В Шотландии нашли свалку с заброшенными Ладами

Остановка автозаводов в Европе, начало поставок новой Теслы и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Автомобильные компании продолжают замораживать производство на европейских заводах из-за пандемии коронавируса. Помимо Ford, с 17 марта концерн Volkswagen остановил конвейеры итальянских и испанских предприятий, а также завода в словацкой Брати­славе. Компания Renault прервала работу двух заводов в Испании и всех 12 французских предприятий, на которых трудятся 18 тысяч человек.

Все европейские заводы закрыли на карантин концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA), группа PSA (Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall) и шинная компания Michelin. У последней фирмы в Европе находится 21 предприятие. Вдобавок временно прекращают работу множество дилерских центров.

Источник: Automotive News Europe (англ.)

Tesla начала поставки электрокроссовера Model Y раньше срока

https://ts.la/ModelY

Компания Tesla объявила о начале поставок покупателям в США электрического кроссовера Tesla Model Y, построенного на базе седана Model 3. Новинка поступила в продажу на полгода раньше срока, хотя все предыдущие запуски Теслы отклады­вались в среднем на 6–9 месяцев.

Первые серийные Model Y оснащены двумя электро­двигателями (по одному на каждой оси) и стоят минимум 52 990 долларов (3,95 миллиона рублей). Позже в продажу поступят более дешёвые версии с одним электро­мотором, установленным на задней оси.

Гибриды BMW научились отключать ДВС по команде навигатора

Гибридные модели BMW — 330e, 745e и X5 xDrive45e — первыми получили систему eDrive Zones, которая работает в 80 европейских городах. Когда автомобиль заезжает в зону с нулевыми выбросами, электроника получает команду от навигатора и выключает ДВС. При разрядке тяговой батареи бензиновый мотор запускается, а система предупреждает об этом водителя.

Ford вслед за Hyundai решил временно не брать деньги за машины

Ford Explorer

В США компания Ford из-за коронавируса предложила клиентам отсрочку в 90 дней на первый платёж по кредиту за новый автомобиль. Ранее похожим образом поступили компании Hyundai и Genesis, но они освободили клиентов на три месяца от выплат по всем кредитам и программам подписки на автомобили, а также преду­смотрели возможность отсрочки ещё на три месяца при потере работы из-за эпидемии.

Взял бы машину в кредит, если бы за неё не надо было платить три первых месяца?

Среднемоторный Корвет сравнили в дрэге с Супрой

На дрэговой прямой устроили гонку между модифицированным купе Toyota Supra (в базе у модели 340 л.с.) и 502-сильным среднемоторным Chevrolet Corvette последнего поколения. Позже на Корвете испытали закись азота, однако ненастроенная система не сделала автомобиль быстрее.

The new 2020 Corvette C8 going up against the new MKV Supra. The Vette looks so much better than that BMW/Toyota. Apparently the nitrous on the 2nd pass didn't work correctly, it didn't go any quicker but it gained some mph. Video by: John at Horsepower Photos Fan Page ► http://facebook.com/HighTechCorvette Instagram ► https://instagram.com/hightechcorvette
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