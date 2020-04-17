Новый Nissan X-Trail, рестайлинговый VW Tiguan и другие новости за ночь

В Сети опубликовали рекламные изображения Nissan X-Trail четвёртого поколения до его офици­альной премьеры. На них показана американская версия модели, именуемая Rogue. Кроссовер получил двух­этажные фары и большую решётку радиатора. Сзади вседорожник похож на предшественника.

Экран мультимедийной системы X-Trail теперь стоит отдельно от центральной консоли. Топ-версия новинки получит цифровую приборную панель и кожаную отделку сидений с ромбо­видной прострочкой. У модели также появились нефиксируемый селектор автомати­ческой коробки передач и шайба выбора режимов движения.

На рынок США кроссовер выйдет осенью. Дата официальной премьеры пока не разглашается.