiva de forma satisfactoria. A esa velocidad, que es relativamente baja, el coche siguió con más fidelidad que en el caso anterior la trayectoria hacia la que apuntaban las ruedas. 74 A setenta y cuatro kilómetros por hora las reacciones fueron parecidas que en el caso anterior. La diferencia es que tiramos uno de los conos del tercer carril y, por ello, no la podemos dar por buena. 75 Un poco más deprisa, a setenta y cinco kilómetros por hora, el comportamiento del coche volvió a ser malo. Como en la primera pasada, reaccionó bruscamente ya que el eje posterior se descolocó mucho, obligando al conductor a realizar un contravolante para no perder aún más la trayectoria. En todo momento, el control de estabilidad está activado. Eslalon En el ejercicio de Eslalon el Volkswagen Passat Variant se movió entre los conos con agilidad, precisión y con un balanceo no muy grande. El coche no se descolocó ni siquiera forzando los apoyos un poco más de la cuenta. #km77 #maniobradeesquiva #volkswagenpassat2019
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