Из пикапа Mercedes-Benz X-класса сделали шестиколёсного монстра для трека (и другие новости за ночь)
Польское ателье Carlex Design анонсировало тюнинг-проект на базе пикапа X-класса под названием Exy Monster X Concept. У шоу-кара – заниженная спортивная подвеска с расширенной колеей, карбон-керамические тормоза, а все кузовные панели выполнены из карбона. В салоне обещают поставить гоночные кресла с отделкой кожей.
При этом, на пикап зачем-то установили ещё и третью ось и аж две лебёдки (на переднем бампере и задней стенке кузова) и светодиодную «люстру» на крыше.
О технических доработках компания не сообщает – весь проект Exy Monster X Concept пока что воплощён только в рендерах, но Carlex Design уже ждёт богатых смельчаков для создания реального автомобиля.
Источник: Carlex Design (англ.)
Серийный электрохэтчбек Volkswagen I.D. впервые попался фотошпионам
Компания Volkswagen вывела на дорожные тесты в Южной Африке протопипы серийного электрического хэтчбэка I.D. Электрокар станет первой моделью, построенной на новой электрической платформе MEB. Официально его представят в 2019 году.
Источник: Theo Calitz
Aston Martin откажется от двигателя Mercedes-AMG
Марка Aston Martin в настоящее время использует два двигателя – V12 5.2 собственной разработки и V8 4.0, который закупается у компании Mercedes-AMG. Так вот – британский автопроизводитель собирается отказаться от моторов Мерседес и уже разрабатывает собственную рядную «шестёрку». Архитектурно она будет унифицирована с мотором V12. Впоследствии такой агрегат ляжет в основу гибридной силовой установки Aston Martin.
Источник: Autocar (англ.)
Оказывается, Lincoln Continental с «суицидальными» дверями уже существует
Недавно компания Lincoln намекнула на создание модели с дверями, открывающимися против хода движения, но оказывается, такой седан уже существует! Его показали на дилерской конференции – и, судя по картинкам, это удлинённая версия седана Continental под названием Lincoln Coach Door Continental. Других подробностей нет – они появятся после презентации в 2019 году.
Источник: Сarscoops (англ.)
Сможет ли Kia Stinger побить в дрэге Tesla Model S? Смотрите ролик!
В гонке по прямой сравнили два лифтбэка с очень разными двигателями – топовый Kia Stinger GT S с бензиновым 3.3 V6 мощностью 370 л.с. и базовый 367-сильный электромобиль Tesla Model S 75D. Хм-хм, интересненько!