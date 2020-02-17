Альянс КамАЗа и Соллерс, кончина Holden и другие новости за ночь

Концерн General Motors объявил, что к 2021 году ликвиди­рует марку Holden, под которой продаются автомобили разных брендов, входящих в GM, на территории Австралии и Новой Зеландии. В ближайшие месяцы в Мельбурне закроются дизайн-студия и испыта­тельный центр. Сократят 600 сотрудников, а оставшиеся 200 человек займутся обеспечением сервиса автомобилей в течение ближайших 10 лет.

Компания Holden основана Джеймсом Александром Холденом в 1864 году и поначалу занималась седельным снаряже­нием для лошадей. В 1913 году фирма пере­ключилась на производство автомо­билей, а в 1931 году вошла в состав General Motors.

В Австралии выпуском машин, в том числе оригинальной разработки, Holden занимался до 2017 года, после чего продавал только пере­лицованные модели Chevrolet, Buick и Opel. После ликвидации австра­лийской марки в Австралии и Новой Зеландии будут пред­лагаться внедорожники Chevrolet Tahoe и Suburban, спорткары Camaro и Corvette и пикапы Silverado под их оригинальными марками.