На дороги Швеции выехали беспилотные грузовики

Юбилейная BMW M5, противопожарный апдейт Tesla и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Компания BMW выпустила спецверсию заряженного седана M5, посвящённую 35-летию модели. В качестве основы BMW M5 Edition 35 Years взята модификация M5 Competition с 4.4 V8 мощностью 625 л.с. (750 Н·м). Юбилейная версия отличается эксклюзивным чёрным матовым цветом, серыми 20-дюймовыми колёсами с Y-образными спицами и чёрными глянцевыми тормозными суппортами. 

BMW M5 Edition 35 Years
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BMW M5 Edition 35 Years

Интерьер изменился за счёт вставок из анодированного золота с алюминиево-карбоновой структурой на передней панели, дверных картах и на центральной консоли, а также чёрных кожаных сидений с бежевой прострочкой. Всего выпустят 350 экземпляров BMW M5 Edition 35 Years – они поступят в продажу в июле 2019 года.

Достаточно изменений для юбилейной версии?

Tesla обновила софт машин из-за возгораний

Tesla выпустила обновление программного обеспечения для электромобилей Model S и Model X. Новый софт содержит улучшенные настройки процесса зарядки батарей и управления охлаждением блока аккумуляторов. При этом новую прошивку следует считать превентивной мерой, так как причины последних пожаров Tesla ещё не выяснила.

Источник: Reuters (англ.)

Марка Renault представила городской беспилотник

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Компания Renault показала миниатюрный автомобиль EZ-Pod. Двухместный беспилотник занимает на дороге меньше трёх квадратных метров. Концепт построен на базе серийного электромобиля Twizy и оборудован лидаром, радарами, GPS-передатчиком и фронтальной камерой. Предполагается, что EZ-Pod можно будет использовать для городских поездок на небольшие расстояния.

Обновлённый Cadillac XT5 раскрыли до премьеры

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Неподалёку от завода General Motors фотошпионы сняли на парковке неприкрытый рестайлинговый Cadillac XT5. Обновлённый кроссовер проще всего отличить от нынешней версии по изменённому рисунку решётки радиатора и по серебристой отделке нижней части бамперов. В салоне появилась шайба-джойстик, которой можно управлять медиасистемой. Премьера рестайлинговой модели состоится уже в ближайшие месяцы.

Источник: Motor1 (англ.)

Пикап не выдержал замера мощности и вспыхнул

В США на динамометрическом стенде начали замерять мощность свирепого пикапа Chevrolet Silverado, но в момент, когда на экране высветились впечатляющие 1594 л.с. и 2439 Н·м, дизельный V8 не выдержал и загорелся.

We got more than we were bargaining for at our first Ultimate Callout Challenge diesel event! We were expecting to see some carnage, but not a MASSIVE fire like this and a runaway diesel on the dyno! The Dirty Ho*ker Diesel team brought out their Last Minute Ho*ker Duramax Chevy to UCC and put on a show they definitely were not hoping for! ** We had originally stated incorrect dyno numbers in this video which is why they are now blurred - the truck made 1,572hp & 1,799tq when it blew up! Subscribe ► http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=1320video 1320Video Gear ► http://www.1320video.com/shop ———————————————————————————————————— Watch more of our recent & related videos!: --- Slick Track Puts Racers Into Wall: https://youtu.be/JTsZUlW4Or8 --- GTR Destroying BUICK!: https://youtu.be/k2S_mC2y9G8 --- Daddy Dave NEW Setup!: https://youtu.be/NF1okjK8qIk ———————————————————————————————————— 1320Video is your #1 source for Street Car videos! Check us out at http://www.1320video.com ! ———————————————————————————————————— Facebook ► http://facebook.com/1320videos Instagram ► https://instagram.com/1320video 1320Video ► http://www.1320video.com Twitter ► https://twitter.com/1320video Snapchat ► Crew_1320Video
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