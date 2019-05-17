Юбилейная BMW M5, противопожарный апдейт Tesla и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания BMW выпустила спецверсию заряженного седана M5, посвящённую 35-летию модели. В качестве основы BMW M5 Edition 35 Years взята модификация M5 Competition с 4.4 V8 мощностью 625 л.с. (750 Н·м). Юбилейная версия отличается эксклюзивным чёрным матовым цветом, серыми 20-дюймовыми колёсами с Y-образными спицами и чёрными глянцевыми тормозными суппортами.
Интерьер изменился за счёт вставок из анодированного золота с алюминиево-карбоновой структурой на передней панели, дверных картах и на центральной консоли, а также чёрных кожаных сидений с бежевой прострочкой. Всего выпустят 350 экземпляров BMW M5 Edition 35 Years – они поступят в продажу в июле 2019 года.
Достаточно изменений для юбилейной версии?
Tesla обновила софт машин из-за возгораний
Tesla выпустила обновление программного обеспечения для электромобилей Model S и Model X. Новый софт содержит улучшенные настройки процесса зарядки батарей и управления охлаждением блока аккумуляторов. При этом новую прошивку следует считать превентивной мерой, так как причины последних пожаров Tesla ещё не выяснила.
Источник: Reuters (англ.)
Марка Renault представила городской беспилотник
Компания Renault показала миниатюрный автомобиль EZ-Pod. Двухместный беспилотник занимает на дороге меньше трёх квадратных метров. Концепт построен на базе серийного электромобиля Twizy и оборудован лидаром, радарами, GPS-передатчиком и фронтальной камерой. Предполагается, что EZ-Pod можно будет использовать для городских поездок на небольшие расстояния.
Обновлённый Cadillac XT5 раскрыли до премьеры
Неподалёку от завода General Motors фотошпионы сняли на парковке неприкрытый рестайлинговый Cadillac XT5. Обновлённый кроссовер проще всего отличить от нынешней версии по изменённому рисунку решётки радиатора и по серебристой отделке нижней части бамперов. В салоне появилась шайба-джойстик, которой можно управлять медиасистемой. Премьера рестайлинговой модели состоится уже в ближайшие месяцы.
Источник: Motor1 (англ.)
Пикап не выдержал замера мощности и вспыхнул
В США на динамометрическом стенде начали замерять мощность свирепого пикапа Chevrolet Silverado, но в момент, когда на экране высветились впечатляющие 1594 л.с. и 2439 Н·м, дизельный V8 не выдержал и загорелся.