Остановка автозаводов в Европе, начало поставок новой Теслы и другие новости за ночь

Автомобильные компании продолжают замораживать производство на европейских заводах из-за пандемии коронавируса. Помимо Ford, с 17 марта концерн Volkswagen остановил конвейеры итальянских и испанских предприятий, а также завода в словацкой Брати­славе. Компания Renault прервала работу двух заводов в Испании и всех 12 французских предприятий, на которых трудятся 18 тысяч человек.

Все европейские заводы закрыли на карантин концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA), группа PSA (Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall) и шинная компания Michelin. У последней фирмы в Европе находится 21 предприятие. Вдобавок временно прекращают работу множество дилерских центров.