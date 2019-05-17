Юбилейная BMW M5, противопожарный апдейт Tesla и другие новости за ночь

Интерьер изменился за счёт вставок из анодированного золота с алюминиево-карбоновой структурой на передней панели, дверных картах и на центральной консоли, а также чёрных кожаных сидений с бежевой прострочкой. Всего выпустят 350 экземпляров BMW M5 Edition 35 Years – они поступят в продажу в июле 2019 года.