Альянс КамАЗа и Соллерс, кончина Holden и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компании КамАЗ и Sollers (ей принадлежат Ульяновский автозавод, российское производство Ford Transit и доля в СП с Маздой) ведут переговоры о создании альянса. На первом этапе планируется развивать совместное производство и продажи коммерческого транспорта. Также Sollers поможет КамАЗу в постройке грузовой модели, которая сможет конкурировать с Газелью.
Сейчас между КамАЗ и Sollers идут переговоры о форме партнёрства, а окончательное решение о заключении альянса планируется принять до конца 2020 года. Изучаются различные варианты его реализации, вплоть до слияния бизнеса.
Источник: Ведомости
Австралийская марка Holden прекратит своё существование
Концерн General Motors объявил, что к 2021 году ликвидирует марку Holden, под которой продаются автомобили разных брендов, входящих в GM, на территории Австралии и Новой Зеландии. В ближайшие месяцы в Мельбурне закроются дизайн-студия и испытательный центр. Сократят 600 сотрудников, а оставшиеся 200 человек займутся обеспечением сервиса автомобилей в течение ближайших 10 лет.
Компания Holden основана Джеймсом Александром Холденом в 1864 году и поначалу занималась седельным снаряжением для лошадей. В 1913 году фирма переключилась на производство автомобилей, а в 1931 году вошла в состав General Motors.
В Австралии выпуском машин, в том числе оригинальной разработки, Holden занимался до 2017 года, после чего продавал только перелицованные модели Chevrolet, Buick и Opel. После ликвидации австралийской марки в Австралии и Новой Зеландии будут предлагаться внедорожники Chevrolet Tahoe и Suburban, спорткары Camaro и Corvette и пикапы Silverado под их оригинальными марками.
Слышали о марке Holden раньше?
Audi готовит бюджетный электромобиль
Руководитель отдела маркетинга и член совета директоров Audi Фермин Сонейра Сантос сообщил, что компания разрабатывает электромобиль начального уровня, который построят на платформе MEB Entry — уменьшенной и упрощенной версии электрической архитектуры MEB. Ожидается, что модель с запасом хода в 240 километров, похожую на концепт AI:ME, представят до 2025 года. В Европе она будет стоить около 20 тысяч евро (1,4 миллиона рублей).
Источник: Auto Express (англ.)
Tesla Model S и X стали ездить дальше
В конфигураторе Tesla у лифтбека Model S и кроссовера Model X появились версии Long Range Plus, заменившие прежнюю Long Range. Tesla Model S Long Range Plus теперь имеет запас хода в 390 миль (628 километров), что на 17 миль (28 километров) больше, чем раньше.
Volkswagen сравнил парковку каскадёра и автоматической системы
Компания Volkswagen устроила сравнение по скорости парковки между парковочным помощником Park Assist, установленным на фургон Crafter, и каскадёром Аластером Моффатом, который имеет несколько рекордов, внесённых в Книгу Гиннесса. Вот как это было.