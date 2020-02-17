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Альянс КамАЗа и Соллерс, кончина Holden и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

KaмАЗ К5

Компании КамАЗ и Sollers (ей принадлежат Ульяновский автозавод, российское произ­водство Ford Transit и доля в СП с Маздой) ведут пере­говоры о создании альянса. На первом этапе плани­руется развивать совместное произ­водство и продажи коммерческого транс­порта. Также Sollers поможет КамАЗу в постройке грузовой модели, которая сможет конкури­ровать с Газелью.

Сейчас между КамАЗ и Sollers идут переговоры о форме партнёр­ства, а оконча­тельное решение о заключении альянса плани­руется принять до конца 2020 года. Изучаются различные варианты его реализации, вплоть до слияния бизнеса.

Источник: Ведомости

Австралийская марка Holden прекратит своё существование

Нынешняя модельная линейка Holden

Концерн General Motors объявил, что к 2021 году ликвиди­рует марку Holden, под которой продаются автомобили разных брендов, входящих в GM, на территории Австралии и Новой Зеландии. В ближайшие месяцы в Мельбурне закроются дизайн-студия и испыта­тельный центр. Сократят 600 сотрудников, а оставшиеся 200 человек займутся обеспечением сервиса автомобилей в течение ближайших 10 лет.

Компания Holden основана Джеймсом Александром Холденом в 1864 году и поначалу занималась седельным снаряже­нием для лошадей. В 1913 году фирма пере­ключилась на производство автомо­билей, а в 1931 году вошла в состав General Motors.

В Австралии выпуском машин, в том числе оригинальной разработки, Holden занимался до 2017 года, после чего продавал только пере­лицованные модели Chevrolet, Buick и Opel. После ликвидации австра­лийской марки в Австралии и Новой Зеландии будут пред­лагаться внедорожники Chevrolet Tahoe и Suburban, спорткары Camaro и Corvette и пикапы Silverado под их оригинальными марками.

Слышали о марке Holden раньше?

Audi готовит бюджетный электромобиль

Концепт Audi AI:ME
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Концепт Audi AI:ME

Руководитель отдела маркетинга и член совета директоров Audi Фермин Сонейра Сантос сообщил, что компания разрабатывает электромобиль начального уровня, который построят на платформе MEB Entry — уменьшенной и упрощенной версии электрической архитектуры MEB. Ожидается, что модель с запасом хода в 240 километров, похожую на концепт AI:ME, представят до 2025 года. В Европе она будет стоить около 20 тысяч евро (1,4 миллиона рублей).

Источник: Auto Express (англ.)

Tesla Model S и X стали ездить дальше

В конфигураторе Tesla у лифтбека Model S и кроссовера Model X появились версии Long Range Plus, заменившие прежнюю Long Range. Tesla Model S Long Range Plus теперь имеет запас хода в 390 миль (628 километров), что на 17 миль (28 кило­метров) больше, чем раньше. У Model X прибавка составила 23 мили (37 кило­метров) — до 351 мили (565 километров). Улучшение показателей стало возможным после нескольких технических доработок, связанных с эффектив­ностью силовой установки. Стоимость моделей не изменилась: за базовый Model S в США просят 79 990 долларов (5,1 миллиона рублей), за Model X — 84 990 долларов (5,4 миллиона рублей).

Volkswagen сравнил парковку каскадёра и автоматической системы

Компания Volkswagen устроила сравнение по скорости парковки между парковочным помощником Park Assist, установленным на фургон Crafter, и каскадёром Аластером Моффатом, который имеет несколько рекордов, внесённых в Книгу Гиннесса. Вот как это было.

Proof that the Crafter’s Park Assist is a far smoother way to get into those tight spaces.
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