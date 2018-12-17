Из пикапа Mercedes-Benz X-класса сделали шестиколёсного монстра для трека (и другие новости за ночь)

Польское ателье Carlex Design анонсировало тюнинг-проект на базе пикапа X-класса под названием Exy Monster X Concept. У шоу-кара – заниженная спортивная подвеска с расширенной колеей, карбон-керамические тормоза, а все кузовные панели выполнены из карбона. В салоне обещают поставить гоночные кресла с отделкой кожей.

При этом, на пикап зачем-то установили ещё и третью ось и аж две лебёдки (на переднем бампере и задней стенке кузова) и светодиодную «люстру» на крыше.

О технических доработках компания не сообщает – весь проект Exy Monster X Concept пока что воплощён только в рендерах, но Carlex Design уже ждёт богатых смельчаков для создания реального автомобиля.