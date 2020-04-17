Владельца новой Теслы шокировало ужасное качество сборки

Новый Nissan X-Trail, рестайлинговый VW Tiguan и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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В Сети опубликовали рекламные изображения Nissan X-Trail четвёртого поколения до его офици­альной премьеры. На них показана американская версия модели, именуемая Rogue. Кроссовер получил двух­этажные фары и большую решётку радиатора. Сзади вседорожник похож на предшественника. 

Экран мультимедийной системы X-Trail теперь стоит отдельно от центральной консоли. Топ-версия новинки получит цифровую приборную панель и кожаную отделку сидений с ромбо­видной прострочкой. У модели также появились нефиксируемый селектор автомати­ческой коробки передач и шайба выбора режимов движения.

На рынок США кроссовер выйдет осенью. Дата официальной премьеры пока не разглашается.

Источник: CocheSpias (исп.)

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Обновлённый VW Tiguan: первый тизер

Компания Volkswagen показала первое официальное изобра­жение рестай­лингового Тигуана, однако оно не раскрыло ничего нового — обнов­лённый кроссовер сфото­графи­ровали без камуфляжа ещё зимой. Когда его оконча­тельно рассекретят, пока неизвестно.

При этом в VW рассказали, что в 2019 году Tiguan стал самой популярной моделью марки, впервые опередив по продажам Golf. В прошлом году по всему миру реализовали 910 926 кроссоверов, а общий тираж модели с момента появления в 2007 году превысил 6 миллионов машин.

Ford передумал выпускать новый Focus RS

Ford Focus RS третьего поколения

Хэтчбек Ford Focus четвёртого поколения не получит самую мощную модифи­кацию RS. Компания отказалась от её создания из-за сокращения расходов и ужесточения экологических стандартов в Европе. Предполагалось, что новый Focus RS обзаведётся гибридной силовой установкой мощностью около 400 л.с., но с ней хот-хэтч сделался бы очень дорогим. Топовой останется версия ST, оснащённая 2,3-литровым турбомотором от предыдущего Focus RS, но дефорси­рованным с 350 до 280 сил.

Источник: Caradisiac (фр.)

Ferrari переключилась на производство медицинского оборудования

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На заводе Ferrari в Маранелло вместо суперкаров начали выпускать клапаны респираторов и фитинги для защитных масок. Компания планирует производить ежедневно по несколько сотен единиц новых изделий для больниц Италии.

Самолёт смог успешно сесть на шоссе

В канадском Квебеке у легкомоторного самолёта неожиданно возникли технические проблемы и пилоту пришлось совершить посадку на шоссе, хотя на дороге были автомобили. Аварийные службы убрали самолёт менее чем за час.

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