Остановка автозаводов в Европе, начало поставок новой Теслы и другие новости за ночь
Николай Андреев
Автомобильные компании продолжают замораживать производство на европейских заводах из-за пандемии коронавируса. Помимо Ford, с 17 марта концерн Volkswagen остановил конвейеры итальянских и испанских предприятий, а также завода в словацкой Братиславе. Компания Renault прервала работу двух заводов в Испании и всех 12 французских предприятий, на которых трудятся 18 тысяч человек.
Все европейские заводы закрыли на карантин концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA), группа PSA (Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall) и шинная компания Michelin. У последней фирмы в Европе находится 21 предприятие. Вдобавок временно прекращают работу множество дилерских центров.
Источник: Automotive News Europe (англ.)
Tesla начала поставки электрокроссовера Model Y раньше срока
Компания Tesla объявила о начале поставок покупателям в США электрического кроссовера Tesla Model Y, построенного на базе седана Model 3. Новинка поступила в продажу на полгода раньше срока, хотя все предыдущие запуски Теслы откладывались в среднем на 6–9 месяцев.
Первые серийные Model Y оснащены двумя электродвигателями (по одному на каждой оси) и стоят минимум 52 990 долларов (3,95 миллиона рублей). Позже в продажу поступят более дешёвые версии с одним электромотором, установленным на задней оси.
Гибриды BMW научились отключать ДВС по команде навигатора
Гибридные модели BMW — 330e, 745e и X5 xDrive45e — первыми получили систему eDrive Zones, которая работает в 80 европейских городах. Когда автомобиль заезжает в зону с нулевыми выбросами, электроника получает команду от навигатора и выключает ДВС. При разрядке тяговой батареи бензиновый мотор запускается, а система предупреждает об этом водителя.
Ford вслед за Hyundai решил временно не брать деньги за машины
В США компания Ford из-за коронавируса предложила клиентам отсрочку в 90 дней на первый платёж по кредиту за новый автомобиль. Ранее похожим образом поступили компании Hyundai и Genesis, но они освободили клиентов на три месяца от выплат по всем кредитам и программам подписки на автомобили, а также предусмотрели возможность отсрочки ещё на три месяца при потере работы из-за эпидемии.
Взял бы машину в кредит, если бы за неё не надо было платить три первых месяца?
Среднемоторный Корвет сравнили в дрэге с Супрой
На дрэговой прямой устроили гонку между модифицированным купе Toyota Supra (в базе у модели 340 л.с.) и 502-сильным среднемоторным Chevrolet Corvette последнего поколения. Позже на Корвете испытали закись азота, однако ненастроенная система не сделала автомобиль быстрее.