Компания Infiniti анонсировала электрический кроссовер

Из пикапа Mercedes-Benz X-класса сделали шестиколёсного монстра для трека (и другие новости за ночь)

Новости
Carlex Exy Monster X Concept
Carlex Exy Monster X Concept
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Carlex Exy Monster X Concept

Польское ателье Carlex Design анонсировало тюнинг-проект на базе пикапа X-класса под названием Exy Monster X Concept. У шоу-кара – заниженная спортивная подвеска с расширенной колеей, карбон-керамические тормоза, а все кузовные панели выполнены из карбона. В салоне обещают поставить гоночные кресла с отделкой кожей.

При этом, на пикап зачем-то установили ещё и третью ось и аж две лебёдки (на переднем бампере и задней стенке кузова) и светодиодную «люстру» на крыше. 

О технических доработках компания не сообщает – весь проект Exy Monster X Concept пока что воплощён только в рендерах, но Carlex Design уже ждёт богатых смельчаков для создания реального автомобиля.

Источник: Carlex Design (англ.)

Серийный электрохэтчбек Volkswagen I.D. впервые попался фотошпионам

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Компания Volkswagen вывела на дорожные тесты в Южной Африке протопипы серийного электрического хэтчбэка I.D. Электрокар станет первой моделью, построенной на новой электрической платформе MEB. Официально его представят в 2019 году.

Источник: Theo Calitz

Aston Martin откажется от двигателя Mercedes-AMG

Марка Aston Martin в настоящее время использует два двигателя – V12 5.2 собственной разработки и V8 4.0, который закупается у компании Mercedes-AMG. Так вот – британский автопроизводитель собирается отказаться от моторов Мерседес и уже разрабатывает собственную рядную «шестёрку». Архитектурно она будет унифицирована с мотором V12. Впоследствии такой агрегат ляжет в основу гибридной силовой установки Aston Martin.

Источник: Autocar (англ.)

Оказывается, Lincoln Continental с «суицидальными» дверями уже существует

Недавно компания Lincoln намекнула на создание модели с дверями, открывающимися против хода движения, но оказывается, такой седан уже существует! Его показали на дилерской конференции – и, судя по картинкам, это удлинённая версия седана Continental под названием Lincoln Coach Door Continental. Других подробностей нет – они появятся после презентации в 2019 году.

Источник: Сarscoops (англ.)

Сможет ли Kia Stinger побить в дрэге Tesla Model S? Смотрите ролик!

В гонке по прямой сравнили два лифтбэка с очень разными двигателями – топовый Kia Stinger GT S с бензиновым 3.3 V6 мощностью 370 л.с. и базовый 367-сильный электромобиль Tesla Model S 75D. Хм-хм, интересненько!

The Kia shades the Tesla on power, but the Tesla trumps the Kia on torque. Who wins in this petrol vs electric showdown? Let us know in the comments who you think will take first place! Watch more Drag Races here: http://bit.ly/TGDragRaces WATCH MORE TOP GEAR: Chris Harris Drives: http://bit.ly/ChrisHarrisDrives Car Walkarounds: http://bit.ly/CarWalkarounds Subscribe to Top Gear for more videos: http://bit.ly/SubscribeToTopGear MORE ABOUT TOP GEAR: Want to watch a bit of Top Gear on the internet? Welcome to the most comprehensive collection of official clips you'll find on YouTube. Whether you're searching for a caravan challenge, Ken Block in the Hoonicorn, cars versus fighter jets, Stig power laps or the latest Chris Harris Drives, you can find all the iconic films here. Make sure you're subscribed to the official Top Gear YouTube channel: http://bit.ly/SubscribeToTopGear This is a channel from BBC Studios, who help fund new BBC programmes.
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