Новый Nissan X-Trail, рестайлинговый VW Tiguan и другие новости за ночь
Николай Андреев
В Сети опубликовали рекламные изображения Nissan
Экран мультимедийной системы X-Trail теперь стоит отдельно от центральной консоли. Топ-версия новинки получит цифровую приборную панель и кожаную отделку сидений с ромбовидной прострочкой. У модели также появились нефиксируемый селектор автоматической коробки передач и шайба выбора режимов движения.
На рынок США кроссовер выйдет осенью. Дата официальной премьеры пока не разглашается.
Источник: CocheSpias (исп.)
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Обновлённый VW Tiguan: первый тизер
Компания Volkswagen показала первое официальное изображение рестайлингового Тигуана, однако оно не раскрыло ничего нового — обновлённый кроссовер сфотографировали без камуфляжа ещё зимой. Когда его окончательно рассекретят, пока неизвестно.
При этом в VW рассказали, что в 2019 году Tiguan стал самой популярной моделью марки, впервые опередив по продажам Golf. В прошлом году по всему миру реализовали 910 926 кроссоверов, а общий тираж модели с момента появления в 2007 году превысил 6 миллионов машин.
Ford передумал выпускать новый Focus RS
Хэтчбек Ford Focus четвёртого поколения не получит самую мощную модификацию RS. Компания отказалась от её создания из-за сокращения расходов и ужесточения экологических стандартов в Европе. Предполагалось, что новый Focus RS обзаведётся гибридной силовой установкой мощностью около 400 л.с., но с ней хот-хэтч сделался бы очень дорогим. Топовой останется версия ST, оснащённая 2,3-литровым турбомотором от предыдущего Focus RS, но дефорсированным с 350 до 280 сил.
Источник: Caradisiac (фр.)
Ferrari переключилась на производство медицинского оборудования
На заводе Ferrari в Маранелло вместо суперкаров начали выпускать клапаны респираторов и фитинги для защитных масок. Компания планирует производить ежедневно по несколько сотен единиц новых изделий для больниц Италии.
Самолёт смог успешно сесть на шоссе
В канадском Квебеке у легкомоторного самолёта неожиданно возникли технические проблемы и пилоту пришлось совершить посадку на шоссе, хотя на дороге были автомобили. Аварийные службы убрали самолёт менее чем за час.
HWY 40 Quebec City . Vers 10am merci Mathieu Leclerc @Jeffradiopirate @gerrypizza @MisterWhiteRP @doomdumas pic.twitter.com/qAs0cYcrG4— Carl Samson (@CarlSanson) April 16, 2020